https://sarabic.ae/20240518/زيلينسكي-يطلب-من-الصين-المشاركة-في-مؤتمر-سويسرا-حول-أوكرانيا-1088960296.html
زيلينسكي يطلب من الصين المشاركة في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا
زيلينسكي يطلب من الصين المشاركة في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا
سبوتنيك عربي
طلب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من الصين ودول الجنوب العالمي المشاركة في "مؤتمر السلام" بشأن أوكرانيا في سويسرا، الذي سينعقد في يونيو/ حزيران المقبل. 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T12:18+0000
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وقال زيلينسكي في مقابلة مع "فرانس برس": "أود أن تشارك الصين في قمة السلام"، موضحا أن بكين و"اللاعبين العالميين الآخرين" لديهم "تأثير على روسيا"، بحسب قوله.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال يوم أمس الجمعة، في مدينة هاربين الصينية، إن روسيا مستعدة للمشاركة في مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا، لكنها ليست مدعوة لحضور المؤتمر في سويسرا.وكما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا"، قال شي جين بينغ، في اجتماع مع بوتين، إن بكين تدعم عقد مؤتمر دولي للسلام لحل الوضع في أوكرانيا،في حال اعترفت به موسكو وكييف، ورهن مشاركة الصين بمشاركتهما على قدم المساواة.وصرحت إدارة الرئاسة البرازيلية، يوم أمس الجمعة، لوكالة "سبوتنيك"، أن "الرئيس لولا دا سيلفا، لن يحضر مؤتمرا حول أوكرانيا في سويسرا، في يونيو المقبل".وقال مكتب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، لوكالة "سبوتنيك"، إنه لن يشارك أيضًا في مؤتمر سويسرا، بسبب انشغاله في أحداث ما بعد الانتخابات في بلاده.
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روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا, العالم
زيلينسكي يطلب من الصين المشاركة في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا
طلب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من الصين ودول الجنوب العالمي المشاركة في "مؤتمر السلام" بشأن أوكرانيا في سويسرا، الذي سينعقد في يونيو/ حزيران المقبل.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع "فرانس برس": "أود أن تشارك الصين في قمة السلام"، موضحا أن بكين و"اللاعبين العالميين الآخرين" لديهم "تأثير على روسيا"، بحسب قوله.
ودعا القيادة الصينية إلى المشاركة في القمة في سويسرا من أجل "إيجاد التوازن".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال يوم أمس الجمعة، في مدينة هاربين الصينية، إن روسيا مستعدة للمشاركة في مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا، لكنها ليست مدعوة لحضور المؤتمر في سويسرا.
وفي وقت سابق، قال بوتين إنه خلال المحادثات مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ناقشا بشكل شامل مسألة عقد مؤتمر للسلام بشأن أوكرانيا في سويسرا، بما في ذلك دعوة الصين إلى هذا المؤتمر.
وكما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا"، قال شي جين بينغ، في اجتماع مع بوتين، إن بكين تدعم عقد مؤتمر دولي للسلام لحل الوضع في أوكرانيا،في حال اعترفت به موسكو وكييف، ورهن مشاركة الصين بمشاركتهما على قدم المساواة.
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا تدعو شركاءها من دول العالم إلى توخي اليقظة والامتناع عن المشاركة في المؤتمر السويسري حول أوكرانيا، من أجل منع أنفسهم من الانجرار إلى مناهضة روسيا.
وصرحت إدارة الرئاسة البرازيلية، يوم أمس الجمعة، لوكالة "سبوتنيك"، أن "الرئيس لولا دا سيلفا، لن يحضر مؤتمرا حول أوكرانيا في سويسرا، في يونيو المقبل".
وقال مكتب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، لوكالة "سبوتنيك"، إنه لن يشارك أيضًا في مؤتمر سويسرا، بسبب انشغاله في أحداث ما بعد الانتخابات في بلاده.