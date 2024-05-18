https://sarabic.ae/20240518/زيلينسكي-يطلب-من-الصين-المشاركة-في-مؤتمر-سويسرا-حول-أوكرانيا-1088960296.html

زيلينسكي يطلب من الصين المشاركة في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا

زيلينسكي يطلب من الصين المشاركة في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا

سبوتنيك عربي

طلب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من الصين ودول الجنوب العالمي المشاركة في "مؤتمر السلام" بشأن أوكرانيا في سويسرا، الذي سينعقد في يونيو/ حزيران المقبل. 18.05.2024, سبوتنيك عربي

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وقال زيلينسكي في مقابلة مع "فرانس برس": "أود أن تشارك الصين في قمة السلام"، موضحا أن بكين و"اللاعبين العالميين الآخرين" لديهم "تأثير على روسيا"، بحسب قوله.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال يوم أمس الجمعة، في مدينة هاربين الصينية، إن روسيا مستعدة للمشاركة في مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا، لكنها ليست مدعوة لحضور المؤتمر في سويسرا.وكما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا"، قال شي جين بينغ، في اجتماع مع بوتين، إن بكين تدعم عقد مؤتمر دولي للسلام لحل الوضع في أوكرانيا،في حال اعترفت به موسكو وكييف، ورهن مشاركة الصين بمشاركتهما على قدم المساواة.وصرحت إدارة الرئاسة البرازيلية، يوم أمس الجمعة، لوكالة "سبوتنيك"، أن "الرئيس لولا دا سيلفا، لن يحضر مؤتمرا حول أوكرانيا في سويسرا، في يونيو المقبل".وقال مكتب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، لوكالة "سبوتنيك"، إنه لن يشارك أيضًا في مؤتمر سويسرا، بسبب انشغاله في أحداث ما بعد الانتخابات في بلاده.

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