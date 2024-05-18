لافروف: المواجهة بين روسيا والغرب تمر بمرحلة حادة

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف
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27 د
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
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30 د
عالم سبوتنيك
نتائج القمة العربية بين الواقع والمأمول.. جنوب إفريقيا تطالب "العدل الدولية" بإلزام إسرائيل الانسحاب من غزة
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06:00 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
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ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
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مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
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عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
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https://sarabic.ae/20240518/لافروف-المواجهة-بين-روسيا-والغرب-تمر-بمرحلة-حادة-1088960958.html
لافروف: المواجهة بين روسيا والغرب تمر بمرحلة حادة
لافروف: المواجهة بين روسيا والغرب تمر بمرحلة حادة
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، بأن المرحلة الحادة من المواجهة العسكرية والسياسية بين روسيا والغرب تسير على "قدم وساق". 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T12:39+0000
2024-05-18T12:39+0000
روسيا
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وقال لافروف: "المرحلة الحادة من المواجهة العسكرية السياسية مع الغرب مستمرة وهي على قدم وساق، إذا جاز التعبير".وأشار لافروف إلى أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع الغرب بشأن الاستقرار الاستراتيجي، ولكن ليس من موقع القوة، بل من موقع المساواة، لمناقشة المشاكل كافة في مجملها.وأضاف أن النقطة الثانية المهمة بالنسبة لروسيا هي أن الحوار يجب أن يكون في "النطاق الكامل للمشاكل الموجودة في العالم اليوم في مجال الاستقرار الاستراتيجي" والمشهد العسكري السياسي.وفي فبراير/ شباط الماضي، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، إن المفاوضات مع أوكرانيا في عام 2022، قد اكتملت تقريبًا، ولكن بعد انسحاب القوات الروسية من كييف، "أسقط" الجانب الأوكراني جميع الاتفاقات، ثم حظر فلاديمير زيلينسكي (الرئيس الأوكراني)، بشكل قانوني إجراء مفاوضات مع روسيا.ولم ترفض موسكو قط المفاوضات، وقد تحدث الرئيس الروسي عن ذلك. وفي مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، قال أيضًا إنه لا يعرف ما إذا كان الغرب يريد تسوية سلمية للصراع الأوكراني، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فإن روسيا مستعدة للحوار.
https://sarabic.ae/20240518/تصريحات-القادة-الغربيين-ضد-روسيا-تثير-مخاوف-مرشحة-للانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-1088956901.html
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روسيا
روسيا

لافروف: المواجهة بين روسيا والغرب تمر بمرحلة حادة

12:39 GMT 18.05.2024
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، و"كومسومولسكايا برافدا" و"وغافاريت موسكفا".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة سبوتنيك، وكومسومولسكايا برافدا ووغافاريت موسكفا. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
© Sputnik . Alexey Filippov
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صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، بأن المرحلة الحادة من المواجهة العسكرية والسياسية بين روسيا والغرب تسير على "قدم وساق".
وقال لافروف: "المرحلة الحادة من المواجهة العسكرية السياسية مع الغرب مستمرة وهي على قدم وساق، إذا جاز التعبير".

نرى حماسة خاصة للخطاب المناهض لروسيا بين جيراننا الأوروبيين، وأعتقد أن الجميع يستمعون إلى تصريحات ماكرون (إيمانويل، الرئيس الفرنسي)، وكاميرون ( ديفيد، وزير الخارجية البريطاني)، وبوريل (جوزيب، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي) وآخرون، عن الحرب الحتمية مع روسيا.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر مخصص للذكرى العاشرة للانقلاب في أوكرانيا - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
تصريحات القادة الغربيين ضد روسيا تثير مخاوف مرشحة للانتخابات الرئاسية الأمريكية
09:39 GMT
وأشار لافروف إلى أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع الغرب بشأن الاستقرار الاستراتيجي، ولكن ليس من موقع القوة، بل من موقع المساواة، لمناقشة المشاكل كافة في مجملها.

نحن منفتحون على الحوار مع الغرب، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار الاستراتيجي، ولكن أولا، ليس من موقع القوة، وليس من موقع التفرد، ولكن فقط على قدم المساواة ومع احترام مصالح بعضنا بعضا.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في لقاء مع وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأضاف أن النقطة الثانية المهمة بالنسبة لروسيا هي أن الحوار يجب أن يكون في "النطاق الكامل للمشاكل الموجودة في العالم اليوم في مجال الاستقرار الاستراتيجي" والمشهد العسكري السياسي.
علم الاتحاد الأوروبي وبجواره أعلام أوكرانيا وألمانيا في برلين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: يتعين على الغرب وأوكرانيا أن يتفقا على قرارات صعبة من أجل السلام مع روسيا
11 مايو, 06:03 GMT
وفي فبراير/ شباط الماضي، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، إن المفاوضات مع أوكرانيا في عام 2022، قد اكتملت تقريبًا، ولكن بعد انسحاب القوات الروسية من كييف، "أسقط" الجانب الأوكراني جميع الاتفاقات، ثم حظر فلاديمير زيلينسكي (الرئيس الأوكراني)، بشكل قانوني إجراء مفاوضات مع روسيا.
ولم ترفض موسكو قط المفاوضات، وقد تحدث الرئيس الروسي عن ذلك. وفي مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، قال أيضًا إنه لا يعرف ما إذا كان الغرب يريد تسوية سلمية للصراع الأوكراني، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فإن روسيا مستعدة للحوار.
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