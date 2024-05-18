https://sarabic.ae/20240518/لافروف-المواجهة-بين-روسيا-والغرب-تمر-بمرحلة-حادة-1088960958.html

لافروف: المواجهة بين روسيا والغرب تمر بمرحلة حادة

لافروف: المواجهة بين روسيا والغرب تمر بمرحلة حادة

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، بأن المرحلة الحادة من المواجهة العسكرية والسياسية بين روسيا والغرب تسير على "قدم وساق". 18.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-18T12:39+0000

2024-05-18T12:39+0000

2024-05-18T12:39+0000

روسيا

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وقال لافروف: "المرحلة الحادة من المواجهة العسكرية السياسية مع الغرب مستمرة وهي على قدم وساق، إذا جاز التعبير".وأشار لافروف إلى أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع الغرب بشأن الاستقرار الاستراتيجي، ولكن ليس من موقع القوة، بل من موقع المساواة، لمناقشة المشاكل كافة في مجملها.وأضاف أن النقطة الثانية المهمة بالنسبة لروسيا هي أن الحوار يجب أن يكون في "النطاق الكامل للمشاكل الموجودة في العالم اليوم في مجال الاستقرار الاستراتيجي" والمشهد العسكري السياسي.وفي فبراير/ شباط الماضي، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، إن المفاوضات مع أوكرانيا في عام 2022، قد اكتملت تقريبًا، ولكن بعد انسحاب القوات الروسية من كييف، "أسقط" الجانب الأوكراني جميع الاتفاقات، ثم حظر فلاديمير زيلينسكي (الرئيس الأوكراني)، بشكل قانوني إجراء مفاوضات مع روسيا.ولم ترفض موسكو قط المفاوضات، وقد تحدث الرئيس الروسي عن ذلك. وفي مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، قال أيضًا إنه لا يعرف ما إذا كان الغرب يريد تسوية سلمية للصراع الأوكراني، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فإن روسيا مستعدة للحوار.

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