https://sarabic.ae/20240518/ليبيا-سلطات-بنغازي-تعلن-اختفاء-عضو-مجلس-نواب-بعد-اقتحام-منزله-1088950439.html
ليبيا.. سلطات بنغازي تعلن اختفاء عضو مجلس نواب بعد اقتحام منزله
ليبيا.. سلطات بنغازي تعلن اختفاء عضو مجلس نواب بعد اقتحام منزله
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية الليبية التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان شرقي البلاد، اليوم السبت، اختفاء عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي في مدينة بنغازي، نافية... 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T00:32+0000
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بنغازي - سبوتنيك. وقالت وزارة الداخلية الليبية، في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "مديرية أمن بنغازي تلقت بلاغًا حول اختفاء عضو البرلمان السيد إبراهيم الدرسي إثر الدخول على منزله وسرقته في ساعات متأخرة من الليل".وأكدت وزارة الداخلية الليبية، أنها "اتخذت وزارة الداخلية خطوات فورية للتحقيق في هذه الحادثة وتم تكليف مدير أمن بنغازي وجهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي بفتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على ملابسات اختفاء السيد الدرسي".ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر برلمانية تؤكد فقدان الاتصال مع عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي.وقالت بوابة "الوسط" الليبية، إن نائبًا برلمانيًا أكد "فقدان الاتصال بزميله إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب، منذ مساء الخميس. مضيفةً أن "البرلماني الذي فضل عدم نشر اسمه أنه جرى العثور على سيارة الدرسي في منطقة سيدي فرج شرقي بنغازي.وأشارت إلى أن البرلماني كشف أن "الدرسي حضر الاحتفالية التي شهدتها بنغازي أمس لإحياء ذكرى معركة الكرامة، وكان بخير حتى بعد الساعة الثامنة مساءً، ومن ثم أصبحت هواتفه لا تجيب ومن ثم أغلقت"، مشيرًا إلى "إبلاغ الجهات الأمنية المختصة في المدينة، للبحث عنه ومعرفة مصيره".
https://sarabic.ae/20240516/خبراء-يحذرون-من-تحالفات-بين-الجماعات-الإرهابية-وتجار-السلاح-والبشر-في-المغرب-العربي-1088909520.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, البرلمان الليبي
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, البرلمان الليبي
ليبيا.. سلطات بنغازي تعلن اختفاء عضو مجلس نواب بعد اقتحام منزله
أعلنت وزارة الداخلية الليبية التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان شرقي البلاد، اليوم السبت، اختفاء عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي في مدينة بنغازي، نافية ما يتداول من أخبار حول مقتله.
بنغازي - سبوتنيك. وقالت وزارة الداخلية الليبية، في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "مديرية أمن بنغازي تلقت بلاغًا حول اختفاء عضو البرلمان السيد إبراهيم الدرسي إثر الدخول على منزله وسرقته في ساعات متأخرة من الليل
".
وأكدت وزارة الداخلية الليبية، أنها "اتخذت وزارة الداخلية خطوات فورية للتحقيق في هذه الحادثة وتم تكليف مدير أمن بنغازي وجهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي بفتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على ملابسات اختفاء السيد الدرسي".
ونفت وزارة الداخلية في بيانها، "ننفي بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول مقتله"، مؤكدةً أن "هذه الأخبار غير صحيحة تمامًا وتدعو وسائل الإعلام والمواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات غير الموثوقة".
ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر برلمانية تؤكد فقدان الاتصال مع عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي.
وقالت بوابة "الوسط" الليبية، إن نائبًا برلمانيًا أكد "فقدان الاتصال بزميله إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب، منذ مساء الخميس. مضيفةً أن "البرلماني الذي فضل عدم نشر اسمه أنه جرى العثور على سيارة الدرسي في منطقة سيدي فرج شرقي بنغازي.
وأشارت إلى أن البرلماني كشف أن "الدرسي حضر الاحتفالية التي شهدتها بنغازي أمس لإحياء ذكرى معركة الكرامة، وكان بخير حتى بعد الساعة الثامنة مساءً، ومن ثم أصبحت هواتفه لا تجيب ومن ثم أغلقت"، مشيرًا إلى "إبلاغ الجهات الأمنية المختصة في المدينة، للبحث عنه ومعرفة مصيره".