https://sarabic.ae/20240518/متظاهرون-يطالبون-جامعة-شيكاغو-بقطع-علاقاتها-بإسرائيل-1088969477.html
متظاهرون يطالبون جامعة شيكاغو بقطع علاقاتها بإسرائيل
متظاهرون يطالبون جامعة شيكاغو بقطع علاقاتها بإسرائيل
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مجموعة من المتظاهرين الداعمين لفلسطين، تمكنت من اقتحام أحد المباني التابعة لجامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة. 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T18:34+0000
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ولفتت تلك الوسائل إلى أن المتظاهرين طالبوا بقطع علاقات الجامعة بإسرائيل، إثر سيطرتهم على مبنى معهد السياسة، كما رفعوا لافتات مكتوب عليها "فلسطين حرة".كما رفع المتظاهرون شعارات تطالب بإنهاء ما وصفوه بـ"الاستعمار من شيكاغو وفلسطين على السواء".وبحسب بيان للمتظاهرين، فإنهم أوضحوا أن المظاهرة تشمل طلابا جامعيين وخريجين وأفرادا آخرين من المجتمع"، مؤكدين أن الهدف من السيطرة على المبنى هدفه الضغط على الجامعة لقطع علاقاتها بإسرائيل، بينما قال بيان الجامعة إن الشرطة دخلت المبنى وقامت بإخراج المتظاهرين منه.وانتشرت المظاهرات في أغلب جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أطلق شرارتها طلاب جامعة كولومبيا المرموقة في ولاية نيويورك، الذين طالبوا السلطات بالتخلي عن دعم إسرائيل ووقف الانتهاكات الإنسانية في غزة.ورغم مرور أكثر من 7 أشهر على بدء حرب غزة ومقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني وإصابة ما يقرب من 80 ألفا آخرين، إلا أن إسرائيل لم تحقق أي من أهدافها المعلنة وهي القضاء على "حماس" أو تحرير الأسرى الإسرائيليين في القطاع.وتواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بسبب تلك الحرب، التي لا تزال قائمة حتى الآن بعد فشل جميع جهود الوساطة الدولية والإقليمية.
https://sarabic.ae/20240502/مشاهد-قاسية-لاقتحام-الشرطة-الأمريكية-جامعة-كاليفورنيا-واعتقال-محتجين-داعمين-لفلسطين--1088460318.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
متظاهرون يطالبون جامعة شيكاغو بقطع علاقاتها بإسرائيل
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مجموعة من المتظاهرين الداعمين لفلسطين، تمكنت من اقتحام أحد المباني التابعة لجامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة.
ولفتت تلك الوسائل إلى أن المتظاهرين طالبوا بقطع علاقات الجامعة
بإسرائيل، إثر سيطرتهم على مبنى معهد السياسة، كما رفعوا لافتات مكتوب عليها "فلسطين حرة".
كما رفع المتظاهرون شعارات تطالب بإنهاء ما وصفوه بـ"الاستعمار من شيكاغو وفلسطين على السواء".
وبحسب بيان للمتظاهرين
، فإنهم أوضحوا أن المظاهرة تشمل طلابا جامعيين وخريجين وأفرادا آخرين من المجتمع"، مؤكدين أن الهدف من السيطرة على المبنى هدفه الضغط على الجامعة لقطع علاقاتها بإسرائيل، بينما قال بيان الجامعة إن الشرطة دخلت المبنى وقامت بإخراج المتظاهرين منه.
وانتشرت المظاهرات في أغلب جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أطلق شرارتها طلاب جامعة كولومبيا المرموقة في ولاية نيويورك، الذين طالبوا السلطات بالتخلي عن دعم إسرائيل ووقف الانتهاكات الإنسانية في غزة.
ورغم مرور أكثر من 7 أشهر على بدء حرب غزة
ومقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني وإصابة ما يقرب من 80 ألفا آخرين، إلا أن إسرائيل لم تحقق أي من أهدافها المعلنة وهي القضاء على "حماس" أو تحرير الأسرى الإسرائيليين في القطاع.
وتواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بسبب تلك الحرب، التي لا تزال قائمة حتى الآن بعد فشل جميع جهود الوساطة الدولية والإقليمية.