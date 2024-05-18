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متظاهرون يطالبون جامعة شيكاغو بقطع علاقاتها بإسرائيل
متظاهرون يطالبون جامعة شيكاغو بقطع علاقاتها بإسرائيل
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مجموعة من المتظاهرين الداعمين لفلسطين، تمكنت من اقتحام أحد المباني التابعة لجامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة. 18.05.2024, سبوتنيك عربي
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ولفتت تلك الوسائل إلى أن المتظاهرين طالبوا بقطع علاقات الجامعة بإسرائيل، إثر سيطرتهم على مبنى معهد السياسة، كما رفعوا لافتات مكتوب عليها "فلسطين حرة".كما رفع المتظاهرون شعارات تطالب بإنهاء ما وصفوه بـ"الاستعمار من شيكاغو وفلسطين على السواء".وبحسب بيان للمتظاهرين، فإنهم أوضحوا أن المظاهرة تشمل طلابا جامعيين وخريجين وأفرادا آخرين من المجتمع"، مؤكدين أن الهدف من السيطرة على المبنى هدفه الضغط على الجامعة لقطع علاقاتها بإسرائيل، بينما قال بيان الجامعة إن الشرطة دخلت المبنى وقامت بإخراج المتظاهرين منه.وانتشرت المظاهرات في أغلب جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أطلق شرارتها طلاب جامعة كولومبيا المرموقة في ولاية نيويورك، الذين طالبوا السلطات بالتخلي عن دعم إسرائيل ووقف الانتهاكات الإنسانية في غزة.ورغم مرور أكثر من 7 أشهر على بدء حرب غزة ومقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني وإصابة ما يقرب من 80 ألفا آخرين، إلا أن إسرائيل لم تحقق أي من أهدافها المعلنة وهي القضاء على "حماس" أو تحرير الأسرى الإسرائيليين في القطاع.وتواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بسبب تلك الحرب، التي لا تزال قائمة حتى الآن بعد فشل جميع جهود الوساطة الدولية والإقليمية.
https://sarabic.ae/20240502/مشاهد-قاسية-لاقتحام-الشرطة-الأمريكية-جامعة-كاليفورنيا-واعتقال-محتجين-داعمين-لفلسطين--1088460318.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل

متظاهرون يطالبون جامعة شيكاغو بقطع علاقاتها بإسرائيل

18:34 GMT 18.05.2024
© ALEX WROBLEWSKIمظاهرات بجامعة شيكاغو الأمريكية دعما لفلسطين - مظاهرات الجامعات الأمريكية
مظاهرات بجامعة شيكاغو الأمريكية دعما لفلسطين - مظاهرات الجامعات الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
© ALEX WROBLEWSKI
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مجموعة من المتظاهرين الداعمين لفلسطين، تمكنت من اقتحام أحد المباني التابعة لجامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة.
ولفتت تلك الوسائل إلى أن المتظاهرين طالبوا بقطع علاقات الجامعة بإسرائيل، إثر سيطرتهم على مبنى معهد السياسة، كما رفعوا لافتات مكتوب عليها "فلسطين حرة".
الشرطة الأمريكية تعتقل طلاب مؤيدين لفلسطين في حرم جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس في 2 مايو، 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
مشاهد "قاسية" لاقتحام الشرطة الأمريكية جامعة كاليفورنيا واعتقال محتجين داعمين لفلسطين
2 مايو, 12:56 GMT
كما رفع المتظاهرون شعارات تطالب بإنهاء ما وصفوه بـ"الاستعمار من شيكاغو وفلسطين على السواء".
وبحسب بيان للمتظاهرين، فإنهم أوضحوا أن المظاهرة تشمل طلابا جامعيين وخريجين وأفرادا آخرين من المجتمع"، مؤكدين أن الهدف من السيطرة على المبنى هدفه الضغط على الجامعة لقطع علاقاتها بإسرائيل، بينما قال بيان الجامعة إن الشرطة دخلت المبنى وقامت بإخراج المتظاهرين منه.
وانتشرت المظاهرات في أغلب جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أطلق شرارتها طلاب جامعة كولومبيا المرموقة في ولاية نيويورك، الذين طالبوا السلطات بالتخلي عن دعم إسرائيل ووقف الانتهاكات الإنسانية في غزة.
ورغم مرور أكثر من 7 أشهر على بدء حرب غزة ومقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني وإصابة ما يقرب من 80 ألفا آخرين، إلا أن إسرائيل لم تحقق أي من أهدافها المعلنة وهي القضاء على "حماس" أو تحرير الأسرى الإسرائيليين في القطاع.
وتواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بسبب تلك الحرب، التي لا تزال قائمة حتى الآن بعد فشل جميع جهود الوساطة الدولية والإقليمية.
© Sputnikانفوجراف | تسلسل زمني لاحتجاجات طلاب الجامعات الأمريكية تأييدا لفلسطين
انفوجراف | تسلسل زمني لاحتجاجات طلاب الجامعات الأمريكية تأييدا لفلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
انفوجراف | تسلسل زمني لاحتجاجات طلاب الجامعات الأمريكية تأييدا لفلسطين
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