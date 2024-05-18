https://sarabic.ae/20240518/هيئة-عمليات-التجارة-البريطانية-تعلن-تعرض-سفينة-لهجوم-في-البحر-الأحمر-1088962546.html
هيئة عمليات التجارة البريطانية تعلن تعرض سفينة لهجوم في البحر الأحمر
هيئة عمليات التجارة البريطانية تعلن تعرض سفينة لهجوم في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
قال هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن استهداف سفينة تجارية بجسم غير معروف في البحر الأحمر، لكنها أشارت إلى أن الحادث لم يتسبب في أضرار... 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T14:09+0000
2024-05-18T14:09+0000
2024-05-18T14:09+0000
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وبحسب بيان الهيئة على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم السبت، فإن الحادث وقع على بعد 96 ميلا بحريا (نحو 181 كلم)، جنوب مدينة الحديدة اليمنية.وقال البيان إن طاقم السفينة لم يتعرض لأي أضرار، مشيرا إلى أنها وصلت رحلتها، بينما تم إصدار تحذيرات لباقي السفن بتوخي الحذر خلال عبورها المنطقة والإبلاغ عن أي حوادث يمكن أن تتعرض لها.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن "لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها"، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا تنفيذ هجمات جوية على مواقع لـ"أنصار الله" في اليمن.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, بريطانيا
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, بريطانيا
هيئة عمليات التجارة البريطانية تعلن تعرض سفينة لهجوم في البحر الأحمر
قال هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن استهداف سفينة تجارية بجسم غير معروف في البحر الأحمر، لكنها أشارت إلى أن الحادث لم يتسبب في أضرار كبيرة.
وبحسب بيان الهيئة على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم السبت، فإن الحادث وقع على بعد 96 ميلا بحريا (نحو 181 كلم)، جنوب مدينة الحديدة اليمنية.
وقال البيان إن طاقم السفينة
لم يتعرض لأي أضرار، مشيرا إلى أنها وصلت رحلتها، بينما تم إصدار تحذيرات لباقي السفن بتوخي الحذر خلال عبورها المنطقة والإبلاغ عن أي حوادث يمكن أن تتعرض لها.
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر
، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن "لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها"، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله
" منظمة إرهابية عالمية، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا تنفيذ هجمات جوية على مواقع لـ"أنصار الله" في اليمن.