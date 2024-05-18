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القوات الروسية تحرر بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف
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مساحة حرة
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30 د
عالم سبوتنيك
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خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:18 GMT
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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هيئة عمليات التجارة البريطانية تعلن تعرض سفينة لهجوم في البحر الأحمر
هيئة عمليات التجارة البريطانية تعلن تعرض سفينة لهجوم في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
قال هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن استهداف سفينة تجارية بجسم غير معروف في البحر الأحمر، لكنها أشارت إلى أن الحادث لم يتسبب في أضرار... 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T14:09+0000
2024-05-18T14:09+0000
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وبحسب بيان الهيئة على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم السبت، فإن الحادث وقع على بعد 96 ميلا بحريا (نحو 181 كلم)، جنوب مدينة الحديدة اليمنية.وقال البيان إن طاقم السفينة لم يتعرض لأي أضرار، مشيرا إلى أنها وصلت رحلتها، بينما تم إصدار تحذيرات لباقي السفن بتوخي الحذر خلال عبورها المنطقة والإبلاغ عن أي حوادث يمكن أن تتعرض لها.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن "لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها"، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا تنفيذ هجمات جوية على مواقع لـ"أنصار الله" في اليمن.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, بريطانيا
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, بريطانيا

هيئة عمليات التجارة البريطانية تعلن تعرض سفينة لهجوم في البحر الأحمر

14:09 GMT 18.05.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAISسفينة على سواحل اليمن
سفينة على سواحل اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
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قال هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن استهداف سفينة تجارية بجسم غير معروف في البحر الأحمر، لكنها أشارت إلى أن الحادث لم يتسبب في أضرار كبيرة.
وبحسب بيان الهيئة على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم السبت، فإن الحادث وقع على بعد 96 ميلا بحريا (نحو 181 كلم)، جنوب مدينة الحديدة اليمنية.
وقال البيان إن طاقم السفينة لم يتعرض لأي أضرار، مشيرا إلى أنها وصلت رحلتها، بينما تم إصدار تحذيرات لباقي السفن بتوخي الحذر خلال عبورها المنطقة والإبلاغ عن أي حوادث يمكن أن تتعرض لها.
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن "لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها"، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا تنفيذ هجمات جوية على مواقع لـ"أنصار الله" في اليمن.
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