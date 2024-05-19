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مساحة حرة
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كواليس السينما
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مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
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مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
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عالم سبوتنيك
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03:30 GMT
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لبنان والعالم
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123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
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المقهى الثقافي
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من الملعب
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مساحة حرة
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هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20240519/أفغانستان-ترغب-بمشاركة-موسكو-في-الإعمار-وتعمل-على-زيادة-وارداتها-من-المنتجات-النفطية-الروسية-1088984562.html
أفغانستان ترغب بمشاركة موسكو في الإعمار وتعمل على زيادة وارداتها من المنتجات النفطية الروسية
أفغانستان ترغب بمشاركة موسكو في الإعمار وتعمل على زيادة وارداتها من المنتجات النفطية الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، نور الدين عزيزي، أن بلاده ترغب في أن تشارك روسيا في ترميم البنية التحتية في بلاده. 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T11:45+0000
2024-05-19T12:03+0000
روسيا
قمة قازان
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وجاءت تصريحات وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، على هامش منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024"، قال خلالها: "نود أن تشارك روسيا في إعادة بناء أفغانستان وأن تسهم في ذلك".وفي شأن التبادل التجاري بين البلدين، أكد نور الدين عزيزي، أن بلاده زادت وارداتها من المنتجات النفطية من روسيا، لكن بعض القيود ظهرت في عام 2023، معتبرا أنها لن تكون موجودة بعد الآن، بحسب قوله.ووفقا له، يتم توفير جزء منه، من بين أمور أخرى، عن طريق الإمدادات من إيران وتركمانستان.ويُقام المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"، هذا العام للمرة الـ15، في الفترة من 14 إلى 19 مايو /أيار الجاري. وستصبح قازان هذه الأيام منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي. وبموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حصل المنتدى على وضع اتحادي منذ عام 2023. ويرأس اللجنة المنظمة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين.
https://sarabic.ae/20240122/خبير-عسكري-لـسبوتنيك-ما-فعلته-أمريكا-في-العراق-وأفغانستان-يستحيل-تكراره-في-اليمن-1085302696.html
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روسيا, قمة قازان
روسيا, قمة قازان

أفغانستان ترغب بمشاركة موسكو في الإعمار وتعمل على زيادة وارداتها من المنتجات النفطية الروسية

11:45 GMT 19.05.2024 (تم التحديث: 12:03 GMT 19.05.2024)
© AFP 2023 / Wakil Kohsar موظفة في القطاع الحي تضع علامة على باب أحد المنازل بعد إعطاءه قطرات لقاح شلل الأطفال، خلال حملة التطعيم في الأحياء القديمة في كابول، أفغانستان 8 نوفمبر 2021.
موظفة في القطاع الحي تضع علامة على باب أحد المنازل بعد إعطاءه قطرات لقاح شلل الأطفال، خلال حملة التطعيم في الأحياء القديمة في كابول، أفغانستان 8 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
© AFP 2023 / Wakil Kohsar
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أعلن وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، نور الدين عزيزي، أن بلاده ترغب في أن تشارك روسيا في ترميم البنية التحتية في بلاده.
وجاءت تصريحات وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، على هامش منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024"، قال خلالها: "نود أن تشارك روسيا في إعادة بناء أفغانستان وأن تسهم في ذلك".
وفي شأن التبادل التجاري بين البلدين، أكد نور الدين عزيزي، أن بلاده زادت وارداتها من المنتجات النفطية من روسيا، لكن بعض القيود ظهرت في عام 2023، معتبرا أنها لن تكون موجودة بعد الآن، بحسب قوله.

وتابع عزيزي، بالقول: "لقد أبرمنا اتفاقيات مع روسيا، وأطلقنا برنامج شراء النفط، كما نشط القطاع الخاص، وبعد ذلك بدأت إمدادات النفط إلى أفغانستان. لسوء الحظ، حدت روسيا من صادراتها النفطية إلى أفغانستان"، مضيفا أن "كابول ترغب في ألا تكون هناك أي قيود"، مشيرا إلى أن "أفغانستان تحتاج إلى نحو 4 ملايين طن من المنتجات البترولية والنفط سنويا".

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ووفقا له، يتم توفير جزء منه، من بين أمور أخرى، عن طريق الإمدادات من إيران وتركمانستان.
ويُقام المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"، هذا العام للمرة الـ15، في الفترة من 14 إلى 19 مايو /أيار الجاري. وستصبح قازان هذه الأيام منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي. وبموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حصل المنتدى على وضع اتحادي منذ عام 2023. ويرأس اللجنة المنظمة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين.
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