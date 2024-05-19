https://sarabic.ae/20240519/أفغانستان-ترغب-بمشاركة-موسكو-في-الإعمار-وتعمل-على-زيادة-وارداتها-من-المنتجات-النفطية-الروسية-1088984562.html

أفغانستان ترغب بمشاركة موسكو في الإعمار وتعمل على زيادة وارداتها من المنتجات النفطية الروسية

أفغانستان ترغب بمشاركة موسكو في الإعمار وتعمل على زيادة وارداتها من المنتجات النفطية الروسية

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، نور الدين عزيزي، أن بلاده ترغب في أن تشارك روسيا في ترميم البنية التحتية في بلاده. 19.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-19T11:45+0000

2024-05-19T11:45+0000

2024-05-19T12:03+0000

روسيا

قمة قازان

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وجاءت تصريحات وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، على هامش منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024"، قال خلالها: "نود أن تشارك روسيا في إعادة بناء أفغانستان وأن تسهم في ذلك".وفي شأن التبادل التجاري بين البلدين، أكد نور الدين عزيزي، أن بلاده زادت وارداتها من المنتجات النفطية من روسيا، لكن بعض القيود ظهرت في عام 2023، معتبرا أنها لن تكون موجودة بعد الآن، بحسب قوله.ووفقا له، يتم توفير جزء منه، من بين أمور أخرى، عن طريق الإمدادات من إيران وتركمانستان.ويُقام المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"، هذا العام للمرة الـ15، في الفترة من 14 إلى 19 مايو /أيار الجاري. وستصبح قازان هذه الأيام منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي. وبموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حصل المنتدى على وضع اتحادي منذ عام 2023. ويرأس اللجنة المنظمة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين.

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روسيا, قمة قازان