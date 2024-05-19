https://sarabic.ae/20240519/أفغانستان-ترغب-بمشاركة-موسكو-في-الإعمار-وتعمل-على-زيادة-وارداتها-من-المنتجات-النفطية-الروسية-1088984562.html
أفغانستان ترغب بمشاركة موسكو في الإعمار وتعمل على زيادة وارداتها من المنتجات النفطية الروسية
أفغانستان ترغب بمشاركة موسكو في الإعمار وتعمل على زيادة وارداتها من المنتجات النفطية الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، نور الدين عزيزي، أن بلاده ترغب في أن تشارك روسيا في ترميم البنية التحتية في بلاده. 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T11:45+0000
2024-05-19T11:45+0000
2024-05-19T12:03+0000
روسيا
قمة قازان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/0c/1050685124_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c24f51311b3fd3264a70d028e790599d.jpg
وجاءت تصريحات وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، على هامش منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024"، قال خلالها: "نود أن تشارك روسيا في إعادة بناء أفغانستان وأن تسهم في ذلك".وفي شأن التبادل التجاري بين البلدين، أكد نور الدين عزيزي، أن بلاده زادت وارداتها من المنتجات النفطية من روسيا، لكن بعض القيود ظهرت في عام 2023، معتبرا أنها لن تكون موجودة بعد الآن، بحسب قوله.ووفقا له، يتم توفير جزء منه، من بين أمور أخرى، عن طريق الإمدادات من إيران وتركمانستان.ويُقام المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"، هذا العام للمرة الـ15، في الفترة من 14 إلى 19 مايو /أيار الجاري. وستصبح قازان هذه الأيام منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي. وبموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حصل المنتدى على وضع اتحادي منذ عام 2023. ويرأس اللجنة المنظمة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين.
https://sarabic.ae/20240122/خبير-عسكري-لـسبوتنيك-ما-فعلته-أمريكا-في-العراق-وأفغانستان-يستحيل-تكراره-في-اليمن-1085302696.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/0c/1050685124_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6f800ce362373e23121591bcd10c90f4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, قمة قازان
أفغانستان ترغب بمشاركة موسكو في الإعمار وتعمل على زيادة وارداتها من المنتجات النفطية الروسية
11:45 GMT 19.05.2024 (تم التحديث: 12:03 GMT 19.05.2024)
أعلن وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، نور الدين عزيزي، أن بلاده ترغب في أن تشارك روسيا في ترميم البنية التحتية في بلاده.
وجاءت تصريحات وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، على هامش منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024"، قال خلالها: "نود أن تشارك روسيا في إعادة بناء أفغانستان وأن تسهم في ذلك".
وفي شأن التبادل التجاري بين البلدين، أكد نور الدين عزيزي، أن بلاده زادت وارداتها من المنتجات النفطية من روسيا، لكن بعض القيود ظهرت في عام 2023، معتبرا أنها لن تكون موجودة بعد الآن، بحسب قوله.
وتابع عزيزي، بالقول: "لقد أبرمنا اتفاقيات مع روسيا، وأطلقنا برنامج شراء النفط، كما نشط القطاع الخاص، وبعد ذلك بدأت إمدادات النفط إلى أفغانستان. لسوء الحظ، حدت روسيا من صادراتها النفطية إلى أفغانستان"، مضيفا أن "كابول ترغب في ألا تكون هناك أي قيود"، مشيرا إلى أن "أفغانستان تحتاج إلى نحو 4 ملايين طن من المنتجات البترولية والنفط سنويا".
ووفقا له، يتم توفير جزء منه، من بين أمور أخرى، عن طريق الإمدادات من إيران وتركمانستان.
ويُقام المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"، هذا العام للمرة الـ15، في الفترة من 14 إلى 19 مايو /أيار الجاري. وستصبح قازان هذه الأيام منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي. وبموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حصل المنتدى على وضع اتحادي منذ عام 2023. ويرأس اللجنة المنظمة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين.