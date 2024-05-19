https://sarabic.ae/20240519/إيران-وأذربيجان-تدشنان-سدا-مشتركا-لتنظيم-2-مليار-متر-مكعب-من-المياه-سنويا-فيديو-1088980744.html
إيران وأذربيجان تدشنان سدا مشتركا لتنظيم 2 مليار متر مكعب من المياه سنويا.. فيديو
إيران وأذربيجان تدشنان سدا مشتركا لتنظيم 2 مليار متر مكعب من المياه سنويا.. فيديو
سبوتنيك عربي
افتتح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الأحد، سد "قيز قلعة سي"، الذي تم بناؤه بشكل مشترك بين الدولتين الجارتين على نهر... 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T09:02+0000
2024-05-19T09:02+0000
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ويقع سد "قيز قلعة سي" في منطقة خودا عفارين، في مقاطعة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، بسعة 62 مليون متر مكعب، وسيوفر المياه لشبكات الري والصرف في مقاطعة خودا عفارين، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.كما تم تصميم محطة للطاقة الكهرومائية مقترنة بالسد، لتوليد 270 ميغاوات في الساعة من الكهرباء سنويا.ويُعرف سد "قيز قلعة سي" بأنه أكبر مشروع للمياه في المناطق الحدودية الشمالية الغربية لإيران، ومن المتوقع أن ينظم 2 مليار متر مكعب من المياه سنويا.
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إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, أذربيجان, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, أذربيجان, العالم, أخبار العالم الآن
إيران وأذربيجان تدشنان سدا مشتركا لتنظيم 2 مليار متر مكعب من المياه سنويا.. فيديو
09:02 GMT 19.05.2024 (تم التحديث: 09:18 GMT 19.05.2024)
افتتح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الأحد، سد "قيز قلعة سي"، الذي تم بناؤه بشكل مشترك بين الدولتين الجارتين على نهر "آراس".
ويقع سد "قيز قلعة سي" في منطقة خودا عفارين، في مقاطعة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، بسعة 62 مليون متر مكعب، وسيوفر المياه لشبكات الري والصرف في مقاطعة خودا عفارين، وفقا لوكالة
"تسنيم" الإيرانية.
كما تم تصميم محطة للطاقة الكهرومائية مقترنة بالسد، لتوليد 270 ميغاوات في الساعة من الكهرباء سنويا.
ويُعرف سد "قيز قلعة سي" بأنه أكبر مشروع للمياه في المناطق الحدودية الشمالية الغربية لإيران، ومن المتوقع أن ينظم 2 مليار متر مكعب من المياه سنويا.