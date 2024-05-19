https://sarabic.ae/20240519/استقالات-وضغوط-تحاصر-بايدن-احتجاجا-على-دعم-إسرائيل-1088999551.html
استقالات وضغوط تحاصر بايدن احتجاجا على دعم إسرائيل
استقالات وضغوط تحاصر بايدن احتجاجا على دعم إسرائيل
سبوتنيك عربي
تتواصل الاستقالات في الإدارة الأمريكية، اعتراضا على مواقف واشنطن تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك مع اشتداد المشاعر ضد الصراع، ما يمثل ضغطا كبيرا على... 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T17:30+0000
2024-05-19T17:30+0000
2024-05-19T17:30+0000
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استقالات وضغوط تحاصر بايدن احتجاجا على دعم إسرائيل
تتواصل الاستقالات في الإدارة الأمريكية، اعتراضا على مواقف واشنطن تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك مع اشتداد المشاعر ضد الصراع، ما يمثل ضغطا كبيرا على الرئيس الأمريكي جو بايدن.