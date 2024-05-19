https://sarabic.ae/20240519/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-لتقديم-كل-المساعدة-اللازمة-في-البحث-عن-مروحية-الرئيس-الإيراني-1089001096.html
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لتقديم كل المساعدة للبحث عن مروحية الرئيس الإيراني
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لتقديم كل المساعدة للبحث عن مروحية الرئيس الإيراني
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخارزفا، اليوم الأحد، أن موسكو مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة في البحث عن المروحية المفقودة التي تقل الرئيس... 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T18:13+0000
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وأضافت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "نحن نراقب بعناية المعلومات الواردة حول مصير ركاب المروحية الثالثة، ومن بينهم ممثلون رفيعو المستوى لإيران، بمن فيهم الرئيس رئيسي".وأشارت زاخاروفا: "نأمل صادقين أن يكونوا على قيد الحياة وأن تكون حياتهم وصحتهم ليست في خطر"، مضيفة أن "روسيا مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة للبحث عن المروحية المفقودة والتحقيق في أسباب الحادث".وأوضح أن "قوات الإغاثة تقترب من موقع الحادث"، مشيرا إلى أن "التقارير التي تتحدث عن مقتل أو جرح من كانوا على متن المروحية غير مؤكدة وغير موثوقة".وأكد وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، في وقت سابق، أن "الظروف الجوية السيئة أدت إلى هبوط صعب للمروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في محافظة أذربيجان الشرقية".وقال وحيدي، في تصريحات تلفزيونية، إن "هناك صعوبة في الاتصال مع فريق الرئيس بسبب طبيعة المكان الجغرافية"، مشيرا إلى أن "فرق الإنقاذ لم تتمكن بعد من الوصول إلى موقع الحادث".
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الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لتقديم كل المساعدة للبحث عن مروحية الرئيس الإيراني
18:13 GMT 19.05.2024 (تم التحديث: 18:24 GMT 19.05.2024)
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخارزفا، اليوم الأحد، أن موسكو مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة في البحث عن المروحية المفقودة التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وأضافت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "نحن نراقب بعناية المعلومات الواردة حول مصير ركاب المروحية الثالثة، ومن بينهم ممثلون رفيعو المستوى لإيران، بمن فيهم الرئيس رئيسي".
وأشارت زاخاروفا: "نأمل صادقين أن يكونوا على قيد الحياة وأن تكون حياتهم وصحتهم ليست في خطر"، مضيفة أن "روسيا مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة للبحث عن المروحية المفقودة والتحقيق في أسباب الحادث".
وقال التلفزيون الإيراني إن "مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سقطت بسبب سوء الأحوال الجوية، ولكن لا يمكن التأكد من إصابة أو استشهاد الركاب".
وأوضح أن "قوات الإغاثة تقترب من موقع الحادث"، مشيرا إلى أن "التقارير التي تتحدث عن مقتل أو جرح من كانوا على متن المروحية غير مؤكدة وغير موثوقة".
وأضاف التلفزيون الإيراني أن "عمليات الإنقاذ تتم سيرا على الأقدام لعدم إمكانية عبور المركبات بسبب وعورة منطقة الحادث".
وأكد وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، في وقت سابق، أن "الظروف الجوية السيئة أدت إلى هبوط صعب للمروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في محافظة أذربيجان الشرقية".
وقال وحيدي، في تصريحات تلفزيونية
، إن "هناك صعوبة في الاتصال مع فريق الرئيس بسبب طبيعة المكان الجغرافية"، مشيرا إلى أن "فرق الإنقاذ لم تتمكن بعد من الوصول إلى موقع الحادث".