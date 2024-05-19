https://sarabic.ae/20240519/الديوان-الملكي-السعودي-يعلن-إصابة-الملك-سلمان-بالتهاب-في-الرئة-1089002646.html
الديوان الملكي السعودي يعلن إصابة الملك سلمان بالتهاب في الرئة
الديوان الملكي السعودي يعلن إصابة الملك سلمان بالتهاب في الرئة
سبوتنيك عربي
أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الأحد، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز استكمل الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام... 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T19:46+0000
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وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان له، إن "الفحوص الطبية أظهرت إصابة العاهل السعودي بالتهاب في الرئة"، مشيرا إلى أنه سيخضع لبرنامج علاج في قصر السلام في جدة عن طريق مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب.وكان الديوان الملكي السعودي أعلن في وقت سابق اليوم، أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيجري فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قال الديوان الملكي في بيان: "تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هذا اليوم الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ الموافق 19 مايو 2024م، فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة".وأوضح البيان أن الملك سلمان "يعاني ارتفاعا في درجة الحرارة وألما في المفاصل"، مضيفا: "وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته".يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، دخل الملك سلمان، مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، وأجرى فحوصات روتينية لبضع ساعات.وكان آخر ظهور للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أثناء تأدية صلاة عيد الفطر في قصر السلام في جدة، برفقة جمع من الأمراء والمسؤولين.وفي مقطع مصور نشرته وكالة الأنباء السعودية، ظهر الملك البالغ من العمر 88 عاما وهو يصلي على كرسي، فيما أدى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الصلاة في الحرم المكي مع جموع المصلين، وفقا للوكالة الرسمية.
https://sarabic.ae/20240410/ظهور-نادر-للملك-سلمان-يؤدي-صلاة-العيد-على-كرسي-في-قصر-السلام-بجدة-فيديو-1087863584.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الديوان الملكي السعودي يعلن إصابة الملك سلمان بالتهاب في الرئة
19:46 GMT 19.05.2024 (تم التحديث: 20:03 GMT 19.05.2024)
أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الأحد، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز استكمل الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.
وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان له، إن "الفحوص الطبية أظهرت إصابة العاهل السعودي بالتهاب في الرئة"، مشيرا إلى أنه سيخضع لبرنامج علاج في قصر السلام في جدة عن طريق مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب.
وكان الديوان الملكي السعودي أعلن في وقت سابق اليوم، أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيجري فحوصات طبية في العيادات الملكية
في قصر السلام بجدة.
وبحسب وكالة
الأنباء السعودية، قال الديوان الملكي في بيان: "تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هذا اليوم الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ الموافق 19 مايو 2024م، فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة".
وأوضح البيان أن الملك سلمان "يعاني ارتفاعا في درجة الحرارة وألما في المفاصل"، مضيفا: "وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته".
يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، دخل الملك سلمان، مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، وأجرى فحوصات روتينية لبضع ساعات.
وكان آخر ظهور للعاهل السعودي،
الملك سلمان بن عبد العزيز، أثناء تأدية صلاة عيد الفطر في قصر السلام في جدة، برفقة جمع من الأمراء والمسؤولين.
وفي مقطع مصور نشرته وكالة الأنباء السعودية، ظهر الملك البالغ من العمر 88 عاما وهو يصلي على كرسي، فيما أدى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الصلاة في الحرم المكي مع جموع المصلين، وفقا للوكالة الرسمية.