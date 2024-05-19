https://sarabic.ae/20240519/الشرطة-الإسرائيلية-تقتل-فلسطينيا-بزعم-محاولته-تنفيذ-عملية-طعن-1088980905.html
الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن
الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن
سبوتنيك عربي
أطلقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، النار على شاب فلسطيني يُزعم أنه حاول تنفيذ هجوم طعن عند حاجز أمني بالقرب من بلدة أبو ديس بالضفة الغربية، على مشارف... 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T09:17+0000
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وحسب ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت الشرطة إن "الشاب وصل إلى الحاجز الأمني وسحب سكينا وحاول طعن أفراد الشرطة، فأطلقوا النار عليه".وأكدت الشرطة أنه "لا توجد إصابات أخرى في الحادث".وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة.يشار إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسفرت عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240331/إصابة-3-إسرائيليين-بجروح-خطيرة-في-عملية-طعن-في-أسدود-فيديو-1087565920.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, آخر أخبار القدس الأن, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, آخر أخبار القدس الأن, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن
أطلقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، النار على شاب فلسطيني يُزعم أنه حاول تنفيذ هجوم طعن عند حاجز أمني بالقرب من بلدة أبو ديس بالضفة الغربية، على مشارف القدس.
وحسب ما أفادت
صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت الشرطة إن "الشاب وصل إلى الحاجز الأمني وسحب سكينا وحاول طعن أفراد الشرطة، فأطلقوا النار عليه".
وأكدت الشرطة أنه "لا توجد إصابات أخرى في الحادث".
وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي
، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة.
يشار إلى العمليات العسكرية
الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسفرت عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.