https://sarabic.ae/20240519/بالأرقام-كابوس-النيران-الصديقة-يرعب-الجيش-الإسرائيلي-1088997381.html
بالأرقام... كابوس "النيران الصديقة" يرعب الجيش الإسرائيلي
بالأرقام... كابوس "النيران الصديقة" يرعب الجيش الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
تواجه إسرائيل "أمرا فظيعا" خلال المعارك في غزة، طبقا لمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ألا وهو مقتل الجنود بنيران صديقة وهو الأمر الذي يحاولون استخلاص الدروس منه،... 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T16:38+0000
2024-05-19T16:38+0000
2024-05-19T16:38+0000
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وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يبلغ عدد قتلى الجنود بنيران صديقة في معارك غزة نحو خُمس عدد الجنود الذين قتلوا خلال العملية منذ بدئها في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، وهي نسبة وصفها خبراء عسكريون بأنها الأعلى في التاريخ العسكري الحديث.
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انفوجرافيك, инфографика
بالأرقام... كابوس "النيران الصديقة" يرعب الجيش الإسرائيلي
تواجه إسرائيل "أمرا فظيعا" خلال المعارك في غزة، طبقا لمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ألا وهو مقتل الجنود بنيران صديقة وهو الأمر الذي يحاولون استخلاص الدروس منه، لتقليل مثل هذه الحوادث المروعة.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يبلغ عدد قتلى الجنود بنيران صديقة في معارك غزة نحو خُمس عدد الجنود الذين قتلوا خلال العملية منذ بدئها في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، وهي نسبة وصفها خبراء عسكريون بأنها الأعلى في التاريخ العسكري الحديث.