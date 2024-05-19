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تغطية مباشرة... تعرض مروحية الرئيس الإيراني لحادث.. وفرق الإنقاذ تبحث عنها
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الحرس الثوري: تحديد الموقع الدقيق للمروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني
الحرس الثوري: تحديد الموقع الدقيق للمروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، في ساعة متأخر من ليل اليوم الأحد، أنه تم تحديد الموقع الدقيق للمروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي. 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T21:20+0000
2024-05-19T21:45+0000
إيران
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ونقلت وكالة "تسنيم" عن قائد قوات حرس الثورة الإسلامية في محافظة آذربايجان الشرقية، أنه "قبل دقائق تلقينا إشارة من المروحية والهاتف المحمول لأحد أفراد الطاقم في المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية في موقع الحادث".وأضاف قائد قوات حرس الثورة الإسلامية في محافظة آذربايجان الشرقية، نحن نتوجه حاليا برفقة جميع قواتنا العسكرية إلى هذه المنطقة ونأمل أن نزود أبناء الشعب بأنباء جيدة، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.وتابع، أن الأمر الذي يثير التفاؤل هو أن وزارة الاتصالات حددت محل الحادث إلى نطاق كيلومترين.ووقع الحادث لمروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أثناء عودته من زيارة إلى أذربيجان، حيث افتتح مع نظيره الأذري، إلهام علييف، صباح اليوم الأحد، سد "قيزقلعة سي" المشترك بين البلدين، لتنظيم ملياري متر مكعب من المياه سنويا.وأوقف التلفزيون الحكومي جميع البرامج المعتادة من أجل عرض الصلوات التي تقام من أجل سلامة رئيسي في أنحاء البلاد، وظهرت في زاوية من الشاشة تغطية حية لفرق الإنقاذ وهي تبحث في المنطقة الجبلية سيراً على الأقدام وسط ضباب كثيف.
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إيران, أخبار إيران, الرئيس الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, الرئيس الإيراني, العالم

الحرس الثوري: تحديد الموقع الدقيق للمروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني

21:20 GMT 19.05.2024 (تم التحديث: 21:45 GMT 19.05.2024)
© AFP 2023 / AZIN HAGHIGHIالتوجه نحو موقع "حادث" مروحية الرئيس الإيراني في منطقة جلفا بمحافظة أذربيجان الشرقية الغربية
التوجه نحو موقع حادث مروحية الرئيس الإيراني في منطقة جلفا بمحافظة أذربيجان الشرقية الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
© AFP 2023 / AZIN HAGHIGHI
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أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، في ساعة متأخر من ليل اليوم الأحد، أنه تم تحديد الموقع الدقيق للمروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي.
ونقلت وكالة "تسنيم" عن قائد قوات حرس الثورة الإسلامية في محافظة آذربايجان الشرقية، أنه "قبل دقائق تلقينا إشارة من المروحية والهاتف المحمول لأحد أفراد الطاقم في المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية في موقع الحادث".
وأضاف قائد قوات حرس الثورة الإسلامية في محافظة آذربايجان الشرقية، نحن نتوجه حاليا برفقة جميع قواتنا العسكرية إلى هذه المنطقة ونأمل أن نزود أبناء الشعب بأنباء جيدة، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.
وفي ذات الصدد، قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية، محسن منصوري، إن شدة الحادث ليست كبيرة، لأن اثنين من الأشخاص الذين كانوا على متن مروحية رئيس الجمهورية الإيراني أجريا اتصالات مع أطقم الإنقاذ؛ وقد تم تقسيم المهام وتوجهت فرق الإنقاذ إلى المنطقة.
وتابع، أن الأمر الذي يثير التفاؤل هو أن وزارة الاتصالات حددت محل الحادث إلى نطاق كيلومترين.
ووقع الحادث لمروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أثناء عودته من زيارة إلى أذربيجان، حيث افتتح مع نظيره الأذري، إلهام علييف، صباح اليوم الأحد، سد "قيزقلعة سي" المشترك بين البلدين، لتنظيم ملياري متر مكعب من المياه سنويا.
وأوقف التلفزيون الحكومي جميع البرامج المعتادة من أجل عرض الصلوات التي تقام من أجل سلامة رئيسي في أنحاء البلاد، وظهرت في زاوية من الشاشة تغطية حية لفرق الإنقاذ وهي تبحث في المنطقة الجبلية سيراً على الأقدام وسط ضباب كثيف.
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