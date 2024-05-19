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تغطية مباشرة... تعرض مروحية الرئيس الإيراني لحادث.. وفرق الإنقاذ تبحث عنها
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https://sarabic.ae/20240519/معلومات-عن-أبرز-المروحيات-التي-تستخدمها-إيران-1088990461.html
معلومات عن أبرز المروحيات التي تستخدمها إيران
معلومات عن أبرز المروحيات التي تستخدمها إيران
سبوتنيك عربي
تستخدم إيران أنواعا مختلفة من المروحيات العسكرية، بعضها يستخدم في نقل الشخصيات المهمة، ورغم امتلاكها أسطولا كبيرا من هذه الطائرات، إلا أن غالبيتها يرجع تاريخها... 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T14:42+0000
2024-05-19T15:26+0000
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إبراهيم رئيسي
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وأشارت تقارير إلى أن الطائرة التي كان يستقلها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، كانت واحدة من 3 طائرات تحمل الرئيس والوفد المرافق له، ولا يزال مصيرها غير معروف حتى الآن.وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" إلى أن الجيش الإيراني يمتلك أسطول مروحيات يصنف في المرتبة الـ32 بين أضخم أساطيل المروحيات في العالم بـ129 مروحية.ويشير موقع "وورلد دايركتوري أو موديرن ميليتاري إيركرافت" إلى أن المروحيات الإيرانية تضم:كما تستخدم إيران أنواعا من المروحيات الروسية مثل:وأعلن التلفزيون الحكومي الإيراني، اليوم الأحد، أن مروحية واحدة في قافلة تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث بسبب الظروف الجوية، وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن تقارير إخبارية، أن طائرة مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث.ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" فإن وزير الخارجية وعددا من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني.وبدأت قوات الإغاثة التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة عملية بحث واسعة النطاق عن المروحية منذ بداية بلاغ حادث المروحية الرئاسية.ويقول السكان المحليون إنه بسبب الأجواء الضبابية في المنطقة، لا تزال حالة المروحية مجهولة.
https://sarabic.ae/20240519/التلفزيون-الحكومي-الإيراني-مروحية-واحدة-في-قافلة-تقل-الرئيس-إبراهيم-رئيسي-تعرضت-لحادث-1088986798.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار, إبراهيم رئيسي
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار, إبراهيم رئيسي

معلومات عن أبرز المروحيات التي تستخدمها إيران

14:42 GMT 19.05.2024 (تم التحديث: 15:26 GMT 19.05.2024)
© AFP 2023 / Atta Kenareمروحية عسكرية إيرانية تشارك في العرض بمناسبة يوم الجيش السنوي للبلاد، 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران.
مروحية عسكرية إيرانية تشارك في العرض بمناسبة يوم الجيش السنوي للبلاد، 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
© AFP 2023 / Atta Kenare
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تستخدم إيران أنواعا مختلفة من المروحيات العسكرية، بعضها يستخدم في نقل الشخصيات المهمة، ورغم امتلاكها أسطولا كبيرا من هذه الطائرات، إلا أن غالبيتها يرجع تاريخها إلى ما قبل الثورة الإسلامية في البلاد عام 1979.
وأشارت تقارير إلى أن الطائرة التي كان يستقلها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، كانت واحدة من 3 طائرات تحمل الرئيس والوفد المرافق له، ولا يزال مصيرها غير معروف حتى الآن.
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" إلى أن الجيش الإيراني يمتلك أسطول مروحيات يصنف في المرتبة الـ32 بين أضخم أساطيل المروحيات في العالم بـ129 مروحية.

ويشير موقع "وورلد دايركتوري أو موديرن ميليتاري إيركرافت" إلى أن المروحيات الإيرانية تضم:

مروحيات "سي إتش-47 سي" الأمريكية.
"إيه إتش-1 جيه" الأمريكية.
"موديل-206" الأمريكية.

كما تستخدم إيران أنواعا من المروحيات الروسية مثل:

"مي-28".
"مي-38".
"مي-171"، وهي نسخة تصديرية من المروحية "مي 8/ 17".
وأعلن التلفزيون الحكومي الإيراني، اليوم الأحد، أن مروحية واحدة في قافلة تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث بسبب الظروف الجوية، وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن تقارير إخبارية، أن طائرة مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث.
من لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
تعرض مروحية الرئيس الإيراني لحادث بسبب الظروف الجوية شمال غربي البلاد
12:55 GMT
ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" فإن وزير الخارجية وعددا من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني.
وبدأت قوات الإغاثة التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة عملية بحث واسعة النطاق عن المروحية منذ بداية بلاغ حادث المروحية الرئاسية.
ويقول السكان المحليون إنه بسبب الأجواء الضبابية في المنطقة، لا تزال حالة المروحية مجهولة.
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