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مرايا العلوم
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لبنان والعالم
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123 د
قوانين الاقتصاد
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https://sarabic.ae/20240519/نظام-الترطيب-داخل-طائرة-يضخ-المياه-على-الركاب-4-ساعات-متواصلة-هذا-ما-حدث-لهم-1088977536.html
نظام الترطيب داخل طائرة يضخ المياه على الركاب 4 ساعات متواصلة.. هذا ما حدث لهم
نظام الترطيب داخل طائرة يضخ المياه على الركاب 4 ساعات متواصلة.. هذا ما حدث لهم
سبوتنيك عربي
تعرض ركاب على متن رحلة طيران شركة "جيت بلو"، المتجهة إلى مدينة نيويورك الأمريكية، للبرد والرطوبة، بعد تدفق ضباب كثيف من فتحات الهواء داخل الطائرة. 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T06:05+0000
2024-05-19T06:05+0000
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ويُظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على منصة "تيك توك"، ركاب الطائرة وهم يحدقون بدهشة، فيما يبدو أن الضباب يملأ المقصورة، بينما ينقل تعليق في الفيديو عن الطيار، قوله: "يبدو أن السماء تمطر في المقصورة".وكان رواد المنصة في التعليقات على الفيديو، الذي حقق ملايين المشاهدات، في حيرة من هذا المنظر الغريب، لكن الخبراء قالوا إنه "في الواقع أمر شائع".وأوضح أستاذ الأرصاد الجوية في جامعة إمبري ريدل للطيران، كريستوفر هينون: "نعم، هذا مجرد تكاثف (مثل الضباب)".وأوضح هينون أن "الطائرة كانت على الأرض مصفوفة في المدرج لفترة طويلة دون تشغيل المحركات".وبيّن أنه في بعض الأحيان عند تشغيل المحركات، وكذلك وحدة تكييف الهواء، فإن أي هواء بالقرب من فتحات التهوئة يصبح باردا بسرعة و"مشبعا"، ويتحول إلى ضباب كثيف.يشار إلى أنه في شهر يوليو/ تموز الماضي، تصدرت حادثة مماثلة على متن رحلة جوية من نيس بفرنسا إلى لندن بإنجلترا، عناوين الأخبار.
https://sarabic.ae/20240509/إصابة-11-في-السنغال-إثر-خروج-طائرة-ركاب-بوينغ-عن-المدرج-فيديو-1088684388.html
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم

نظام الترطيب داخل طائرة يضخ المياه على الركاب 4 ساعات متواصلة.. هذا ما حدث لهم

06:05 GMT 19.05.2024
© AP Photo / Ricardo Arduengoكابينة طائرة
كابينة طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
كابينة طائرة
© AP Photo / Ricardo Arduengo
تابعنا عبر
تعرض ركاب على متن رحلة طيران شركة "جيت بلو"، المتجهة إلى مدينة نيويورك الأمريكية، للبرد والرطوبة، بعد تدفق ضباب كثيف من فتحات الهواء داخل الطائرة.
ويُظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على منصة "تيك توك"، ركاب الطائرة وهم يحدقون بدهشة، فيما يبدو أن الضباب يملأ المقصورة، بينما ينقل تعليق في الفيديو عن الطيار، قوله: "يبدو أن السماء تمطر في المقصورة".
وكان رواد المنصة في التعليقات على الفيديو، الذي حقق ملايين المشاهدات، في حيرة من هذا المنظر الغريب، لكن الخبراء قالوا إنه "في الواقع أمر شائع".
وأوضح أستاذ الأرصاد الجوية في جامعة إمبري ريدل للطيران، كريستوفر هينون: "نعم، هذا مجرد تكاثف (مثل الضباب)".
وأوضح هينون أن "الطائرة كانت على الأرض مصفوفة في المدرج لفترة طويلة دون تشغيل المحركات".
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وبيّن أنه في بعض الأحيان عند تشغيل المحركات، وكذلك وحدة تكييف الهواء، فإن أي هواء بالقرب من فتحات التهوئة يصبح باردا بسرعة و"مشبعا"، ويتحول إلى ضباب كثيف.
يشار إلى أنه في شهر يوليو/ تموز الماضي، تصدرت حادثة مماثلة على متن رحلة جوية من نيس بفرنسا إلى لندن بإنجلترا، عناوين الأخبار.
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