https://sarabic.ae/20240520/أنباء-عن-اغتيال-قائد-قوى-الأمن-الإيراني-تثير-جدلا-واسعا-قبل-نفيها-1089009216.html
أنباء عن اغتيال قائد قوى الأمن الإيراني تثير جدلا واسعا.. قبل نفيها
أنباء عن اغتيال قائد قوى الأمن الإيراني تثير جدلا واسعا.. قبل نفيها
سبوتنيك عربي
أثار نبأ اغتيال قائد قوى الأمن الإيراني، العميد أحمد رضا رادان، عبر حساب منسوب لجهاز "الموساد" الإسرائيلي، جدلا واسعا عبر الإنترنت خلال الساعات الماضية، قبل أن... 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T07:02+0000
2024-05-20T07:02+0000
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وورد على الحساب المنسوب لـ"الموساد" عبر منصة "إكس"، نبأ اغتيال إسرائيل العميد رادان، دون تأكيد رسمي، وذلك تزامنا مع حادث سقوط مروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على الحدود مع أذربيجان، والذي أودى بوفاته في وقت لاحق.وذكر الحساب الإسرائيلي: "أنباء غير مؤكدة عن اغتيال القائد العام للشرطة الإيرانية. تم إطلاق النار عليه 7 مرات".لكن خرجت وكالة "تسنيم" الإيرانية الرسمية للأنباء، صباح اليوم الإثنين، لتنفي الخبر، قائلة: "ادعى حساب على منصة "إكس" ينسب نفسه إلى "الموساد"، أن قائد الشرطة الرئيسي، أحمد رضا رادان، تم اغتياله، وبحسب متابعة مراسل "تسنيم" فإن هذا الخبر كاذب بالأساس، وسردار رادان مشغول الآن بمهامه في الخارج".وتابعت الوكالة الإيرانية أنها "تنفي ادعاءات روايات صهيونية حول اغتيال سردار رادان".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إسرائيل
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إسرائيل
أنباء عن اغتيال قائد قوى الأمن الإيراني تثير جدلا واسعا.. قبل نفيها
أثار نبأ اغتيال قائد قوى الأمن الإيراني، العميد أحمد رضا رادان، عبر حساب منسوب لجهاز "الموساد" الإسرائيلي، جدلا واسعا عبر الإنترنت خلال الساعات الماضية، قبل أن يتم نفيه رسميا.
وورد على الحساب المنسوب لـ"الموساد" عبر منصة "إكس"، نبأ اغتيال إسرائيل العميد رادان، دون تأكيد رسمي، وذلك تزامنا مع حادث سقوط مروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على الحدود مع أذربيجان، والذي أودى بوفاته في وقت لاحق.
وذكر الحساب الإسرائيلي: "أنباء غير مؤكدة عن اغتيال القائد العام للشرطة الإيرانية. تم إطلاق النار عليه 7 مرات".
لكن خرجت وكالة
"تسنيم" الإيرانية الرسمية للأنباء، صباح اليوم الإثنين، لتنفي الخبر، قائلة: "ادعى حساب على منصة "إكس" ينسب نفسه إلى "الموساد"، أن قائد الشرطة الرئيسي، أحمد رضا رادان، تم اغتياله، وبحسب متابعة مراسل "تسنيم" فإن هذا الخبر كاذب بالأساس، وسردار رادان مشغول الآن بمهامه في الخارج".
وتابعت الوكالة الإيرانية أنها "تنفي ادعاءات روايات صهيونية حول اغتيال سردار رادان".