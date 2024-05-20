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القوات الروسية تحرر بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
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الداخلية المصرية ترد على مزاعم بحدوث سرقات في المطارات
الداخلية المصرية ترد على مزاعم بحدوث سرقات في المطارات
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، بيانا علّقت فيه على مقاطع متداولة، زعم ناشروها أن ثمة سرقات حدثت في مطارات مصرية. 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T09:54+0000
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ونفى بيان نشرته الداخلية المصرية عبر منصة "إكس" صحة فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية تزعم حدوث سرقات في المطارات.وأكد البيان: "لا صحة لما تم تداوله بالقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بزعم حدوث سرقات بالمطارات، وأن ذلك يأتي في إطار المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية من خلال تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب المختلقة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام".يأتي رد الداخلية المصرية في أعقاب تداول مقاطع تزعم سرقة العملات الأجنبية من المسافرين، بعد طلب المختصين منهم إبرازها للتأكد من قيمتها، وأنها في حدود المسموح به لمغادرة الأراضي المصرية، وذلك في ظل أزمة في النقد الأجنبي والدولار الأمريكي واجهتها البلاد في الفترة الماضية دفعت المصرف المركزي إلى اعتماد سياسات جديدة ساهمت في تخفيف حدة الأزمة.وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء الماضي، أن بلاده تسلمت من الإمارات قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.وقال مدبولي في بيان إن الحكومة المصرية تسلمت بالفعل من الجانب الإماراتي مبلغ 14 مليار دولار.وأوضح أنه "بالإضافة إلى ذلك، بدأت إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري".وكان رئيس الوزراء المصري أعلن، الشهر الماضي، أن صفقة مشروع بناء مدينة رأس الحكمة، بين الإمارات ومصر، هي الأضخم في مجال الاستثمار بين البلدين.
https://sarabic.ae/20240131/الداخلية-المصرية-تكشف-حقيقة-وقوع-اشتباكات-بالأسلحة-النارية-بين-الشرطة-وتجار-ذهب-1085613430.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

الداخلية المصرية ترد على مزاعم بحدوث سرقات في المطارات

09:54 GMT 20.05.2024
© AP Photo / Amr Nabilمطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
أصدرت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، بيانا علّقت فيه على مقاطع متداولة، زعم ناشروها أن ثمة سرقات حدثت في مطارات مصرية.
ونفى بيان نشرته الداخلية المصرية عبر منصة "إكس" صحة فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية تزعم حدوث سرقات في المطارات.
وأكد البيان: "لا صحة لما تم تداوله بالقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بزعم حدوث سرقات بالمطارات، وأن ذلك يأتي في إطار المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية من خلال تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب المختلقة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام".
يأتي رد الداخلية المصرية في أعقاب تداول مقاطع تزعم سرقة العملات الأجنبية من المسافرين، بعد طلب المختصين منهم إبرازها للتأكد من قيمتها، وأنها في حدود المسموح به لمغادرة الأراضي المصرية، وذلك في ظل أزمة في النقد الأجنبي والدولار الأمريكي واجهتها البلاد في الفترة الماضية دفعت المصرف المركزي إلى اعتماد سياسات جديدة ساهمت في تخفيف حدة الأزمة.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء الماضي، أن بلاده تسلمت من الإمارات قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.
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وقال مدبولي في بيان إن الحكومة المصرية تسلمت بالفعل من الجانب الإماراتي مبلغ 14 مليار دولار.
وأوضح أنه "بالإضافة إلى ذلك، بدأت إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري".
وكان رئيس الوزراء المصري أعلن، الشهر الماضي، أن صفقة مشروع بناء مدينة رأس الحكمة، بين الإمارات ومصر، هي الأضخم في مجال الاستثمار بين البلدين.
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