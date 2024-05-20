https://sarabic.ae/20240520/ماذا-نعرف-عن-وزير-الخارجية-الإيراني-الراحل-حسين-أمير-عبد-اللهيان-1089027025.html
ماذا نعرف عن وزير الخارجية الإيراني الراحل حسين أمير عبد اللهيان
ماذا نعرف عن وزير الخارجية الإيراني الراحل حسين أمير عبد اللهيان
سبوتنيك عربي
أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن طائرة مروحية ضمن موكب للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي برفقة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومكوّن من ثلاث طائرات، تعرضت... 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T12:04+0000
2024-05-20T12:04+0000
2024-05-20T12:04+0000
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انفوجرافيك, إيران, أخبار إيران, инфографика
انفوجرافيك, إيران, أخبار إيران, инфографика
ماذا نعرف عن وزير الخارجية الإيراني الراحل حسين أمير عبد اللهيان
أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن طائرة مروحية ضمن موكب للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي برفقة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومكوّن من ثلاث طائرات، تعرضت لحادث.