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خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
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ماذا نعرف عن وزير الخارجية الإيراني الراحل حسين أمير عبد اللهيان
ماذا نعرف عن وزير الخارجية الإيراني الراحل حسين أمير عبد اللهيان
سبوتنيك عربي
أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن طائرة مروحية ضمن موكب للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي برفقة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومكوّن من ثلاث طائرات، تعرضت... 20.05.2024, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, إيران, أخبار إيران, инфографика
انفوجرافيك, إيران, أخبار إيران, инфографика

ماذا نعرف عن وزير الخارجية الإيراني الراحل حسين أمير عبد اللهيان

12:04 GMT 20.05.2024
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أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن طائرة مروحية ضمن موكب للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي برفقة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومكوّن من ثلاث طائرات، تعرضت لحادث.
وزير الخارجية الإيراني الراحل حسين أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي
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