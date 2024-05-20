https://sarabic.ae/20240520/معلومات-عن-مروحية-بيل---412-التي-كانت-تقل-الرئيس-الإيراني-1089022346.html
معلومات عن مروحية "بيل - 412" التي كانت تقل الرئيس الإيراني
معلومات عن مروحية "بيل - 412" التي كانت تقل الرئيس الإيراني
سبوتنيك عربي
أعلن التلفزيون الإيراني تحطم المروحية التي كانت تقل رئيس البلاد إبراهيم رئيسي، بسبب حالة الطقس السيء، لكنه لم يكشف مصير ركابها. 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T09:12+0000
2024-05-20T09:12+0000
2024-05-20T09:12+0000
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والمروحية "بيل - 412" هي نسخة من المروحية الأمريكية "بيل - 212" وهي مروحية نقل متوسطة، يمكن استخدامها في نقل الأفراد.
إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, إيران, أخبار إيران, инфографика
انفوجرافيك, إيران, أخبار إيران, инфографика
معلومات عن مروحية "بيل - 412" التي كانت تقل الرئيس الإيراني
أعلن التلفزيون الإيراني تحطم المروحية التي كانت تقل رئيس البلاد إبراهيم رئيسي، بسبب حالة الطقس السيء، لكنه لم يكشف مصير ركابها.
والمروحية "بيل - 412" هي نسخة من المروحية الأمريكية "بيل - 212" وهي مروحية نقل متوسطة، يمكن استخدامها في نقل الأفراد.