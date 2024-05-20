وفاة أكبر معمرات سوريا عن 124 عاما.... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:17 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تتحدى التقلبات الكمومية نظريات الموصلية الفائقة
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
خلاف حاد بين نتنياهو وغانتس الذي يهدد بالاستقالة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:28 GMT
26 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
09:54 GMT
6 د
ملفات ساخنة
هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب سقوط مروحية رئيسي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
إلى أين تتجه إيران بعد مصرع الرئيس ووزير الخارجية في حاث طائرة؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240520/وفاة-أكبر-معمرات-سوريا-عن-124-عاما-فيديو--1089037140.html
وفاة أكبر معمرات سوريا عن 124 عاما.... فيديو
وفاة أكبر معمرات سوريا عن 124 عاما.... فيديو
سبوتنيك عربي
توفيت المعمرة السورية عوش غليشان غليشان، عن عمر يناهز 124 عاماً، عاصرت خلالها الحكم العثماني والانتداب الفرنسي لسوريا. 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T16:05+0000
2024-05-20T16:05+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/14/1089038622_9:0:873:486_1920x0_80_0_0_92f9ea78561c2bda248a56e57b5464fa.jpg
ولدت عوش غليشان غليشان، أكبر معمرة في المنطقة الشرقية وسوريا بشكل عام، وتُعرف محلياً في أرياف محافظة الرقة السورية باسم "الداية عوش"، في قرية الكدرو التابعة لبلدة دبسي عفنان، على مسافة 125 كيلومتراً غرب مدينة الرقة، عام 1910م، بحسب البطاقة الشخصية التي حصلت عليها قبل عشرات السنين، لكن بحسب أبنائها وبناتها وعدد من أهالي قريتها، فإنها حصلت على البطاقة بعد بلوغها العاشرة من عمرها ؛ نظراً لعدم توفر دوائر رسمية للسوريين في تلك الحقبة التي حكم فيها العثمانيون البلاد، خصوصاً مناطق البادية السورية والنائية.وقال أحد أحفاد المعمرة المتوفية ( ناصر جدعان الموسى تولد عام 1976م ) في تصريح لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إن جدته "عاشت نحو 124 عاماً، أمضت أكثر من نصفها أرملة بعد أن توفي زوجها ( جدعان الموسى) قبل نحو 62 عاماً، ولديها عدد من الأولاد والبنات والأحفاد يتجاوز عددهم 100 شخص، وعملت لأكثر من 60 عاماً قابلة أو كما يعرف في سوريا (داية) في توليد النساء، إضافة إلى عملها في الأرض الزراعية حتى عام 2012، بعد تعرضها لكسر في القدم منعها من القيام بواجبات العمل".يتابع "الموسى" أن جدته دأبت خلال تلك السنوات على مساعدة الفقراء والمحتاجين من أبناء قريتها والقرى المجاورة والتي تبلغ أكثر من 10 قرى، حيث كانت تتنقل على اقدمها أو عبر عربة الجر بحصان، لتقوم بتوليد النساء بشكل مجاني، وكذلك عملت في الأرض ورعي الأغنام، وفي تربية 8 أولاد ( 6 بنات و شابين) منذ أن ترملت عام 1960، وذلك قبل أن تثقل السنوات على صحتها، بعد وفاة 6 من أولادها، وتعرضها لكسر أجبرها على الجلوس في الفراش منذ 12 عاماً، حيث قامت ابنتاها مع حفيدتها بكفالتها وخدمتها حتى وفاتها قبل أيام في منزلها في قرية الكدرو بريف دبسي عفنان غربي الرقة وهي بكامل قواها العقلية.ويقول حفيدها "ناصر"، أن الجدة كانت تحكي لهم قصصاً إنسانية واجتماعية وعشائري خالدة وتحفظ المئات من أبيات الشعر البدوية، التي مرّت في حياتها وعاصرت خلالها سوق السوريين إلى سفر برلك عام 1914، في صفوف الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى مع ألمانيا ضد دول الحلفاء، كما أنها عاصرت الانتداب الفرنسي حتى جلاء الفرنسيين عن سوريا عام 1946م ، وعن بناء السدود الضخمة في الرقة وتطورها العمراني، حتى معاصرتها للحرب على سوريا والتي جلبت لهم العديد من الفصائل والمنظمات الإرهابية آخرها كان تنظيم "داعش" الارهابي، حتى تحرير قريتها منهم بفضل الجيش العربي السوري وحلفائه في الجيش الروسي.ويضيف ناصر: "عاشت جدتي عوش أكثر من 100 عام من حياتها في تربية الأغنام والزراعة، وأدت فريضة الحج وهي بعمر 80 عاماً، وكانت حينها بصحة وذاكرة جيدة، واعتمدت خلال حياتها على نظام غذائي محدد، وهو الطبيعي حصراً، منها حليب الأغنام ومشتقاته وخبز التنور والسمن العربي، ولم تعاني من أي مرض دائم ولم تكن تستخدم الادوية الطبية الا بشكل نادر واضطراري".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/14/1089038622_117:0:765:486_1920x0_80_0_0_ca8b05d9dc061882ee6855f5118d53db.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي

وفاة أكبر معمرات سوريا عن 124 عاما.... فيديو

16:05 GMT 20.05.2024
© Sputnik . Attia Al-Attiaوفاة أكبر معمرات سوريا عن 124 عاماً
وفاة أكبر معمرات سوريا عن 124 عاماً - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
© Sputnik . Attia Al-Attia
تابعنا عبر
حصري
توفيت المعمرة السورية عوش غليشان غليشان، عن عمر يناهز 124 عاماً، عاصرت خلالها الحكم العثماني والانتداب الفرنسي لسوريا.
ولدت عوش غليشان غليشان، أكبر معمرة في المنطقة الشرقية وسوريا بشكل عام، وتُعرف محلياً في أرياف محافظة الرقة السورية باسم "الداية عوش"، في قرية الكدرو التابعة لبلدة دبسي عفنان، على مسافة 125 كيلومتراً غرب مدينة الرقة، عام 1910م، بحسب البطاقة الشخصية التي حصلت عليها قبل عشرات السنين، لكن بحسب أبنائها وبناتها وعدد من أهالي قريتها، فإنها حصلت على البطاقة بعد بلوغها العاشرة من عمرها ؛ نظراً لعدم توفر دوائر رسمية للسوريين في تلك الحقبة التي حكم فيها العثمانيون البلاد، خصوصاً مناطق البادية السورية والنائية.
وقال أحد أحفاد المعمرة المتوفية ( ناصر جدعان الموسى تولد عام 1976م ) في تصريح لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إن جدته "عاشت نحو 124 عاماً، أمضت أكثر من نصفها أرملة بعد أن توفي زوجها ( جدعان الموسى) قبل نحو 62 عاماً، ولديها عدد من الأولاد والبنات والأحفاد يتجاوز عددهم 100 شخص، وعملت لأكثر من 60 عاماً قابلة أو كما يعرف في سوريا (داية) في توليد النساء، إضافة إلى عملها في الأرض الزراعية حتى عام 2012، بعد تعرضها لكسر في القدم منعها من القيام بواجبات العمل".
© Sputnik . Attia Al-Attiaوفاة أكبر معمرات سوريا عن 124 عاماً
وفاة أكبر معمرات سوريا عن 124 عاماً - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
وفاة أكبر معمرات سوريا عن 124 عاماً
© Sputnik . Attia Al-Attia
يتابع "الموسى" أن جدته دأبت خلال تلك السنوات على مساعدة الفقراء والمحتاجين من أبناء قريتها والقرى المجاورة والتي تبلغ أكثر من 10 قرى، حيث كانت تتنقل على اقدمها أو عبر عربة الجر بحصان، لتقوم بتوليد النساء بشكل مجاني، وكذلك عملت في الأرض ورعي الأغنام، وفي تربية 8 أولاد ( 6 بنات و شابين) منذ أن ترملت عام 1960، وذلك قبل أن تثقل السنوات على صحتها، بعد وفاة 6 من أولادها، وتعرضها لكسر أجبرها على الجلوس في الفراش منذ 12 عاماً، حيث قامت ابنتاها مع حفيدتها بكفالتها وخدمتها حتى وفاتها قبل أيام في منزلها في قرية الكدرو بريف دبسي عفنان غربي الرقة وهي بكامل قواها العقلية.
© Sputnik . Attia Al-Attiaوفاة أكبر معمرات سوريا عن 124 عاماً
وفاة أكبر معمرات سوريا عن 124 عاماً - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
وفاة أكبر معمرات سوريا عن 124 عاماً
© Sputnik . Attia Al-Attia
ويقول حفيدها "ناصر"، أن الجدة كانت تحكي لهم قصصاً إنسانية واجتماعية وعشائري خالدة وتحفظ المئات من أبيات الشعر البدوية، التي مرّت في حياتها وعاصرت خلالها سوق السوريين إلى سفر برلك عام 1914، في صفوف الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى مع ألمانيا ضد دول الحلفاء، كما أنها عاصرت الانتداب الفرنسي حتى جلاء الفرنسيين عن سوريا عام 1946م ، وعن بناء السدود الضخمة في الرقة وتطورها العمراني، حتى معاصرتها للحرب على سوريا والتي جلبت لهم العديد من الفصائل والمنظمات الإرهابية آخرها كان تنظيم "داعش" الارهابي، حتى تحرير قريتها منهم بفضل الجيش العربي السوري وحلفائه في الجيش الروسي.
© Sputnik . Attia Al-Attiaوفاة أكبر معمرات سوريا عن 124 عاماً
وفاة أكبر معمرات سوريا عن 124 عاماً - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
وفاة أكبر معمرات سوريا عن 124 عاماً
© Sputnik . Attia Al-Attia
ويضيف ناصر: "عاشت جدتي عوش أكثر من 100 عام من حياتها في تربية الأغنام والزراعة، وأدت فريضة الحج وهي بعمر 80 عاماً، وكانت حينها بصحة وذاكرة جيدة، واعتمدت خلال حياتها على نظام غذائي محدد، وهو الطبيعي حصراً، منها حليب الأغنام ومشتقاته وخبز التنور والسمن العربي، ولم تعاني من أي مرض دائم ولم تكن تستخدم الادوية الطبية الا بشكل نادر واضطراري".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:12 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له13:10 GMTПалатки беженцев из Рафаха вдоль пляжа в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. أيرلندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين06:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала