لقطات مصورة من المسيرة السياسية في حياة رئيس إيران ووزير خارجيتها
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أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية وفاة رئيس إيران، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيتها، حسين أمير عبد اللهيان، وعدد من المسؤولين، في 20 مايو / أيار 2024 بعد تحطم مروحيتهما في منطقة فرزكان الجبلية شمال غرب البلاد بعد ظهر الأحد الموافق 19 مايو 2024.
واستمرت عملية البحث والإنقاذ حتى صباح الإثنين، وتعقدت بسبب الظروف المناخية الصعبة، وعثر في صباح اليوم الإثنين، على حطام الطائرة وتم تأكيد مقتل جميع من كان على متنها.
تشاهدون في عرض ألبوم صور من "سبوتنيك" لقطات من المسيرة السياسية في حياة رئيس إيران، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيتها، حسين أمير عبد اللهيان.
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صورة أرشيفية لإبراهيم رئيسي في الجبهة خلال الحرب العراقية الإيرانية
© AFP 2023 / Atta Kenareامرأة تحمل صورة للرئيس الإيراني المنتخب حديثا إبراهيم رئيسي بينما يحتفل أنصاره بفوزه في ساحة الإمام الحسين بالعاصمة طهران في 19 يونيو 2021.
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© AFP 2023 / Atta Kenare
امرأة تحمل صورة للرئيس الإيراني المنتخب حديثا إبراهيم رئيسي بينما يحتفل أنصاره بفوزه في ساحة الإمام الحسين بالعاصمة طهران في 19 يونيو 2021.
© Sputnik . Sergey Bobylev/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قبل بدء المحادثات الروسية الإيرانية في شكل غداء عمل، 7 ديسمبر 2023
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© Sputnik . Sergey Bobylev/POOL/
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قبل بدء المحادثات الروسية الإيرانية في شكل غداء عمل، 7 ديسمبر 2023
© AP Photo / Mary Altafferالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يحمل صورة الجنرال الإيراني المقتول قاسم سليماني ، خلال كلمته في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة، 21 سبتمبر 2022
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© AP Photo / Mary Altaffer
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يحمل صورة الجنرال الإيراني المقتول قاسم سليماني ، خلال كلمته في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة، 21 سبتمبر 2022
© AP Photo / Iranian Presidency Officeفي هذه الصورة التي نشرها الموقع الرسمي لمكتب الرئاسة الإيرانية, الرئيس إبراهيم رئيسي, اليسار, يصل في حفل استقبال رسمي لنظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 14 فبراير 2023.
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© AP Photo / Iranian Presidency Office
في هذه الصورة التي نشرها الموقع الرسمي لمكتب الرئاسة الإيرانية, الرئيس إبراهيم رئيسي, اليسار, يصل في حفل استقبال رسمي لنظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 14 فبراير 2023.
© AP Photo / Iranian Presidency Officeفي هذه الصورة التي نشرها الموقع الرسمي لمكتب الرئاسة الإيرانية ، يتلقى الرئيس إبراهيم رئيسي أول لقطة له من لقاح كوفيد -19 "كوفيران باريكات"، في طهران، إيران، 8 أغسطس 2021
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© AP Photo / Iranian Presidency Office
في هذه الصورة التي نشرها الموقع الرسمي لمكتب الرئاسة الإيرانية ، يتلقى الرئيس إبراهيم رئيسي أول لقطة له من لقاح كوفيد -19 "كوفيران باريكات"، في طهران، إيران، 8 أغسطس 2021
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس جمهورية إيران الإسلامية، إبراهيم رئيسي، خلال اجتماع مع ممثلي الإدارة الروحية لمسلمي روسيا الاتحادية في مسجد كاتدرائية موسكو، روسيا 20 يناير 2022
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© Sputnik . Grigory Sysoev/
رئيس جمهورية إيران الإسلامية، إبراهيم رئيسي، خلال اجتماع مع ممثلي الإدارة الروحية لمسلمي روسيا الاتحادية في مسجد كاتدرائية موسكو، روسيا 20 يناير 2022
© AP Photo / Iranian Presidency Officeفي هذه الصورة التي نشرها مكتب الرئاسة الإيرانية، يزور الرئيس إبراهيم رئيسي معرضا للقدرات البحرية للحرس الثوري في مدينة بندر عباس الساحلية الجنوبية، إيران، 2 فبراير 2024.
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© AP Photo / Iranian Presidency Office
في هذه الصورة التي نشرها مكتب الرئاسة الإيرانية، يزور الرئيس إبراهيم رئيسي معرضا للقدرات البحرية للحرس الثوري في مدينة بندر عباس الساحلية الجنوبية، إيران، 2 فبراير 2024.
© AFP 2023 / Adem Altanالرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يحضران مؤتمرا صحفيا مشتركا في أنقرة، تركيا في 24 يناير 2024.
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© AFP 2023 / Adem Altan
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يحضران مؤتمرا صحفيا مشتركا في أنقرة، تركيا في 24 يناير 2024.
© Sputnik . Sergei Savostyanov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال جلسة تصوير مشتركة قبل اجتماع رؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا لتعزيز التسوية السورية، 19 يوليو 2022
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© Sputnik . Sergei Savostyanov/POOL/
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال جلسة تصوير مشتركة قبل اجتماع رؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا لتعزيز التسوية السورية، 19 يوليو 2022
© AP Photo / Vahid Salemiيحمل أنصار رجل الدين المتشدد إبراهيم ربيعي صورته ويحملون علم بلادهم خلال تجمع انتخابي رئاسي عام 2017 في طهران، إيران، 16 مايو 2017
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© AP Photo / Vahid Salemi
يحمل أنصار رجل الدين المتشدد إبراهيم ربيعي صورته ويحملون علم بلادهم خلال تجمع انتخابي رئاسي عام 2017 في طهران، إيران، 16 مايو 2017
© AP Photo / The State Dumaفي هذه الصورة الصادرة عن مجلس الدوما، الخدمة الصحفية للجمعية الفيدرالية الروسية، يلقي التحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد إلقاء خطابه في مجلس الدوما، مجلس النواب بالبرلمان الروسي في موسكو، روسيا، 20 يناير 2022
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© AP Photo / The State Duma
في هذه الصورة الصادرة عن مجلس الدوما، الخدمة الصحفية للجمعية الفيدرالية الروسية، يلقي التحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد إلقاء خطابه في مجلس الدوما، مجلس النواب بالبرلمان الروسي في موسكو، روسيا، 20 يناير 2022
© AP Photo / Vahid Salemiالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليسار الثاني، يستمع إلى قائد الجيش الجنرال عبد الرحيم موسوي وهو يستعرض عرضا عسكريا احتفالا بيوم الجيش بينما يحمل صاروخ على شاحنة أمام ضريح مؤسس الثورة الراحل آية الله الخميني خارج طهران، إيران، 18 أبريل 2023.
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© AP Photo / Vahid Salemi
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليسار الثاني، يستمع إلى قائد الجيش الجنرال عبد الرحيم موسوي وهو يستعرض عرضا عسكريا احتفالا بيوم الجيش بينما يحمل صاروخ على شاحنة أمام ضريح مؤسس الثورة الراحل آية الله الخميني خارج طهران، إيران، 18 أبريل 2023.
© AFP 2023 / Ludovic Marinالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعقد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية في 20 سبتمبر 2022.
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© AFP 2023 / Ludovic Marin
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعقد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية في 20 سبتمبر 2022.
© AP Photo / Vahid Salemiيضع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يديه على قلبه كبادرة احترام للحشد خلال مراسم جنازة ضحايا انفجار قنبلة يوم الأربعاء في مدينة كرمان على بعد حوالي 820 كم جنوب شرق العاصمة طهران، إيران، 5 يناير 2024.
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© AP Photo / Vahid Salemi
يضع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يديه على قلبه كبادرة احترام للحشد خلال مراسم جنازة ضحايا انفجار قنبلة يوم الأربعاء في مدينة كرمان على بعد حوالي 820 كم جنوب شرق العاصمة طهران، إيران، 5 يناير 2024.
© AFP 2023 / Atta Kenareوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يستقبل نظيره الروسي سيرغي لافروف في مقر وزارة الخارجية في العاصمة الإيرانية طهران في 23 يونيو 2022.
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© AFP 2023 / Atta Kenare
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يستقبل نظيره الروسي سيرغي لافروف في مقر وزارة الخارجية في العاصمة الإيرانية طهران في 23 يونيو 2022.
© Sputnik . Wasel Hmaida وصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى سوريا، 9 مارس 2023
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© Sputnik . Wasel Hmaida
وصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى سوريا، 9 مارس 2023
© AP Photo / Mahesh Kumar Aوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يغادر بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد مكة خلال زيارته إلى حيدر أباد، الهند، 10 يونيو 2022.
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© AP Photo / Mahesh Kumar A
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يغادر بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد مكة خلال زيارته إلى حيدر أباد، الهند، 10 يونيو 2022.
© AFP 2023 / Atta Kenareوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني يصلان لحضور مؤتمر صحفي مشترك في مقر وزارة الخارجية في العاصمة طهران في 7 يوليو 2022.
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© AFP 2023 / Atta Kenare
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني يصلان لحضور مؤتمر صحفي مشترك في مقر وزارة الخارجية في العاصمة طهران في 7 يوليو 2022.
© AFP 2023 / Fabrice Coffriniمساعد يتحدث إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قبل جلسة في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في 17 يناير 2024.
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© AFP 2023 / Fabrice Coffrini
مساعد يتحدث إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قبل جلسة في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في 17 يناير 2024.
© Sputnik . Abdul Kader Albayمؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
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© Sputnik . Abdul Kader Albay
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
© AFP 2023 / Atta Kenareوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يرحب بنظيره التركي هاكان فيدان في طهران في 3 سبتمبر 2023
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© AFP 2023 / Atta Kenare
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يرحب بنظيره التركي هاكان فيدان في طهران في 3 سبتمبر 2023
© AP Photo / Issei Kato/Poolشوهد وزير الخارجية الإيراني حسين أميني عبد اللهيان قبل اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في مكتب كيشيدا في طوكيو 7 أغسطس 2023.
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© AP Photo / Issei Kato/Pool
شوهد وزير الخارجية الإيراني حسين أميني عبد اللهيان قبل اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في مكتب كيشيدا في طوكيو 7 أغسطس 2023.
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع في وزارة الخارجية الروسية في موسكو. في وقت سابق، عقد اجتماع رباعي لوزراء خارجية الاتحاد الروسي وتركيا وإيران وسوريا لمناقشة خارطة الطريق لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق والوضع في سوريا بشكل عام، 10 مايو 2023
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© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry/
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع في وزارة الخارجية الروسية في موسكو. في وقت سابق، عقد اجتماع رباعي لوزراء خارجية الاتحاد الروسي وتركيا وإيران وسوريا لمناقشة خارطة الطريق لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق والوضع في سوريا بشكل عام، 10 مايو 2023
© AFP 2023 / Atta Kenareوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يرحب بنظيره من جنوب إفريقيا في جليد باندور قبل اجتماعهما في طهران في 22 أكتوبر 2023.
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© AFP 2023 / Atta Kenare
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يرحب بنظيره من جنوب إفريقيا في جليد باندور قبل اجتماعهما في طهران في 22 أكتوبر 2023.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 15 مارس 2022
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© Sputnik . Vladimir Astapkovich/
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 15 مارس 2022