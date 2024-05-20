لقطات مصورة من المسيرة السياسية في حياة رئيس إيران ووزير خارجيتها

عربي
القوات الروسية تحرر بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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13 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تتحدى التقلبات الكمومية نظريات الموصلية الفائقة
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
خلاف حاد بين نتنياهو وغانتس الذي يهدد بالاستقالة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:28 GMT
26 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
09:54 GMT
6 د
ملفات ساخنة
هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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لقطات مصورة من المسيرة السياسية في حياة رئيس إيران ووزير خارجيتها
لقطات مصورة من المسيرة السياسية في حياة رئيس إيران ووزير خارجيتها
سبوتنيك عربي
لقطات مصورة من المسيرة السياسية في حياة رئيس إيران ووزير خارجيتها
2024-05-20T09:22+0000
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إبراهيم رئيسي
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واستمرت عملية البحث والإنقاذ حتى صباح الإثنين، وتعقدت بسبب الظروف المناخية الصعبة، وعثر في صباح اليوم الإثنين، على حطام الطائرة وتم تأكيد مقتل جميع من كان على متنها.تشاهدون في عرض ألبوم صور من "سبوتنيك" لقطات من المسيرة السياسية في حياة رئيس إيران، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيتها، حسين أمير عبد اللهيان.
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لقطات مصورة من المسيرة السياسية في حياة رئيس إيران ووزير خارجيتها
لقطات مصورة من المسيرة السياسية في حياة رئيس إيران ووزير خارجيتها

لقطات مصورة من المسيرة السياسية في حياة رئيس إيران ووزير خارجيتها

09:22 GMT 20.05.2024
تابعنا عبر
أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية وفاة رئيس إيران، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيتها، حسين أمير عبد اللهيان، وعدد من المسؤولين، في 20 مايو / أيار 2024 بعد تحطم مروحيتهما في منطقة فرزكان الجبلية شمال غرب البلاد بعد ظهر الأحد الموافق 19 مايو 2024.
واستمرت عملية البحث والإنقاذ حتى صباح الإثنين، وتعقدت بسبب الظروف المناخية الصعبة، وعثر في صباح اليوم الإثنين، على حطام الطائرة وتم تأكيد مقتل جميع من كان على متنها.
تشاهدون في عرض ألبوم صور من "سبوتنيك" لقطات من المسيرة السياسية في حياة رئيس إيران، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيتها، حسين أمير عبد اللهيان.
© Photo / Public domainصورة أرشيفية لإبراهيم رئيسي في الجبهة خلال الحرب العراقية الإيرانية
صورة أرشيفية لإبراهيم رئيسي في الجبهة خلال الحرب العراقية الإيرانية - سبوتنيك عربي
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© Photo / Public domain
صورة أرشيفية لإبراهيم رئيسي في الجبهة خلال الحرب العراقية الإيرانية
© AFP 2023 / Atta Kenareامرأة تحمل صورة للرئيس الإيراني المنتخب حديثا إبراهيم رئيسي بينما يحتفل أنصاره بفوزه في ساحة الإمام الحسين بالعاصمة طهران في 19 يونيو 2021.
امرأة تحمل صورة للرئيس الإيراني المنتخب حديثا إبراهيم رئيسي بينما يحتفل أنصاره بفوزه في ساحة الإمام الحسين بالعاصمة طهران في 19 يونيو 2021. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Atta Kenare
امرأة تحمل صورة للرئيس الإيراني المنتخب حديثا إبراهيم رئيسي بينما يحتفل أنصاره بفوزه في ساحة الإمام الحسين بالعاصمة طهران في 19 يونيو 2021.
© Sputnik . Sergey Bobylev/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قبل بدء المحادثات الروسية الإيرانية في شكل غداء عمل، 7 ديسمبر 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قبل بدء المحادثات الروسية الإيرانية في شكل غداء عمل، 7 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Sergey Bobylev/POOL
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قبل بدء المحادثات الروسية الإيرانية في شكل غداء عمل، 7 ديسمبر 2023
© AP Photo / Mary Altafferالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يحمل صورة الجنرال الإيراني المقتول قاسم سليماني ، خلال كلمته في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة، 21 سبتمبر 2022
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يحمل صورة الجنرال الإيراني المقتول قاسم سليماني ، خلال كلمته في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة، 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mary Altaffer
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يحمل صورة الجنرال الإيراني المقتول قاسم سليماني ، خلال كلمته في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة، 21 سبتمبر 2022
© AP Photo / Iranian Presidency Officeفي هذه الصورة التي نشرها الموقع الرسمي لمكتب الرئاسة الإيرانية, الرئيس إبراهيم رئيسي, اليسار, يصل في حفل استقبال رسمي لنظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 14 فبراير 2023.
في هذه الصورة التي نشرها الموقع الرسمي لمكتب الرئاسة الإيرانية, الرئيس إبراهيم رئيسي, اليسار, يصل في حفل استقبال رسمي لنظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 14 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Iranian Presidency Office
في هذه الصورة التي نشرها الموقع الرسمي لمكتب الرئاسة الإيرانية, الرئيس إبراهيم رئيسي, اليسار, يصل في حفل استقبال رسمي لنظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 14 فبراير 2023.
© AP Photo / Iranian Presidency Officeفي هذه الصورة التي نشرها الموقع الرسمي لمكتب الرئاسة الإيرانية ، يتلقى الرئيس إبراهيم رئيسي أول لقطة له من لقاح كوفيد -19 "كوفيران باريكات"، في طهران، إيران، 8 أغسطس 2021
في هذه الصورة التي نشرها الموقع الرسمي لمكتب الرئاسة الإيرانية ، يتلقى الرئيس إبراهيم رئيسي أول لقطة له من لقاح كوفيد -19 كوفيران باريكات، في طهران، إيران، 8 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Iranian Presidency Office
في هذه الصورة التي نشرها الموقع الرسمي لمكتب الرئاسة الإيرانية ، يتلقى الرئيس إبراهيم رئيسي أول لقطة له من لقاح كوفيد -19 "كوفيران باريكات"، في طهران، إيران، 8 أغسطس 2021
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس جمهورية إيران الإسلامية، إبراهيم رئيسي، خلال اجتماع مع ممثلي الإدارة الروحية لمسلمي روسيا الاتحادية في مسجد كاتدرائية موسكو، روسيا 20 يناير 2022
رئيس جمهورية إيران الإسلامية، إبراهيم رئيسي، خلال اجتماع مع ممثلي الإدارة الروحية لمسلمي روسيا الاتحادية في مسجد كاتدرائية موسكو، روسيا 20 يناير 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Grigory Sysoev
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رئيس جمهورية إيران الإسلامية، إبراهيم رئيسي، خلال اجتماع مع ممثلي الإدارة الروحية لمسلمي روسيا الاتحادية في مسجد كاتدرائية موسكو، روسيا 20 يناير 2022
© AP Photo / Iranian Presidency Officeفي هذه الصورة التي نشرها مكتب الرئاسة الإيرانية، يزور الرئيس إبراهيم رئيسي معرضا للقدرات البحرية للحرس الثوري في مدينة بندر عباس الساحلية الجنوبية، إيران، 2 فبراير 2024.
في هذه الصورة التي نشرها مكتب الرئاسة الإيرانية، يزور الرئيس إبراهيم رئيسي معرضا للقدرات البحرية للحرس الثوري في مدينة بندر عباس الساحلية الجنوبية، إيران، 2 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Iranian Presidency Office
في هذه الصورة التي نشرها مكتب الرئاسة الإيرانية، يزور الرئيس إبراهيم رئيسي معرضا للقدرات البحرية للحرس الثوري في مدينة بندر عباس الساحلية الجنوبية، إيران، 2 فبراير 2024.
© AFP 2023 / Adem Altanالرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يحضران مؤتمرا صحفيا مشتركا في أنقرة، تركيا في 24 يناير 2024.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يحضران مؤتمرا صحفيا مشتركا في أنقرة، تركيا في 24 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Adem Altan
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يحضران مؤتمرا صحفيا مشتركا في أنقرة، تركيا في 24 يناير 2024.
© Sputnik . Sergei Savostyanov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال جلسة تصوير مشتركة قبل اجتماع رؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا لتعزيز التسوية السورية، 19 يوليو 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال جلسة تصوير مشتركة قبل اجتماع رؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا لتعزيز التسوية السورية، 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Sergei Savostyanov/POOL
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال جلسة تصوير مشتركة قبل اجتماع رؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا لتعزيز التسوية السورية، 19 يوليو 2022
© AP Photo / Vahid Salemiيحمل أنصار رجل الدين المتشدد إبراهيم ربيعي صورته ويحملون علم بلادهم خلال تجمع انتخابي رئاسي عام 2017 في طهران، إيران، 16 مايو 2017
يحمل أنصار رجل الدين المتشدد إبراهيم ربيعي صورته ويحملون علم بلادهم خلال تجمع انتخابي رئاسي عام 2017 في طهران، إيران، 16 مايو 2017 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Vahid Salemi
يحمل أنصار رجل الدين المتشدد إبراهيم ربيعي صورته ويحملون علم بلادهم خلال تجمع انتخابي رئاسي عام 2017 في طهران، إيران، 16 مايو 2017
© AP Photo / The State Dumaفي هذه الصورة الصادرة عن مجلس الدوما، الخدمة الصحفية للجمعية الفيدرالية الروسية، يلقي التحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد إلقاء خطابه في مجلس الدوما، مجلس النواب بالبرلمان الروسي في موسكو، روسيا، 20 يناير 2022
في هذه الصورة الصادرة عن مجلس الدوما، الخدمة الصحفية للجمعية الفيدرالية الروسية، يلقي التحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد إلقاء خطابه في مجلس الدوما، مجلس النواب بالبرلمان الروسي في موسكو، روسيا، 20 يناير 2022 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / The State Duma
في هذه الصورة الصادرة عن مجلس الدوما، الخدمة الصحفية للجمعية الفيدرالية الروسية، يلقي التحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد إلقاء خطابه في مجلس الدوما، مجلس النواب بالبرلمان الروسي في موسكو، روسيا، 20 يناير 2022
© AP Photo / Vahid Salemiالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليسار الثاني، يستمع إلى قائد الجيش الجنرال عبد الرحيم موسوي وهو يستعرض عرضا عسكريا احتفالا بيوم الجيش بينما يحمل صاروخ على شاحنة أمام ضريح مؤسس الثورة الراحل آية الله الخميني خارج طهران، إيران، 18 أبريل 2023.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليسار الثاني، يستمع إلى قائد الجيش الجنرال عبد الرحيم موسوي وهو يستعرض عرضا عسكريا احتفالا بيوم الجيش بينما يحمل صاروخ على شاحنة أمام ضريح مؤسس الثورة الراحل آية الله الخميني خارج طهران، إيران، 18 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Vahid Salemi
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليسار الثاني، يستمع إلى قائد الجيش الجنرال عبد الرحيم موسوي وهو يستعرض عرضا عسكريا احتفالا بيوم الجيش بينما يحمل صاروخ على شاحنة أمام ضريح مؤسس الثورة الراحل آية الله الخميني خارج طهران، إيران، 18 أبريل 2023.
© AFP 2023 / Ludovic Marinالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعقد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية في 20 سبتمبر 2022.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعقد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية في 20 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Ludovic Marin
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعقد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية في 20 سبتمبر 2022.
© AP Photo / Vahid Salemiيضع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يديه على قلبه كبادرة احترام للحشد خلال مراسم جنازة ضحايا انفجار قنبلة يوم الأربعاء في مدينة كرمان على بعد حوالي 820 كم جنوب شرق العاصمة طهران، إيران، 5 يناير 2024.
يضع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يديه على قلبه كبادرة احترام للحشد خلال مراسم جنازة ضحايا انفجار قنبلة يوم الأربعاء في مدينة كرمان على بعد حوالي 820 كم جنوب شرق العاصمة طهران، إيران، 5 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Vahid Salemi
يضع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يديه على قلبه كبادرة احترام للحشد خلال مراسم جنازة ضحايا انفجار قنبلة يوم الأربعاء في مدينة كرمان على بعد حوالي 820 كم جنوب شرق العاصمة طهران، إيران، 5 يناير 2024.
© AFP 2023 / Atta Kenareوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يستقبل نظيره الروسي سيرغي لافروف في مقر وزارة الخارجية في العاصمة الإيرانية طهران في 23 يونيو 2022.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يستقبل نظيره الروسي سيرغي لافروف في مقر وزارة الخارجية في العاصمة الإيرانية طهران في 23 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Atta Kenare
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يستقبل نظيره الروسي سيرغي لافروف في مقر وزارة الخارجية في العاصمة الإيرانية طهران في 23 يونيو 2022.
© Sputnik . Wasel Hmaida وصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى سوريا، 9 مارس 2023
وصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى سوريا، 9 مارس 2023 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Wasel Hmaida
وصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى سوريا، 9 مارس 2023
© AP Photo / Mahesh Kumar Aوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يغادر بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد مكة خلال زيارته إلى حيدر أباد، الهند، 10 يونيو 2022.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يغادر بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد مكة خلال زيارته إلى حيدر أباد، الهند، 10 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mahesh Kumar A
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يغادر بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد مكة خلال زيارته إلى حيدر أباد، الهند، 10 يونيو 2022.
© AFP 2023 / Atta Kenareوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني يصلان لحضور مؤتمر صحفي مشترك في مقر وزارة الخارجية في العاصمة طهران في 7 يوليو 2022.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني يصلان لحضور مؤتمر صحفي مشترك في مقر وزارة الخارجية في العاصمة طهران في 7 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
19/26
© AFP 2023 / Atta Kenare
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني يصلان لحضور مؤتمر صحفي مشترك في مقر وزارة الخارجية في العاصمة طهران في 7 يوليو 2022.
© AFP 2023 / Fabrice Coffriniمساعد يتحدث إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قبل جلسة في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في 17 يناير 2024.
مساعد يتحدث إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قبل جلسة في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في 17 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Fabrice Coffrini
مساعد يتحدث إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قبل جلسة في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في 17 يناير 2024.
© Sputnik . Abdul Kader Albayمؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Abdul Kader Albay
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
© AFP 2023 / Atta Kenareوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يرحب بنظيره التركي هاكان فيدان في طهران في 3 سبتمبر 2023
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يرحب بنظيره التركي هاكان فيدان في طهران في 3 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي
22/26
© AFP 2023 / Atta Kenare
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يرحب بنظيره التركي هاكان فيدان في طهران في 3 سبتمبر 2023
© AP Photo / Issei Kato/Poolشوهد وزير الخارجية الإيراني حسين أميني عبد اللهيان قبل اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في مكتب كيشيدا في طوكيو 7 أغسطس 2023.
شوهد وزير الخارجية الإيراني حسين أميني عبد اللهيان قبل اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في مكتب كيشيدا في طوكيو 7 أغسطس 2023. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Issei Kato/Pool
شوهد وزير الخارجية الإيراني حسين أميني عبد اللهيان قبل اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في مكتب كيشيدا في طوكيو 7 أغسطس 2023.
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع في وزارة الخارجية الروسية في موسكو. في وقت سابق، عقد اجتماع رباعي لوزراء خارجية الاتحاد الروسي وتركيا وإيران وسوريا لمناقشة خارطة الطريق لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق والوضع في سوريا بشكل عام، 10 مايو 2023
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع في وزارة الخارجية الروسية في موسكو. في وقت سابق، عقد اجتماع رباعي لوزراء خارجية الاتحاد الروسي وتركيا وإيران وسوريا لمناقشة خارطة الطريق لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق والوضع في سوريا بشكل عام. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع في وزارة الخارجية الروسية في موسكو. في وقت سابق، عقد اجتماع رباعي لوزراء خارجية الاتحاد الروسي وتركيا وإيران وسوريا لمناقشة خارطة الطريق لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق والوضع في سوريا بشكل عام، 10 مايو 2023
© AFP 2023 / Atta Kenareوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يرحب بنظيره من جنوب إفريقيا في جليد باندور قبل اجتماعهما في طهران في 22 أكتوبر 2023.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يرحب بنظيره من جنوب إفريقيا في جليد باندور قبل اجتماعهما في طهران في 22 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي
25/26
© AFP 2023 / Atta Kenare
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يرحب بنظيره من جنوب إفريقيا في جليد باندور قبل اجتماعهما في طهران في 22 أكتوبر 2023.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 15 مارس 2022
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 15 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 15 مارس 2022
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له10:56 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:48 GMTПалатки беженцев из Рафаха вдоль пляжа в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. أيرلندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين06:38 GMT
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