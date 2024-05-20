https://sarabic.ae/20240520/8-تهم-اعتقال-من-محكمة-الجنايات-الدولية-بحق-قادة-طوفان-الأقصى-1089033439.html

8 تهم اعتقال من محكمة الجنايات الدولية بحق قادة "طوفان الأقصى"

8 تهم اعتقال من محكمة الجنايات الدولية بحق قادة "طوفان الأقصى"

سبوتنيك عربي

يقوم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم، بتقديم طلبات للحصول على أوامر اعتقال، أمام الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، بشأن الوضع في... 20.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-20T14:56+0000

2024-05-20T14:56+0000

2024-05-20T14:56+0000

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قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: "على أساس الأدلة التي تمّ جمعها وفحصها من قبل مكتبي، لديّ أسباب معقولة للاعتقاد بأن يحيى السنوار، (رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة)، محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف بـالضيف، (القائد الأعلى للجناح العسكري لحركة حماس، المعروف باسم كتائب القسام)، وإسماعيل هنية، (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس)، يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أراضي إسرائيل ودولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارًا من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والأسباب هي الآتية:وقد أكد مكتب المدعي العام أن جرائم الحرب المزعومة في هذه الطلبات قد ارتُكبت في سياق نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل و"حماس" يدور بالتوازي.وأضاف خان أن هناك "أسباباً معقولة للاعتقاد بأن السنوار والضيف وهنية مسؤولون جنائياً عن مقتل مئات المدنيين الإسرائيليين في الهجمات التي شنتها حماس (ولا سيما جناحها العسكري، كتائب القسام) والجماعات المسلحة الأخرى في 7 أكتوبر 2023، واحتجاز ما لا يقل عن 245 رهينة".وأكد خان أن "هذه الجرائم لم يكن من الممكن أن ترتكب لولا أفعالهم. وهم متهمون كشركاء في الجناة وكرؤساء عملاً بالمادتين 25 و28 من نظام روما الأساسي".من جانبها استنكرت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الاثنين، بشدة "محاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحية بالجلاد عبر إصدار أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة".وقالت الحركة، في بيان لها، إن "مذكرات التوقيف والاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، متأخرة سبعة أشهر".وفي وقت سابق، شن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هجوما على الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، بعد أن حث المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرة اعتقال في حقه.وكان الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، كتب على منصة "إكس"، أن "نتنياهو لن يوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب مذكرة اعتقال دولية بحقه من المحكمة الجنائية الدولية".

https://sarabic.ae/20240520/قائمة-بالتهم-الـ7-التي-وجهتها-الجنائية-الدولية-لنتنياهو-وغالانت-1089028976.html

https://sarabic.ae/20240520/نتنياهو-ردا-على-قرار-المحكمة-الجنائية-الدولية-هذه-فضيحة-ولن-يوقفونا-1089032366.html

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العالم, العالم العربي, إسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى