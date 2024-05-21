https://sarabic.ae/20240521/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-السلاح-الذي-سينقض-على-إف-16-التي-قد-تسلم-لأوكرانيا-1089053223.html

إعلام أمريكي يكشف عن السلاح الذي "سينقض" على "إف-16" التي قد تسلم لأوكرانيا

إعلام أمريكي يكشف عن السلاح الذي "سينقض" على "إف-16" التي قد تسلم لأوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو 57" تتفوق على نظيرتها الأمريكية "إف 16"، التي وعدت واشنطن أوكرانيا بها. 21.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-21T08:02+0000

2024-05-21T08:02+0000

2024-05-21T08:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

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وذكرت مجلة أمريكية، في تقرير لها، أنه "بالرغم من أن طائرة "إف 16" توفر الموثوقية والتنوع، والهدف الأبرز لها سيكون الدفاع عن الأجواء الأوكرانية، لكن قدرات التوقيع الراداري المحسن للطائرة الروسية "سو 57" تشكل تحديا خطيرا لنظيرتها الأمريكية".وخلصت مجلة "نيوزويك"، بالقول إن الطائرة "سو 57" الروسية، لديها القدرة على المزامنة مع الرادارات الأرضية، ما يمنحها ميزة هائلة على طائرة "إف 16" الأمريكية.وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن طائرات "إف-16" الأمريكية، بالإضافة إلى طيارين دربهم حلفاء واشنطن، سيبدأون في الوصول إلى أوكرانيا هذا العام.وفي وقت سابق، صرح الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن توريد مقاتلات "إف-16" الأمريكية إلى كييف من أسطول مختلف دول الناتو لن يغير ميزان القوى على الجبهة، كما أن تدريب الطيارين الأوكرانيين طويل جدًا ومكلف للدول الأوروبية.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.

https://sarabic.ae/20240402/إعلام-فرص-مقاتلات-إف-16-في-القتال-ضد-ميغ-31-الروسية-تقترب-من-الصفر-1087610817.html

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