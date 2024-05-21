عربي
بدء المرحلة الأولى لاختبار الأسلحة النووية الروسية غير الاستراتيجية
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05:00 GMT
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كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
12:03 GMT
19 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:22 GMT
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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مسارات تنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240521/إعلام-الجيش-الروسي-يتعافى-بشكل-أسرع-من-توقعات-الغرب-1089068934.html
إعلام: الجيش الروسي يتعافى بشكل أسرع من توقعات الغرب
إعلام: الجيش الروسي يتعافى بشكل أسرع من توقعات الغرب
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين والأوروبيين، الذين تحدثوا سابقًا عن خسائر عسكرية كبيرة مزعومة للجيش الروسي، يعترفون في الأشهر الأخيرة،... 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T14:19+0000
2024-05-21T14:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ويلفت المنشور الذي كتبته صحيفة "ديفينز نيوز" الانتباه إلى كيفية تغير تعليقات المسؤولين الأمريكيين بشأن قدرة الجيش الروسي على التعافي خلال الأشهر الماضية.وفي السابق، ناقش الأمريكيون الخسائر الروسية خلال فترة العملية الخاصة بأكملها، ولكن بحلول أبريل/نيسان الفائت، "تغيرت اللهجة".ويؤكد المنشور أنه "إذا استمرت موسكو في إعادة بناء قوتها بشكل أسرع من المتوقع، فإن هذا قد يصبح مشكلة طويلة الأمد وربما أكثر تكلفة بالنسبة لحلف شمال الأطلسي"، في إشارة إلى التمويل المستمر لأوكرانيا.وتعرضت كلمات ماكرون لانتقادات حادة من قبل عدد من شركاء الناتو، بما في ذلك ألمانيا، وكذلك القوى السياسية في فرنسا نفسها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: يجب الأخذ في الاعتبار أن اليوم هو نهاية ولاية زيلينسكي
https://sarabic.ae/20240521/الدفاع-الألمانية-لن-نسقط-الصواريخ-الروسية-فوق-أوكرانيا-لأن-ذلك-انخراط-في-الصراع-1089067862.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

إعلام: الجيش الروسي يتعافى بشكل أسرع من توقعات الغرب

14:19 GMT 21.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
ذكرت صحيفة أمريكية أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين والأوروبيين، الذين تحدثوا سابقًا عن خسائر عسكرية كبيرة مزعومة للجيش الروسي، يعترفون في الأشهر الأخيرة، بأنه يتعافى بشكل أسرع بكثير مما توقعوا.
ويلفت المنشور الذي كتبته صحيفة "ديفينز نيوز" الانتباه إلى كيفية تغير تعليقات المسؤولين الأمريكيين بشأن قدرة الجيش الروسي على التعافي خلال الأشهر الماضية.
وفي السابق، ناقش الأمريكيون الخسائر الروسية خلال فترة العملية الخاصة بأكملها، ولكن بحلول أبريل/نيسان الفائت، "تغيرت اللهجة".

كما كتب المنشور، بأن المسؤولين الأمريكيين بدأوا في الاعتراف بأن روسيا تتعافى بشكل أسرع مما توقعته الولايات المتحدة الأمريكية.

ويؤكد المنشور أنه "إذا استمرت موسكو في إعادة بناء قوتها بشكل أسرع من المتوقع، فإن هذا قد يصبح مشكلة طويلة الأمد وربما أكثر تكلفة بالنسبة لحلف شمال الأطلسي"، في إشارة إلى التمويل المستمر لأوكرانيا.
وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون إن "باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من كسب الصراع"، ووفقًا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء.
وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الألمانية: لن نسقط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا لأن ذلك انخراط في الصراع
13:45 GMT
وتعرضت كلمات ماكرون لانتقادات حادة من قبل عدد من شركاء الناتو، بما في ذلك ألمانيا، وكذلك القوى السياسية في فرنسا نفسها.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: يجب الأخذ في الاعتبار أن اليوم هو نهاية ولاية زيلينسكي
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