https://sarabic.ae/20240521/إعلام-الجيش-الروسي-يتعافى-بشكل-أسرع-من-توقعات-الغرب-1089068934.html

إعلام: الجيش الروسي يتعافى بشكل أسرع من توقعات الغرب

إعلام: الجيش الروسي يتعافى بشكل أسرع من توقعات الغرب

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة أمريكية أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين والأوروبيين، الذين تحدثوا سابقًا عن خسائر عسكرية كبيرة مزعومة للجيش الروسي، يعترفون في الأشهر الأخيرة،... 21.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-21T14:19+0000

2024-05-21T14:19+0000

2024-05-21T14:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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ويلفت المنشور الذي كتبته صحيفة "ديفينز نيوز" الانتباه إلى كيفية تغير تعليقات المسؤولين الأمريكيين بشأن قدرة الجيش الروسي على التعافي خلال الأشهر الماضية.وفي السابق، ناقش الأمريكيون الخسائر الروسية خلال فترة العملية الخاصة بأكملها، ولكن بحلول أبريل/نيسان الفائت، "تغيرت اللهجة".ويؤكد المنشور أنه "إذا استمرت موسكو في إعادة بناء قوتها بشكل أسرع من المتوقع، فإن هذا قد يصبح مشكلة طويلة الأمد وربما أكثر تكلفة بالنسبة لحلف شمال الأطلسي"، في إشارة إلى التمويل المستمر لأوكرانيا.وتعرضت كلمات ماكرون لانتقادات حادة من قبل عدد من شركاء الناتو، بما في ذلك ألمانيا، وكذلك القوى السياسية في فرنسا نفسها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: يجب الأخذ في الاعتبار أن اليوم هو نهاية ولاية زيلينسكي

https://sarabic.ae/20240521/الدفاع-الألمانية-لن-نسقط-الصواريخ-الروسية-فوق-أوكرانيا-لأن-ذلك-انخراط-في-الصراع-1089067862.html

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روسيا, رصد عسكري