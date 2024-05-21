الخطوط السنغافورية: وفاة شخص بسبب اضطرابات على رحلة من لندن... فيديو

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قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
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عرب بوينت بودكاست
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من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
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26 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
09:54 GMT
6 د
ملفات ساخنة
هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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27 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
12:31 GMT
29 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب سقوط مروحية رئيسي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
إلى أين تتجه إيران بعد مصرع الرئيس ووزير الخارجية في حاث طائرة؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إلى أين تتجه إيران بعد مصرع الرئيس ووزير الخارجية في حاث طائرة؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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https://sarabic.ae/20240521/الخطوط-السنغافورية-وفاة-شخص-بسبب-اضطرابات-على-رحلة-من-لندن-فيديو-1089077650.html
الخطوط السنغافورية: وفاة شخص بسبب اضطرابات على رحلة من لندن... فيديو
الخطوط السنغافورية: وفاة شخص بسبب اضطرابات على رحلة من لندن... فيديو
سبوتنيك عربي
هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية من طراز "بوينغ 777-300 إي آر"، اضطرارياً في بانكوك، جراء الاضطرابات الهوائية والتي أدت إلى وفاة شخص وإصابة آخرين. 21.05.2024, سبوتنيك عربي
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ووفق ما أعلنت شركة الخطوط الجوية السنغافورية، توفي شخص وأصيب آخرون بجروح جراء "مطبّات شديدة" تعرضت لها طائرة من طراز "بوينغ 777" كانت متوجهة من لندن إلى سنغافورة قبل تحويل مسارها إلى بانكوك، يوم الثلاثاء، مشيرةً الى أن الطائرة كانت تقل "211 راكباً و18 من أفراد الطاقم".ومنذ بداية العام الحالي، شهدت طائرات "بوينغ" العديد من الحوادث بينها 5 حوادث في شهر يناير/ شباط فقط، تضمنت تحطم أجزاء من الطائرة أو شرخا في نافذة قمرة القيادة أو تسرب الأكسجين أو مشاكل في المحرك أو انفصال إطارات.وشهد شهر مارس/ آذار الماضي، 3 حوادث لطرازات مختلفة من الطائرة بعضها كان نتيجة مشكلة في المحرك أدت لخروج ألسنة نيران منه، وأخرى بسبب سقوط الإطارات من جهاز الهبوط، بينما تسببت مشاكل تقنية في اصطدام بدن الطائرة الثالثة بالأرض أثناء الهبوط، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.
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الخطوط السنغافورية: وفاة شخص بسبب اضطرابات على رحلة من لندن... فيديو

20:00 GMT 21.05.2024
© Photo / Pixabayبوينغ 787
بوينغ 787 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
© Photo / Pixabay
تابعنا عبر
هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية من طراز "بوينغ 777-300 إي آر"، اضطرارياً في بانكوك، جراء الاضطرابات الهوائية والتي أدت إلى وفاة شخص وإصابة آخرين.
ووفق ما أعلنت شركة الخطوط الجوية السنغافورية، توفي شخص وأصيب آخرون بجروح جراء "مطبّات شديدة" تعرضت لها طائرة من طراز "بوينغ 777" كانت متوجهة من لندن إلى سنغافورة قبل تحويل مسارها إلى بانكوك، يوم الثلاثاء، مشيرةً الى أن الطائرة كانت تقل "211 راكباً و18 من أفراد الطاقم".
ومنذ بداية العام الحالي، شهدت طائرات "بوينغ" العديد من الحوادث بينها 5 حوادث في شهر يناير/ شباط فقط، تضمنت تحطم أجزاء من الطائرة أو شرخا في نافذة قمرة القيادة أو تسرب الأكسجين أو مشاكل في المحرك أو انفصال إطارات.
وفي فبراير/ شباط الماضي، تعرضت إحدى طائرات "بوينغ" لتلف في الجناح تسبب في إلغاء رحلتها.
وشهد شهر مارس/ آذار الماضي، 3 حوادث لطرازات مختلفة من الطائرة بعضها كان نتيجة مشكلة في المحرك أدت لخروج ألسنة نيران منه، وأخرى بسبب سقوط الإطارات من جهاز الهبوط، بينما تسببت مشاكل تقنية في اصطدام بدن الطائرة الثالثة بالأرض أثناء الهبوط، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.
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