https://sarabic.ae/20240521/الخطوط-السنغافورية-وفاة-شخص-بسبب-اضطرابات-على-رحلة-من-لندن-فيديو-1089077650.html
الخطوط السنغافورية: وفاة شخص بسبب اضطرابات على رحلة من لندن... فيديو
الخطوط السنغافورية: وفاة شخص بسبب اضطرابات على رحلة من لندن... فيديو
سبوتنيك عربي
هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية من طراز "بوينغ 777-300 إي آر"، اضطرارياً في بانكوك، جراء الاضطرابات الهوائية والتي أدت إلى وفاة شخص وإصابة آخرين. 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T20:00+0000
2024-05-21T20:00+0000
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ووفق ما أعلنت شركة الخطوط الجوية السنغافورية، توفي شخص وأصيب آخرون بجروح جراء "مطبّات شديدة" تعرضت لها طائرة من طراز "بوينغ 777" كانت متوجهة من لندن إلى سنغافورة قبل تحويل مسارها إلى بانكوك، يوم الثلاثاء، مشيرةً الى أن الطائرة كانت تقل "211 راكباً و18 من أفراد الطاقم".ومنذ بداية العام الحالي، شهدت طائرات "بوينغ" العديد من الحوادث بينها 5 حوادث في شهر يناير/ شباط فقط، تضمنت تحطم أجزاء من الطائرة أو شرخا في نافذة قمرة القيادة أو تسرب الأكسجين أو مشاكل في المحرك أو انفصال إطارات.وشهد شهر مارس/ آذار الماضي، 3 حوادث لطرازات مختلفة من الطائرة بعضها كان نتيجة مشكلة في المحرك أدت لخروج ألسنة نيران منه، وأخرى بسبب سقوط الإطارات من جهاز الهبوط، بينما تسببت مشاكل تقنية في اصطدام بدن الطائرة الثالثة بالأرض أثناء الهبوط، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم
الخطوط السنغافورية: وفاة شخص بسبب اضطرابات على رحلة من لندن... فيديو
هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية من طراز "بوينغ 777-300 إي آر"، اضطرارياً في بانكوك، جراء الاضطرابات الهوائية والتي أدت إلى وفاة شخص وإصابة آخرين.
ووفق ما أعلنت شركة الخطوط الجوية السنغافورية، توفي شخص وأصيب آخرون بجروح جراء "مطبّات شديدة" تعرضت لها طائرة من طراز "بوينغ 777" كانت متوجهة من لندن إلى سنغافورة قبل تحويل مسارها إلى بانكوك، يوم الثلاثاء، مشيرةً الى أن الطائرة كانت تقل "211 راكباً و18 من أفراد الطاقم".
ومنذ بداية العام الحالي، شهدت طائرات "بوينغ" العديد من الحوادث
بينها 5 حوادث في شهر يناير/ شباط فقط، تضمنت تحطم أجزاء من الطائرة أو شرخا في نافذة قمرة القيادة أو تسرب الأكسجين أو مشاكل في المحرك أو انفصال إطارات.
وفي فبراير/ شباط الماضي، تعرضت إحدى طائرات "بوينغ" لتلف في الجناح تسبب في إلغاء رحلتها.
وشهد شهر مارس/ آذار الماضي، 3 حوادث لطرازات مختلفة من الطائرة بعضها كان نتيجة مشكلة في المحرك أدت لخروج ألسنة نيران منه، وأخرى بسبب سقوط الإطارات من جهاز الهبوط، بينما تسببت مشاكل تقنية في اصطدام بدن الطائرة الثالثة بالأرض أثناء الهبوط، بحسب وكالة
"شينخوا" الصينية.