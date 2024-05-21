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https://sarabic.ae/20240521/السعودية-تسجل-أكبر-تحسن-في-منطقة-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا-في-قطاع-السياحة-والسفر-1089063863.html
السعودية تسجل أكبر تحسن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع السياحة والسفر
السعودية تسجل أكبر تحسن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع السياحة والسفر
سبوتنيك عربي
سجلت المملكة العربية السعودية أكبر تحسن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر تطوير السياحة والسفر العالمي منذ عام 2019. 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T12:15+0000
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وحسب تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الثلاثاء، أن السعودية صعدت 9 مراكز إلى المرتبة 41، في حين جاءت الإمارات في المركز الـ 18 عالميًا والمركز الأول بين دول المنطقة.وأشار التقرير الخاص بمؤشر تطوير السياحة والسفر لعام 2024، إلى أن قطاع السياحة والسفر في الاقتصادات مرتفعة الدخل في المنطقة، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، يستفيد من عدة عوامل من بينها جودة البنية التحتية الخاصة بالسياحة والنقل وارتفاع مستويات الأمن والسلامة الشخصية.على الجانب الآخر، أوضح التقرير أن الدول ذات الدخل المتوسط عادة ما تكون أكثر تنافسية من حيث الأسعار، وخاصة في ضوء أن دولا مثل مصر وإيران والمغرب لديها موارد ثقافية من بين الأكثر جاذبية في المنطقة.لكنه أضاف أن تصاعد الصراع الإقليمي في الآونة الأخيرة، وما ترتب عليه من زيادة مخاوف الأمن والسلامة، يمثل خطرا خارجيا رئيسيا لتطوير السياحة مستقبلا.وفيما يتعلق بأهم نتائج التقرير الخاصة بأسواق السفر والسياحة العالمية، فأظهرت أنه لا تزال أوروبا وآسيا والولايات المتحدة تحتل مراكز متقدمة في مؤشر تطوير السفر والسياحة.ويرجع ذلك إلى تمتع هذه الاقتصادات بظروف تجارية مواتية، وسياسات السفر المفتوحة بين بعضها بعضا، وتطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بها، إلا أن البلدان النامية بدأت تلحق بها.
https://sarabic.ae/20240408/أجمل-10-أماكن-سياحية-في-المملكة-العربية-السعودية-1087810799.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات, الأخبار

السعودية تسجل أكبر تحسن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع السياحة والسفر

12:15 GMT 21.05.2024
© AP Photo / Nariman El-Moftyالرياض - السعودية
الرياض - السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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سجلت المملكة العربية السعودية أكبر تحسن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر تطوير السياحة والسفر العالمي منذ عام 2019.
وحسب تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الثلاثاء، أن السعودية صعدت 9 مراكز إلى المرتبة 41، في حين جاءت الإمارات في المركز الـ 18 عالميًا والمركز الأول بين دول المنطقة.
وأشار التقرير الخاص بمؤشر تطوير السياحة والسفر لعام 2024، إلى أن قطاع السياحة والسفر في الاقتصادات مرتفعة الدخل في المنطقة، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، يستفيد من عدة عوامل من بينها جودة البنية التحتية الخاصة بالسياحة والنقل وارتفاع مستويات الأمن والسلامة الشخصية.
على الجانب الآخر، أوضح التقرير أن الدول ذات الدخل المتوسط عادة ما تكون أكثر تنافسية من حيث الأسعار، وخاصة في ضوء أن دولا مثل مصر وإيران والمغرب لديها موارد ثقافية من بين الأكثر جاذبية في المنطقة.
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لكنه أضاف أن تصاعد الصراع الإقليمي في الآونة الأخيرة، وما ترتب عليه من زيادة مخاوف الأمن والسلامة، يمثل خطرا خارجيا رئيسيا لتطوير السياحة مستقبلا.
وفيما يتعلق بأهم نتائج التقرير الخاصة بأسواق السفر والسياحة العالمية، فأظهرت أنه لا تزال أوروبا وآسيا والولايات المتحدة تحتل مراكز متقدمة في مؤشر تطوير السفر والسياحة.
ويرجع ذلك إلى تمتع هذه الاقتصادات بظروف تجارية مواتية، وسياسات السفر المفتوحة بين بعضها بعضا، وتطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بها، إلا أن البلدان النامية بدأت تلحق بها.
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