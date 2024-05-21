https://sarabic.ae/20240521/رئيس-مؤقت-ووزير-خارجية-جديد-لإيران-ماذا-نعرف-عن-مخبر-وباقري-1089050545.html
رئيس مؤقت ووزير خارجية جديد لإيران.. ماذا نعرف عن مخبر وباقري؟
رئيس مؤقت ووزير خارجية جديد لإيران.. ماذا نعرف عن مخبر وباقري؟
سبوتنيك عربي
كلّف المرشد الإيراني، علي خامنئي، النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، بمهام الرئاسة، بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم مروحية شمال غربي إيران. 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T05:42+0000
2024-05-21T05:42+0000
2024-05-21T05:54+0000
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في السياق ذاته، عيّن مجلس الوزراء الإيراني، نائب وزير الخارجية علي باقري كني، قائما بأعمال وزير الخارجية، وذلك بعد وفاة حسين أمير عبد اللهيان، في الحادث ذاته.
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أخبار إيران, إيران, انفوجرافيك, инфографика
أخبار إيران, إيران, انفوجرافيك, инфографика
رئيس مؤقت ووزير خارجية جديد لإيران.. ماذا نعرف عن مخبر وباقري؟
05:42 GMT 21.05.2024 (تم التحديث: 05:54 GMT 21.05.2024)
كلّف المرشد الإيراني، علي خامنئي، النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، بمهام الرئاسة، بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم مروحية شمال غربي إيران.
في السياق ذاته، عيّن مجلس الوزراء الإيراني، نائب وزير الخارجية علي باقري كني، قائما بأعمال وزير الخارجية، وذلك بعد وفاة حسين أمير عبد اللهيان، في الحادث ذاته.