https://sarabic.ae/20240521/رسميا-ريال-مدريد-يعلن-اعتزال-توني-كروس-1089065361.html
رسميا... ريال مدريد يعلن اعتزال توني كروس
رسميا... ريال مدريد يعلن اعتزال توني كروس
سبوتنيك عربي
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، أن نجمه الألماني توني كروس، قرر إنهاء مسيرته كلاعب كرة قدم محترف بعد المشاركة مع منتخب ألمانيا، في بطولة أمم... 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T13:07+0000
2024-05-21T13:07+0000
2024-05-21T13:07+0000
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وأعرب ريال مدريد، في بيان رسمي، عن امتنانه ومحبته لتوني كروس، اللاعب الذي أصبح بالفعل جزءا من تاريخه وأحد أساطيره العظيمة.وقال النادي إن "كروس سيبقى في قلوب جميع جماهيره إلى الأبد لتميزه في كرة القدم ولأنه لاعب قدّم كل شيء لهذا القميص، ويمثل دائما قيم ريال مدريد".وأردف بالقول: "يتمنى ريال مدريد له ولعائلته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته".ونقل البيان تصريحات فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، الذي ودّع اللاعب، بقوله: "توني كروس، هو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ ريال مدريد، وهذا النادي كان وسيظل دائما بيته".وكان كروس قد انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2014، مقابل 25 مليون يورو قادما من بايرن ميونخ الألماني.وخاض اللاعب صاحب الـ34 عاما 463 مباراة مع الفريق الملكي على مدار 10 سنوات، سجل خلالها 28 هدفا وصنع 98 هدفا، وأسهم في التتويج بـ22 لقبا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, أخبار كرة القدم, منوعات, الأخبار
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, أخبار كرة القدم, منوعات, الأخبار
رسميا... ريال مدريد يعلن اعتزال توني كروس
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، أن نجمه الألماني توني كروس، قرر إنهاء مسيرته كلاعب كرة قدم محترف بعد المشاركة مع منتخب ألمانيا، في بطولة أمم أوروبا 2024، في صيف العام الحالي.
وأعرب ريال مدريد، في بيان رسمي
، عن امتنانه ومحبته لتوني كروس، اللاعب الذي أصبح بالفعل جزءا من تاريخه وأحد أساطيره العظيمة.
وقال النادي إن "كروس سيبقى في قلوب جميع جماهيره إلى الأبد لتميزه في كرة القدم ولأنه لاعب قدّم كل شيء لهذا القميص، ويمثل دائما قيم ريال مدريد".
وأردف بالقول: "يتمنى ريال مدريد له ولعائلته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته".
ونقل البيان تصريحات فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، الذي ودّع اللاعب، بقوله: "توني كروس، هو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ ريال مدريد، وهذا النادي كان وسيظل دائما بيته".
وكان كروس قد انتقل إلى ريال مدريد
في صيف 2014، مقابل 25 مليون يورو قادما من بايرن ميونخ الألماني.
وخاض اللاعب صاحب الـ34 عاما 463 مباراة مع الفريق الملكي على مدار 10 سنوات، سجل خلالها 28 هدفا وصنع 98 هدفا، وأسهم في التتويج بـ22 لقبا.