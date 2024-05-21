https://sarabic.ae/20240521/روسيا-نشعر-بخيبة-أمل-من-قرار-مجلس-الأمن-الدولي-حول-عدم-نشر-أسلحة-في-الفضاء-1089055597.html

روسيا: نشعر بخيبة أمل من قرار مجلس الأمن الدولي حول عدم نشر أسلحة في الفضاء

روسيا: نشعر بخيبة أمل من قرار مجلس الأمن الدولي حول عدم نشر أسلحة في الفضاء

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو تشعر بخيبة أمل إزاء نتائج التصويت في مجلس الأمن الدولي على القرار الروسي ... 21.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-21T09:38+0000

2024-05-21T09:38+0000

2024-05-21T09:38+0000

روسيا

العالم

الفضاء

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وجاء في بيان لزخاروفا، نشر على موقع الخارجية الروسية، أن "نتائج التصويت على مشروع القرار بشأن منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وأمن الفضاء الذي قدمته روسيا، بمشاركة الصين، إلى مجلس الأمن الدولي للنظر فيه، مخيب للآمال".وعبّرت زاخاروفا عن أسفها من ضياع "فرصة أخرى لضمان منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي بسبب خطأ الولايات المتحدة وحلفائها".وشددت زاخاروفا على أن روسيا ستواصل السعي لإبقاء الفضاء خاليا من الأسلحة أيا كان نوعها ومنعه من التحول إلى بؤرة أخرى للتوتر والمواجهات المسلحة.وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قد أكد أن روسيا، خلافا للولايات المتحدة الأمريكية تسعى لفرض حظر شامل على نشر أي نوع من الأسلحة في الفضاء وليس فقط أسلحة الدمار الشامل .وأكد نيبينزيا، بالقول: "نحن على استعداد لعقد اتفاقية دولية ملزمة قانونيا في أي لحظة، وهي يجب أن تتضمن الحظر الشامل على نشر أي أنواع من الأسلحة في الفضاء الكوني، وليس فقط أسلحة الدمار الشامل، التي يحظر نشرها أصلا بموجب المعاهدة حول الفضاء.. لكن المشكلة تتمثل في أن شركاءنا الغربيين غير مستعدين لذلك، وهم بالذات يعملون بنشاط على استثمار الفضاء عسكريا".وأشار نيبينزيا إلى أن الغرب في حقيقة الأمر "لا يعتزم التخلي عن عسكرة الفضاء".

https://sarabic.ae/20240424/روسيا-نريد-حظرا-شامل-على-نشر-أي-نوع-من-الأسلحة-في-الفضاء-وليس-فقط-أسلحة-الدمار-الشامل-1088266765.html

https://sarabic.ae/20240424/روسيا-تستخدم-الفيتو-ضد-مشروع-قرار-أمريكي-ياباني-بشأن-منع-نشر-أسلحة-نووية-في-الفضاء-1088263592.html

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