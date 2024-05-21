https://sarabic.ae/20240521/سبوتنيك-تواكب-مجلس-عزاء-الرئيس-الإيراني-في-سفارة-طهران-بدمشق-1089077815.html

"سبوتنيك" تواكب مجلس عزاء الرئيس الإيراني في سفارة طهران بدمشق

"سبوتنيك" تواكب مجلس عزاء الرئيس الإيراني في سفارة طهران بدمشق

سبوتنيك عربي

أقامت السفارة الإيرانية بدمشق، صباح اليوم الثلاثاء، حفلاً تأبينياً وسجل تعازٍ بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهما،... 21.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-21T20:24+0000

2024-05-21T20:24+0000

2024-05-21T20:24+0000

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وقدمت الحكومة السورية واجب العزاء بالرئيس الراحل ورفاقه في مقر السفارة الإيرانية بدمشق.وقال وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني، في تصريح للصحفيين إن العلاقات بين سوريا وإيران مستمرة وتربطنا بالشعب الإيراني وشائج كبيرة وعظيمة.ولفت الوزير مرتيني إلى أن "المصاب واحد لنا في سورية وإيران"، مؤكدا أن "سوريا ستبقى بكل مؤسساتها حليفاً وفياً وصديقاً لإيران، وأن العلاقة بين البلدين متجذرة عبر التاريخ وستستمر سواء في تصدينا لقوى العدوان والاستكبار أو في التنسيق والتعاون المشترك اقتصادياً وسياسياً وشعبياً".وفي تصريح مماثل، أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل، أن "الخسارة كبيرة، لكن إيران لديها حكومة مستقرة وثابتة وبناء على الأنظمة والقوانين الجارية فيها وبالتعويل على الشعب الإيراني الكبير، ستتجاوز هذه المحنة وستستمر بكل القوة في طريقها، وستتابع أهدافها في الدفاع عن المقاومة وكل أحرار العالم كواجب ديني وإنساني".ولفت وزير الكهرباء السوري إلى "استمرار العلاقات بين البلدين وخاصة ضمن قطاع الكهرباء".بدوره، أشار وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد في تصريحه للصحفيين إلى أن "الحزن والأسى ليس فقط للشعب الإيراني الشقيق والصديق، وإنما يعم كافة البلدان، وخصوصاً في سورية"، موضحاً أن "الشعب السوري لن ينسى المواقف المهمة للرئيس رئيسي ووزير خارجيته".وفي السياق، أكد موسى عبد النور، رئيس اتحاد الصحفيين السوريين، في تصريح لـ "سبوتنيك" أن "إيران وقفت ضد الإرهاب مع سوريا وكانت صفاً واحداً ولديهم ولدينا العزيمة والرؤية بأن نحارب هذا الإرهاب في كل بلد وفي كل مجال لكي ينعم العالم بالأمن والازدهار".وأضاف عبد النور: "آمن الرئيس رئيسي بأنّ العدوّ واحد وأن الحق لا يتجزأ وأن استرداد الحقوق وصولاً إلى النصر يقتضي تعاضد قوى المقاومة وتكاملها".من جهته، أكد فهد درويش، رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية، في تصريح لـ "سبوتنيك" أن "الرئيس الإيراني وضع مع الرئيس السوري بشار الأسد خلال زيارته الأخيرة إلى سوريا، خطة اقتصادية واضحة لتعاون البلدين، وقد أصدر العديد من القرارات لتذليل الصعوبات التي كانت تعرقل العمل الاقتصادي المشترك"، لافتاً إلى أن "العلاقات الاقتصادية بين سوريا وإيران قوية ومتينة وتسير للأمام".

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