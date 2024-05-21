https://sarabic.ae/20240521/شيطان-البحر-الأسود-في-أول-مشهد-له-في-أعماق-البحار-فيديو--1089064899.html

"شيطان البحر الأسود" في أول مشهد له في أعماق البحار... فيديو

"شيطان البحر الأسود" في أول مشهد له في أعماق البحار... فيديو

سبوتنيك عربي

التقط روبوت يستكشف أعماق البحار أول مقطع فيديو على الإطلاق لسمكة "أبو الشص" ذات المظهر المخيف، وهو مخلوق يبدو خطيرًا جدًا ويطلق عليه أحيانًا "شيطان البحر... 21.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-21T13:21+0000

2024-05-21T13:21+0000

2024-05-21T13:39+0000

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كان باحثون من معهد أبحاث خليج مونتيري للأحياء المائية (MBARI) يستخدمون مركبة تعمل عن بعد (ROV) لاستكشاف خندق مونتيري كانيون في المحيط، وهو وادٍ شديد الانحدار في قاع البحر في كاليفورنيا يمتد نحو 95 ميلاً (153 كيلومترًا) داخل المحيط الهادئ.تم تسمية سمكة أبو الشص بهذا الاسم نسبة إلى شريط طويل من اللحم يخرج من رأسها. وتحتوي "سنارة الصيد" على لمبة مضيئة تبدو لا تقاوم للأسماك الصغيرة أو الحبار الذي يسبح في المياه العميقة والمظلمة. بمجرد أن تقترب الفريسة، تخطفها سمكة أبو الشص بأسنانها الطويلة التي تشبه الإبرة.يعتقد علماء البحار في معهد (MBARI) أن هذه هي أول لقطات فيديو يتم التقاطها لهذا النوع من أسماك أبو الشص. ويظهر الفيديو أن السمكة لديها سن مكسور في الجانب الأيسر من فكها، والعلماء غير متأكدين مما إذا كان السن سينمو مرة أخرى بمجرد سقوطه، بحسب المقال المنشور في مجلة "livescience" العلمية.العيون البيضاء لسمك أبو الشص عديمة الفائدة في أعماق المحيط المظلمة حيث تعيش. وبدلا من ذلك، تعتمد السمكة على النقاط البيضاء الصغيرة التي تغطي جسمها، والتي تستخدمها لاستشعار حركة الأسماك الأخرى من حولها.

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حيوان, بحار, بحار ومحيطات, نادي الفيديو