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https://sarabic.ae/20240521/شيطان-البحر-الأسود-في-أول-مشهد-له-في-أعماق-البحار-فيديو--1089064899.html
"شيطان البحر الأسود" في أول مشهد له في أعماق البحار... فيديو
"شيطان البحر الأسود" في أول مشهد له في أعماق البحار... فيديو
سبوتنيك عربي
التقط روبوت يستكشف أعماق البحار أول مقطع فيديو على الإطلاق لسمكة "أبو الشص" ذات المظهر المخيف، وهو مخلوق يبدو خطيرًا جدًا ويطلق عليه أحيانًا "شيطان البحر... 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T13:21+0000
2024-05-21T13:39+0000
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كان باحثون من معهد أبحاث خليج مونتيري للأحياء المائية (MBARI) يستخدمون مركبة تعمل عن بعد (ROV) لاستكشاف خندق مونتيري كانيون في المحيط، وهو وادٍ شديد الانحدار في قاع البحر في كاليفورنيا يمتد نحو 95 ميلاً (153 كيلومترًا) داخل المحيط الهادئ.تم تسمية سمكة أبو الشص بهذا الاسم نسبة إلى شريط طويل من اللحم يخرج من رأسها. وتحتوي "سنارة الصيد" على لمبة مضيئة تبدو لا تقاوم للأسماك الصغيرة أو الحبار الذي يسبح في المياه العميقة والمظلمة. بمجرد أن تقترب الفريسة، تخطفها سمكة أبو الشص بأسنانها الطويلة التي تشبه الإبرة.يعتقد علماء البحار في معهد (MBARI) أن هذه هي أول لقطات فيديو يتم التقاطها لهذا النوع من أسماك أبو الشص. ويظهر الفيديو أن السمكة لديها سن مكسور في الجانب الأيسر من فكها، والعلماء غير متأكدين مما إذا كان السن سينمو مرة أخرى بمجرد سقوطه، بحسب المقال المنشور في مجلة "livescience" العلمية.العيون البيضاء لسمك أبو الشص عديمة الفائدة في أعماق المحيط المظلمة حيث تعيش. وبدلا من ذلك، تعتمد السمكة على النقاط البيضاء الصغيرة التي تغطي جسمها، والتي تستخدمها لاستشعار حركة الأسماك الأخرى من حولها.
https://sarabic.ae/20240314/سمكة-صغيرة-جدا-تصدر-طنين-طائرة-مقاتلة-صور-وفيديو-1086967986.html
https://sarabic.ae/20240312/الأسماك-ستبقى-في-روسيا-1086898383.html
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حيوان, بحار, بحار ومحيطات, نادي الفيديو
حيوان, بحار, بحار ومحيطات, نادي الفيديو

"شيطان البحر الأسود" في أول مشهد له في أعماق البحار... فيديو

13:21 GMT 21.05.2024 (تم التحديث: 13:39 GMT 21.05.2024)
© Photo / wikipediaهيكل عظمي لسمكة أبو الشص
هيكل عظمي لسمكة أبو الشص - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
© Photo / wikipedia
تابعنا عبر
التقط روبوت يستكشف أعماق البحار أول مقطع فيديو على الإطلاق لسمكة "أبو الشص" ذات المظهر المخيف، وهو مخلوق يبدو خطيرًا جدًا ويطلق عليه أحيانًا "شيطان البحر الأسود".
كان باحثون من معهد أبحاث خليج مونتيري للأحياء المائية (MBARI) يستخدمون مركبة تعمل عن بعد (ROV) لاستكشاف خندق مونتيري كانيون في المحيط، وهو وادٍ شديد الانحدار في قاع البحر في كاليفورنيا يمتد نحو 95 ميلاً (153 كيلومترًا) داخل المحيط الهادئ.
وجدت الغواصة الآلية سمكة أبو الشص على عمق 1968 قدمًا (600 متر) تحت سطح الماء. واستخدم الباحثون المركبة (ROV) لالتقاط صور ومقاطع فيديو لسمكة أبو الشص، ثم التقطوا السمكة التي تعيش في أعماق البحر وأعادوها إلى معهد أبحاث خليج مونتيري للأحياء المائية (MBARI)لإجراء دراسة عن كثب.
تم تسمية سمكة أبو الشص بهذا الاسم نسبة إلى شريط طويل من اللحم يخرج من رأسها. وتحتوي "سنارة الصيد" على لمبة مضيئة تبدو لا تقاوم للأسماك الصغيرة أو الحبار الذي يسبح في المياه العميقة والمظلمة. بمجرد أن تقترب الفريسة، تخطفها سمكة أبو الشص بأسنانها الطويلة التي تشبه الإبرة.
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سمكة صغيرة جدا تصدر "طنين طائرة مقاتلة"... صور وفيديو
14 مارس, 08:44 GMT

قال العالم البارز بروس روبيسون في مقطع فيديو أنشأه معهد أبحاث خليج مونتيري للأحياء المائية (MBARI) إن أسماك أبو الشص هي الأسماك الأكثر ندرة التي يتم مشاهدتها من بين جميع أسماك أعماق البحار. يبلغ طول السمكة التي التقطها الباحثون 3.5 بوصة (9 سم) فقط . يتم الاحتفاظ بأسماك أبو الشص في خزان في معهد (MBARI)، لكن الباحثين لا يتوقعون أن تعيش لفترة طويلة.

الأسماك ستبقى في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
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الأسماك تبقى في روسيا
12 مارس, 10:25 GMT
يعتقد علماء البحار في معهد (MBARI) أن هذه هي أول لقطات فيديو يتم التقاطها لهذا النوع من أسماك أبو الشص. ويظهر الفيديو أن السمكة لديها سن مكسور في الجانب الأيسر من فكها، والعلماء غير متأكدين مما إذا كان السن سينمو مرة أخرى بمجرد سقوطه، بحسب المقال المنشور في مجلة "livescience" العلمية.
العيون البيضاء لسمك أبو الشص عديمة الفائدة في أعماق المحيط المظلمة حيث تعيش. وبدلا من ذلك، تعتمد السمكة على النقاط البيضاء الصغيرة التي تغطي جسمها، والتي تستخدمها لاستشعار حركة الأسماك الأخرى من حولها.
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