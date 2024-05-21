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قوات "سيفر" الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتتقدم في خاركوف
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قاهر المهام البحرية... أسطول المحيط الهادئ للبحرية الروسية
قاهر المهام البحرية... أسطول المحيط الهادئ للبحرية الروسية
سبوتنيك عربي
قاهر المهام البحرية... أسطول المحيط الهادئ للبحرية الروسية
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في 21 مايو/ أيار عام 1731، أنشأ مجلس شيوخ روسيا القيصرية ميناء "أوخوتسك" العسكري، الذي أصبح أول ميناء عسكري روسي يعمل بشكل دائم في الشرق الأقصى في التاريخ، لذا يعتبر هذا التاريخ "عيد ميلاد أسطول المحيط الهادئ".
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قاهر المهام البحرية... أسطول المحيط الهادئ للبحرية الروسية
قاهر المهام البحرية... أسطول المحيط الهادئ للبحرية الروسية

قاهر المهام البحرية... أسطول المحيط الهادئ للبحرية الروسية

10:51 GMT 21.05.2024
تابعنا عبر
يحتفل اليوم الثلاثاء، أسطول المحيط الهادئ التابع للقوات البحرية الروسية بذكرى تأسيسه الـ293.
في 21 مايو/ أيار عام 1731، أنشأ مجلس شيوخ روسيا القيصرية ميناء "أوخوتسك" العسكري، الذي أصبح أول ميناء عسكري روسي يعمل بشكل دائم في الشرق الأقصى في التاريخ، لذا يعتبر هذا التاريخ "عيد ميلاد أسطول المحيط الهادئ".
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حرس الشرف لطراد الصواريخ الثقيل الذي يعمل بالطاقة النووية "بطرس الأكبر"، أثناء الإطلاق المشترك لسفن أسطول المحيط الهادئ لممارسة مهام التدريب القتالي.

حرس الشرف لطراد الصواريخ الثقيل الذي يعمل بالطاقة النووية &quot;بطرس الأكبر&quot;، أثناء الإطلاق المشترك لسفن أسطول المحيط الهادئ لممارسة مهام التدريب القتالي. - سبوتنيك عربي
1/15
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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حرس الشرف لطراد الصواريخ الثقيل الذي يعمل بالطاقة النووية "بطرس الأكبر"، أثناء الإطلاق المشترك لسفن أسطول المحيط الهادئ لممارسة مهام التدريب القتالي.

© Sputnik . Ildus Gilyazutdinov / الانتقال إلى بنك الصور

إطلاق الصاروخ الفرط صوتي المضاد للسفن من طراز "موسكيت" من زورق صاروخي خلال تدريبات الزوارق الصاروخية التابعة للحرس الوطني، في بحر اليابان.

إطلاق الصاروخ الفرط صوتي المضاد للسفن من طراز &quot;موسكيت&quot; من زورق صاروخي خلال تدريبات الزوارق الصاروخية التابعة للحرس الوطني، في بحر اليابان. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ildus Gilyazutdinov
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إطلاق الصاروخ الفرط صوتي المضاد للسفن من طراز "موسكيت" من زورق صاروخي خلال تدريبات الزوارق الصاروخية التابعة للحرس الوطني، في بحر اليابان.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

ضابط بحرية خلال لقاء أحبائه في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرقي روسيا، بعد وصول مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ، والتي أكملت الوجود البحري وإظهار العلم في المحيط الهادئ والمحيط الهندي.

ضابط بحرية خلال لقاء أحبائه في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرقي روسيا، بعد وصول مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ، والتي أكملت الوجود البحري وإظهار العلم في المحيط الهادئ والمحيط الهندي. - سبوتنيك عربي
3/15
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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ضابط بحرية خلال لقاء أحبائه في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرقي روسيا، بعد وصول مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ، والتي أكملت الوجود البحري وإظهار العلم في المحيط الهادئ والمحيط الهندي.

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الحفل الرسمي لإطلاق الغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء للمشروع "636.3" (فارشافيانكا) فولخوف لأسطول المحيط الهادئ في مدينة سانت بطرسبورغ.

الحفل الرسمي لإطلاق الغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء للمشروع &quot;636.3&quot; (فارشافيانكا) فولخوف لأسطول المحيط الهادئ في مدينة سانت بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
4/15
© Sputnik . Alexei Danichev
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الحفل الرسمي لإطلاق الغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء للمشروع "636.3" (فارشافيانكا) فولخوف لأسطول المحيط الهادئ في مدينة سانت بطرسبورغ.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

عاملة الاتصالات في وحدة مشاة البحرية خلال التدريبات التكتيكية للكتيبة التابعة لسلاح مشاة البحرية التابع لأسطول المحيط الهادئ بإطلاق النار الحي، بدعم من طيران الجيش في ميدان "كليرك" للتدريب في إقليم بريمورسكي الروسي.

عاملة الاتصالات في وحدة مشاة البحرية خلال التدريبات التكتيكية للكتيبة التابعة لسلاح مشاة البحرية التابع لأسطول المحيط الهادئ بإطلاق النار الحي، بدعم من طيران الجيش في ميدان &quot;كليرك&quot; للتدريب في إقليم بريمورسكي الروسي. - سبوتنيك عربي
5/15
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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عاملة الاتصالات في وحدة مشاة البحرية خلال التدريبات التكتيكية للكتيبة التابعة لسلاح مشاة البحرية التابع لأسطول المحيط الهادئ بإطلاق النار الحي، بدعم من طيران الجيش في ميدان "كليرك" للتدريب في إقليم بريمورسكي الروسي.

© Sputnik . Sergey Orlov / الانتقال إلى بنك الصور

يقوم زورق الإنقاذ "فوتي كريلوف" بأعمال كسح الجليد من أجل سحب سفينة الطوارئ المهجورة "يروسلان" إلى جدار الإرساء في مصنع "سلافيانسكي" لإصلاح السفن في مياه خليج آمور.

يقوم زورق الإنقاذ &quot;فوتي كريلوف&quot; بأعمال كسح الجليد من أجل سحب سفينة الطوارئ المهجورة &quot;يروسلان&quot; إلى جدار الإرساء في مصنع &quot;سلافيانسكي&quot; لإصلاح السفن في مياه خليج آمور. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Sergey Orlov
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يقوم زورق الإنقاذ "فوتي كريلوف" بأعمال كسح الجليد من أجل سحب سفينة الطوارئ المهجورة "يروسلان" إلى جدار الإرساء في مصنع "سلافيانسكي" لإصلاح السفن في مياه خليج آمور.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

جندي خلال مناورات أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب "كليرك" في إقليم بريمورسكي الروسي. خلال المرحلة النشطة من الحلقة الرئيسية للتمرين التكتيكي للواء الثنائي، تشارك أكثر من 900 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك نحو 15 سفينة وقارب وسفينة دعم تابعة لأسطول المحيط الهادئ، بالإضافة إلى أكثر من 10 طائرات ومروحيات تابعة للجيش والطيران البحري الروسي.

جندي خلال مناورات أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب &quot;كليرك&quot; في إقليم بريمورسكي الروسي. خلال المرحلة النشطة من الحلقة الرئيسية للتمرين التكتيكي للواء الثنائي، تشارك أكثر من 900 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك نحو 15 سفينة وقارب وسفينة دعم تابعة لأسطول المحيط الهادئ، بالإضافة إلى أكثر من 10 طائرات ومروحيات تابعة للجيش والطيران البحري الروسي. - سبوتنيك عربي
7/15
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور

جندي خلال مناورات أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب "كليرك" في إقليم بريمورسكي الروسي. خلال المرحلة النشطة من الحلقة الرئيسية للتمرين التكتيكي للواء الثنائي، تشارك أكثر من 900 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك نحو 15 سفينة وقارب وسفينة دعم تابعة لأسطول المحيط الهادئ، بالإضافة إلى أكثر من 10 طائرات ومروحيات تابعة للجيش والطيران البحري الروسي.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

مروحية البحث والإنقاذ من طراز "كا-27 بي إس" ترفع نموذجا أثناء مهمة إنقاذ الضحايا خلال رحلة تدريبية في حامية طيران "نيكولايفكا" التابعة لأسطول المحيط الهادئ في إقليم بريمورسكي الروسي.

مروحية البحث والإنقاذ من طراز &quot;كا-27 بي إس&quot; ترفع نموذجا أثناء مهمة إنقاذ الضحايا خلال رحلة تدريبية في حامية طيران &quot;نيكولايفكا&quot; التابعة لأسطول المحيط الهادئ في إقليم بريمورسكي الروسي. - سبوتنيك عربي
8/15
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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مروحية البحث والإنقاذ من طراز "كا-27 بي إس" ترفع نموذجا أثناء مهمة إنقاذ الضحايا خلال رحلة تدريبية في حامية طيران "نيكولايفكا" التابعة لأسطول المحيط الهادئ في إقليم بريمورسكي الروسي.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

جندي يطلق النار من مدفع رشاش ثقيل خلال تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي الروسي.

جندي يطلق النار من مدفع رشاش ثقيل خلال تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي الروسي. - سبوتنيك عربي
9/15
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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جندي يطلق النار من مدفع رشاش ثقيل خلال تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي الروسي.

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إنزال برمائي على متن ناقلة جنود مدرعة من طراز "بي تي إر-80" أثناء التدرب على عرض السفن والمهرجان الرياضي العسكري المخصص ليوم البحرية الروسية في مدينة فلاديفوستوك.

إنزال برمائي على متن ناقلة جنود مدرعة من طراز &quot;بي تي إر-80&quot; أثناء التدرب على عرض السفن والمهرجان الرياضي العسكري المخصص ليوم البحرية الروسية في مدينة فلاديفوستوك. - سبوتنيك عربي
10/15
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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إنزال برمائي على متن ناقلة جنود مدرعة من طراز "بي تي إر-80" أثناء التدرب على عرض السفن والمهرجان الرياضي العسكري المخصص ليوم البحرية الروسية في مدينة فلاديفوستوك.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

بحار من غواصة الديزل "أوست كامتشاتسك" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي "بافيل كرينوف" أثناء التدريبات.

بحار من غواصة الديزل &quot;أوست كامتشاتسك&quot; التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي &quot;بافيل كرينوف&quot; أثناء التدريبات. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vitaliy Ankov
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بحار من غواصة الديزل "أوست كامتشاتسك" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي "بافيل كرينوف" أثناء التدريبات.

© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور

سفينة "المارشال كريلوف" أثناء نشر سفن المحيط الهادئ كجزء من مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك-2022" في مياه خليج زولوتوي روغ.

سفينة &quot;المارشال كريلوف&quot; أثناء نشر سفن المحيط الهادئ كجزء من مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية &quot;فوستوك-2022&quot; في مياه خليج زولوتوي روغ. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry
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سفينة "المارشال كريلوف" أثناء نشر سفن المحيط الهادئ كجزء من مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك-2022" في مياه خليج زولوتوي روغ.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

جنود من وحدة الاستطلاع التابعة لسلاح مشاة البحرية التابع لأسطول المحيط الهادئ الروسي، خلال تدريب خاص لصد هجوم للمخربين الوهميين على قافلة من المعدات وتحرير مبنى تم الاستيلاء عليه في ساحة تدريب "إيرمين" في إقليم بريمورسكي الروسي.

جنود من وحدة الاستطلاع التابعة لسلاح مشاة البحرية التابع لأسطول المحيط الهادئ الروسي، خلال تدريب خاص لصد هجوم للمخربين الوهميين على قافلة من المعدات وتحرير مبنى تم الاستيلاء عليه في ساحة تدريب &quot;إيرمين&quot; في إقليم بريمورسكي الروسي. - سبوتنيك عربي
13/15
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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جنود من وحدة الاستطلاع التابعة لسلاح مشاة البحرية التابع لأسطول المحيط الهادئ الروسي، خلال تدريب خاص لصد هجوم للمخربين الوهميين على قافلة من المعدات وتحرير مبنى تم الاستيلاء عليه في ساحة تدريب "إيرمين" في إقليم بريمورسكي الروسي.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

موسيقيو الأوركسترا العسكرية لأسطول المحيط الهادئ في مسيرة لدعم الجيش الروسي الذي ينفذ العملية العسكرية الخاصة، في الساحة المركزية في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

موسيقيو الأوركسترا العسكرية لأسطول المحيط الهادئ في مسيرة لدعم الجيش الروسي الذي ينفذ العملية العسكرية الخاصة، في الساحة المركزية في مدينة فلاديفوستوك الروسية. - سبوتنيك عربي
14/15
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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موسيقيو الأوركسترا العسكرية لأسطول المحيط الهادئ في مسيرة لدعم الجيش الروسي الذي ينفذ العملية العسكرية الخاصة، في الساحة المركزية في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

تعليق القنابل التدريبية لطائرة الهليكوبتر المضادة للغواصات "كا-27" قبل رحلة تدريبية في حامية مطار "نيكولايفكا" التابع لأسطول المحيط الهادئ في إقليم بريمورسكي الروسي.

تعليق القنابل التدريبية لطائرة الهليكوبتر المضادة للغواصات &quot;كا-27&quot; قبل رحلة تدريبية في حامية مطار &quot;نيكولايفكا&quot; التابع لأسطول المحيط الهادئ في إقليم بريمورسكي الروسي. - سبوتنيك عربي
15/15
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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تعليق القنابل التدريبية لطائرة الهليكوبتر المضادة للغواصات "كا-27" قبل رحلة تدريبية في حامية مطار "نيكولايفكا" التابع لأسطول المحيط الهادئ في إقليم بريمورسكي الروسي.

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