قاهر المهام البحرية... أسطول المحيط الهادئ للبحرية الروسية
حرس الشرف لطراد الصواريخ الثقيل الذي يعمل بالطاقة النووية "بطرس الأكبر"، أثناء الإطلاق المشترك لسفن أسطول المحيط الهادئ لممارسة مهام التدريب القتالي.
حرس الشرف لطراد الصواريخ الثقيل الذي يعمل بالطاقة النووية "بطرس الأكبر"، أثناء الإطلاق المشترك لسفن أسطول المحيط الهادئ لممارسة مهام التدريب القتالي.
إطلاق الصاروخ الفرط صوتي المضاد للسفن من طراز "موسكيت" من زورق صاروخي خلال تدريبات الزوارق الصاروخية التابعة للحرس الوطني، في بحر اليابان.
إطلاق الصاروخ الفرط صوتي المضاد للسفن من طراز "موسكيت" من زورق صاروخي خلال تدريبات الزوارق الصاروخية التابعة للحرس الوطني، في بحر اليابان.
ضابط بحرية خلال لقاء أحبائه في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرقي روسيا، بعد وصول مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ، والتي أكملت الوجود البحري وإظهار العلم في المحيط الهادئ والمحيط الهندي.
ضابط بحرية خلال لقاء أحبائه في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرقي روسيا، بعد وصول مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ، والتي أكملت الوجود البحري وإظهار العلم في المحيط الهادئ والمحيط الهندي.
الحفل الرسمي لإطلاق الغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء للمشروع "636.3" (فارشافيانكا) فولخوف لأسطول المحيط الهادئ في مدينة سانت بطرسبورغ.
الحفل الرسمي لإطلاق الغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء للمشروع "636.3" (فارشافيانكا) فولخوف لأسطول المحيط الهادئ في مدينة سانت بطرسبورغ.
عاملة الاتصالات في وحدة مشاة البحرية خلال التدريبات التكتيكية للكتيبة التابعة لسلاح مشاة البحرية التابع لأسطول المحيط الهادئ بإطلاق النار الحي، بدعم من طيران الجيش في ميدان "كليرك" للتدريب في إقليم بريمورسكي الروسي.
عاملة الاتصالات في وحدة مشاة البحرية خلال التدريبات التكتيكية للكتيبة التابعة لسلاح مشاة البحرية التابع لأسطول المحيط الهادئ بإطلاق النار الحي، بدعم من طيران الجيش في ميدان "كليرك" للتدريب في إقليم بريمورسكي الروسي.
يقوم زورق الإنقاذ "فوتي كريلوف" بأعمال كسح الجليد من أجل سحب سفينة الطوارئ المهجورة "يروسلان" إلى جدار الإرساء في مصنع "سلافيانسكي" لإصلاح السفن في مياه خليج آمور.
يقوم زورق الإنقاذ "فوتي كريلوف" بأعمال كسح الجليد من أجل سحب سفينة الطوارئ المهجورة "يروسلان" إلى جدار الإرساء في مصنع "سلافيانسكي" لإصلاح السفن في مياه خليج آمور.
جندي خلال مناورات أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب "كليرك" في إقليم بريمورسكي الروسي. خلال المرحلة النشطة من الحلقة الرئيسية للتمرين التكتيكي للواء الثنائي، تشارك أكثر من 900 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك نحو 15 سفينة وقارب وسفينة دعم تابعة لأسطول المحيط الهادئ، بالإضافة إلى أكثر من 10 طائرات ومروحيات تابعة للجيش والطيران البحري الروسي.
جندي خلال مناورات أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب "كليرك" في إقليم بريمورسكي الروسي. خلال المرحلة النشطة من الحلقة الرئيسية للتمرين التكتيكي للواء الثنائي، تشارك أكثر من 900 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك نحو 15 سفينة وقارب وسفينة دعم تابعة لأسطول المحيط الهادئ، بالإضافة إلى أكثر من 10 طائرات ومروحيات تابعة للجيش والطيران البحري الروسي.
مروحية البحث والإنقاذ من طراز "كا-27 بي إس" ترفع نموذجا أثناء مهمة إنقاذ الضحايا خلال رحلة تدريبية في حامية طيران "نيكولايفكا" التابعة لأسطول المحيط الهادئ في إقليم بريمورسكي الروسي.
مروحية البحث والإنقاذ من طراز "كا-27 بي إس" ترفع نموذجا أثناء مهمة إنقاذ الضحايا خلال رحلة تدريبية في حامية طيران "نيكولايفكا" التابعة لأسطول المحيط الهادئ في إقليم بريمورسكي الروسي.
جندي يطلق النار من مدفع رشاش ثقيل خلال تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي الروسي.
جندي يطلق النار من مدفع رشاش ثقيل خلال تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي الروسي.
إنزال برمائي على متن ناقلة جنود مدرعة من طراز "بي تي إر-80" أثناء التدرب على عرض السفن والمهرجان الرياضي العسكري المخصص ليوم البحرية الروسية في مدينة فلاديفوستوك.
إنزال برمائي على متن ناقلة جنود مدرعة من طراز "بي تي إر-80" أثناء التدرب على عرض السفن والمهرجان الرياضي العسكري المخصص ليوم البحرية الروسية في مدينة فلاديفوستوك.
بحار من غواصة الديزل "أوست كامتشاتسك" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي "بافيل كرينوف" أثناء التدريبات.
بحار من غواصة الديزل "أوست كامتشاتسك" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي "بافيل كرينوف" أثناء التدريبات.
سفينة "المارشال كريلوف" أثناء نشر سفن المحيط الهادئ كجزء من مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك-2022" في مياه خليج زولوتوي روغ.
سفينة "المارشال كريلوف" أثناء نشر سفن المحيط الهادئ كجزء من مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك-2022" في مياه خليج زولوتوي روغ.
جنود من وحدة الاستطلاع التابعة لسلاح مشاة البحرية التابع لأسطول المحيط الهادئ الروسي، خلال تدريب خاص لصد هجوم للمخربين الوهميين على قافلة من المعدات وتحرير مبنى تم الاستيلاء عليه في ساحة تدريب "إيرمين" في إقليم بريمورسكي الروسي.
جنود من وحدة الاستطلاع التابعة لسلاح مشاة البحرية التابع لأسطول المحيط الهادئ الروسي، خلال تدريب خاص لصد هجوم للمخربين الوهميين على قافلة من المعدات وتحرير مبنى تم الاستيلاء عليه في ساحة تدريب "إيرمين" في إقليم بريمورسكي الروسي.
موسيقيو الأوركسترا العسكرية لأسطول المحيط الهادئ في مسيرة لدعم الجيش الروسي الذي ينفذ العملية العسكرية الخاصة، في الساحة المركزية في مدينة فلاديفوستوك الروسية.
موسيقيو الأوركسترا العسكرية لأسطول المحيط الهادئ في مسيرة لدعم الجيش الروسي الذي ينفذ العملية العسكرية الخاصة، في الساحة المركزية في مدينة فلاديفوستوك الروسية.
تعليق القنابل التدريبية لطائرة الهليكوبتر المضادة للغواصات "كا-27" قبل رحلة تدريبية في حامية مطار "نيكولايفكا" التابع لأسطول المحيط الهادئ في إقليم بريمورسكي الروسي.
تعليق القنابل التدريبية لطائرة الهليكوبتر المضادة للغواصات "كا-27" قبل رحلة تدريبية في حامية مطار "نيكولايفكا" التابع لأسطول المحيط الهادئ في إقليم بريمورسكي الروسي.