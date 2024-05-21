قاهر المهام البحرية... أسطول المحيط الهادئ للبحرية الروسية

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جندي خلال مناورات أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب "كليرك" في إقليم بريمورسكي الروسي. خلال المرحلة النشطة من الحلقة الرئيسية للتمرين التكتيكي للواء الثنائي، تشارك أكثر من 900 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك نحو 15 سفينة وقارب وسفينة دعم تابعة لأسطول المحيط الهادئ، بالإضافة إلى أكثر من 10 طائرات ومروحيات تابعة للجيش والطيران البحري الروسي.