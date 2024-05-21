https://sarabic.ae/20240521/مؤسس-إحدى-أكبر-الشركات-العسكرية-الخاصة-الأمريكية-واشنطن-تنقل-أسلحة-قديمة-إلى-أوكرانيا-1089076451.html
مؤسس إحدى أكبر الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية: واشنطن تنقل أسلحة قديمة إلى أوكرانيا
مؤسس إحدى أكبر الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية: واشنطن تنقل أسلحة قديمة إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح مؤسس الشركة العسكرية الأمريكية الخاصة "بي إم سي - بلاك ووتر"، إريك برينس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بنقل الأسلحة القديمة إلى أوكرانيا، والتي لا... 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T18:28+0000
2024-05-21T18:28+0000
2024-05-21T18:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف في مقابلة مع تاكر كارلسون، أنه "إذا قمنا بشحن شيء تم تصنيعه قبل عشر سنوات، فإنه يكلف أربعة أو خمسة أضعاف سعره الآن، وهذه عملية احتيال ضخمة، يدفع ثمنها البنتاغون، الذي لا يعرف كيف يشتري بكفاءة من الناحية الاقتصادية".وفي وقت سابق، قال مستشار البنتاغون السابق، العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، إن الصراع في أوكرانيا قد انتهى، لأنه لا يوجد أحد آخر للقتال في القوات المسلحة الأوكرانية.ووفقا له، فإن الجيش الأوكراني، أولا وقبل كل شيء، يفتقر إلى الأفراد المؤهلين لاستخدام المعدات العسكرية الغربية.
https://sarabic.ae/20240521/ستريلا-10-الروسية-تصطاد-المسيرات-الأوكرانية-بنجاح-فيديو-1089075182.html
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روسيا
مؤسس إحدى أكبر الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية: واشنطن تنقل أسلحة قديمة إلى أوكرانيا
صرح مؤسس الشركة العسكرية الأمريكية الخاصة "بي إم سي - بلاك ووتر"، إريك برينس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بنقل الأسلحة القديمة إلى أوكرانيا، والتي لا تغير الوضع في الصراع.
وأضاف في مقابلة مع تاكر كارلسون، أنه "إذا قمنا بشحن شيء تم تصنيعه قبل عشر سنوات، فإنه يكلف أربعة أو خمسة أضعاف سعره الآن، وهذه عملية احتيال ضخمة، يدفع ثمنها البنتاغون، الذي لا يعرف كيف يشتري بكفاءة من الناحية الاقتصادية".
ووفقا له، كان ينبغي حل الصراع الأوكراني من خلال المفاوضات منذ فترة طويلة، لكن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ترى أن "الأسلحة الأمريكية ستنقذ الوضع، لكن الأمر ليس كذلك".
وفي وقت سابق، قال مستشار البنتاغون السابق، العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، إن الصراع في أوكرانيا قد انتهى، لأنه لا يوجد أحد آخر للقتال في القوات المسلحة الأوكرانية.
ووفقا له، فإن الجيش الأوكراني، أولا وقبل كل شيء، يفتقر إلى الأفراد المؤهلين لاستخدام المعدات العسكرية الغربية.