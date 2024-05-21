https://sarabic.ae/20240521/ماسك-يشك-في-أن-الولايات-المتحدة-تحمي-الديمقراطية-في-أوكرانيا-1089074590.html
ماسك يشك في أن الولايات المتحدة "تحمي الديمقراطية" في أوكرانيا
ماسك يشك في أن الولايات المتحدة "تحمي الديمقراطية" في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
تساءل رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بسخرية، عن الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في "الدفاع عن الديمقراطية" المفترض في أوكرانيا بعد انتهاء فترة ولاية... 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T17:09+0000
2024-05-21T17:09+0000
2024-05-21T17:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
إيلون ماسك
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وسأل ماسك ردا على منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" حول انتهاء فترة ولاية زيلينسكي الذي ألغى الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا بسبب الأحكام العرفية في البلاد، حيث قال: "لكنني اعتقدت أننا كنا هناك من أجل "الدفاع عن الديمقراطية؟".وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن مسألة شرعية زيلينسكي، بعد انتهاء سلطاته يجب أن يجيب عليها النظام السياسي والقانوني الأوكراني بذاته، وذكّر بوتين بأنه في الدستور الأوكراني "هناك العديد من الخيارات"، ويجب على المحكمة الدستورية للجمهورية تقييمها.
https://sarabic.ae/20240520/مندوب-روسيا-الدائم-لدى-الأمم-المتحدة-يجب-الأخذ-في-الاعتبار-أن-اليوم-هو-نهاية-ولاية-زيلينسكي-1089039460.html
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روسيا, إيلون ماسك
ماسك يشك في أن الولايات المتحدة "تحمي الديمقراطية" في أوكرانيا
تساءل رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بسخرية، عن الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في "الدفاع عن الديمقراطية" المفترض في أوكرانيا بعد انتهاء فترة ولاية فلاديمير زيلينسكي.
وسأل ماسك ردا على منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" حول انتهاء فترة ولاية زيلينسكي الذي ألغى الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا بسبب الأحكام العرفية في البلاد، حيث قال: "لكنني اعتقدت أننا كنا هناك من أجل "الدفاع عن الديمقراطية؟".
وانتهت فترة ولاية زيلينسكي، يوم أمس الاثنين 20 مايو الجاري، وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا لعام 2024، استنادا على الأحكام العرفية والتعبئة العامة، حيث قال زيلينسكي إن الانتخابات "ليست في الوقت المناسب".
وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن مسألة شرعية زيلينسكي، بعد انتهاء سلطاته يجب أن يجيب عليها النظام السياسي والقانوني الأوكراني بذاته، وذكّر بوتين بأنه في الدستور الأوكراني "هناك العديد من الخيارات"، ويجب على المحكمة الدستورية للجمهورية تقييمها.