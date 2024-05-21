https://sarabic.ae/20240521/ماسك-يشك-في-أن-الولايات-المتحدة-تحمي-الديمقراطية-في-أوكرانيا-1089074590.html

ماسك يشك في أن الولايات المتحدة "تحمي الديمقراطية" في أوكرانيا

ماسك يشك في أن الولايات المتحدة "تحمي الديمقراطية" في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

تساءل رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بسخرية، عن الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في "الدفاع عن الديمقراطية" المفترض في أوكرانيا بعد انتهاء فترة ولاية... 21.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-21T17:09+0000

2024-05-21T17:09+0000

2024-05-21T17:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

إيلون ماسك

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وسأل ماسك ردا على منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" حول انتهاء فترة ولاية زيلينسكي الذي ألغى الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا بسبب الأحكام العرفية في البلاد، حيث قال: "لكنني اعتقدت أننا كنا هناك من أجل "الدفاع عن الديمقراطية؟".وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن مسألة شرعية زيلينسكي، بعد انتهاء سلطاته يجب أن يجيب عليها النظام السياسي والقانوني الأوكراني بذاته، وذكّر بوتين بأنه في الدستور الأوكراني "هناك العديد من الخيارات"، ويجب على المحكمة الدستورية للجمهورية تقييمها.

https://sarabic.ae/20240520/مندوب-روسيا-الدائم-لدى-الأمم-المتحدة-يجب-الأخذ-في-الاعتبار-أن-اليوم-هو-نهاية-ولاية-زيلينسكي-1089039460.html

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روسيا, إيلون ماسك