https://sarabic.ae/20240521/موقع-تحطم-المروحية-في-إيران-1089056337.html
موقع تحطم المروحية في إيران
موقع تحطم المروحية في إيران
سبوتنيك عربي
موقع تحطم المروحية في إيران
2024-05-21T09:41+0000
2024-05-21T09:41+0000
2024-05-21T09:41+0000
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موقع تحطم المروحية في إيران
موقع تحطم المروحية في إيران
موقع تحطم المروحية في إيران
في 19 مايو/ أيار الجاري، تحطمت مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والتي كانت تقله برفقة وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان وعدد من المسؤولين، في منطقة فرزكان الجبلية شمال غربي البلاد. يوضح إنفوغراف "سبوتنيك" الموقع الدقيق لسقوط المروحية والخصائص الفنية للمروحية.