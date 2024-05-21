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قوات "سيفر" الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتتقدم في خاركوف
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موقع تحطم المروحية في إيران
موقع تحطم المروحية في إيران
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موقع تحطم المروحية في إيران
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موقع تحطم المروحية في إيران
موقع تحطم المروحية في إيران

موقع تحطم المروحية في إيران

09:41 GMT 21.05.2024
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في 19 مايو/ أيار الجاري، تحطمت مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والتي كانت تقله برفقة وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان وعدد من المسؤولين، في منطقة فرزكان الجبلية شمال غربي البلاد. يوضح إنفوغراف "سبوتنيك" الموقع الدقيق لسقوط المروحية والخصائص الفنية للمروحية.
موقع تحطم المروحية في إيران - سبوتنيك عربي
موقع تحطم المروحية في إيران - سبوتنيك عربي
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