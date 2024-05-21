https://sarabic.ae/20240521/ميدفيدشوك-لـسبوتنيك-زيلينسكي-ليس-له-الحق-في-تمثيل-أوكرانيا-خارجيا-1089051721.html
سياسي أوكراني لـ"سبوتنيك": زيلينسكي ليس له الحق في تمثيل البلاد خارجيا
سياسي أوكراني لـ"سبوتنيك": زيلينسكي ليس له الحق في تمثيل البلاد خارجيا
سبوتنيك عربي
صرح زعيم الحزب الأوكراني المحظور "منبر المعارضة - من أجل الحياة"، فيكتور ميدفيدشوك، اليوم الثلاثاء، بأن "الرئيس الأوكراني (المنتهية ولايته الرئاسية قانونيا)،... 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T06:29+0000
2024-05-21T06:29+0000
2024-05-21T07:00+0000
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وقال ميدفيدشوك، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال عما إذا كان بإمكان زيلينسكي، تمثيل أوكرانيا في الساحة الدولية بدءا من 21 مايو الجاري: "السؤال ليس ما إذا كان يستطيع ذلك أم لا، فهو ليس له الحق في القيام بذلك".وأشار ميدفيدشوك إلى أنه "في عهد زيلينسكي، توقفت أوكرانيا عن الوجود اقتصاديًا وسياسيًا"، وابتداء من 21 مايو 2024، فقد زيلينسكي شرعيته".وانتهت فترة ولاية زيلينسكي، يوم أمس الاثنين 20 مايو الجاري، وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا لعام 2024، استنادا على الأحكام العرفية والتعبئة العامة، حيث قال زيلينسكي إن الانتخابات "ليست في الوقت المناسب".وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن مسألة شرعية زيلينسكي، بعد انتهاء سلطاته يجب أن يجيب عليها النظام السياسي والقانوني الأوكراني بذاته، وذكّر بوتين بأنه في الدستور الأوكراني "هناك العديد من الخيارات"، ويجب على المحكمة الدستورية للجمهورية تقييمها.
https://sarabic.ae/20230406/ميدفيدتشوك-الديمقراطية-الأوكرانية-تزحف-إلى-أمريكا-وتدمرها-1075598478.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
سياسي أوكراني لـ"سبوتنيك": زيلينسكي ليس له الحق في تمثيل البلاد خارجيا
06:29 GMT 21.05.2024 (تم التحديث: 07:00 GMT 21.05.2024)
صرح زعيم الحزب الأوكراني المحظور "منبر المعارضة - من أجل الحياة"، فيكتور ميدفيدشوك، اليوم الثلاثاء، بأن "الرئيس الأوكراني (المنتهية ولايته الرئاسية قانونيا)، فلاديمير زيلينسكي، لن يكون لديه الحق في تمثيل أوكرانيا، ابتداء من 21 مايو/ أيار الجاري، وتوقيعه على الوثائق لن تكون لها أي قوة قانونية".
وقال ميدفيدشوك، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال عما إذا كان بإمكان زيلينسكي، تمثيل أوكرانيا في الساحة الدولية بدءا من 21 مايو الجاري: "السؤال ليس ما إذا كان يستطيع ذلك أم لا، فهو ليس له الحق في القيام بذلك".
وبحسب ميدفيدتشوك، فإن زيلينسكي "لم يعد يمثل أوكرانيا، وتوقيعه على الوثائق لا يعني شيئًا، لأنه ليس له قوة قانونية".
وأشار ميدفيدشوك إلى أنه "في عهد زيلينسكي
، توقفت أوكرانيا عن الوجود اقتصاديًا وسياسيًا"، وابتداء من 21 مايو 2024، فقد زيلينسكي شرعيته".
وانتهت فترة ولاية زيلينسكي، يوم أمس الاثنين 20 مايو الجاري، وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا لعام 2024، استنادا على الأحكام العرفية والتعبئة العامة، حيث قال زيلينسكي إن الانتخابات "ليست في الوقت المناسب".
وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن مسألة شرعية زيلينسكي، بعد انتهاء سلطاته يجب أن يجيب عليها النظام السياسي والقانوني الأوكراني بذاته، وذكّر بوتين بأنه في الدستور الأوكراني "هناك العديد من الخيارات"، ويجب على المحكمة الدستورية للجمهورية تقييمها.