https://sarabic.ae/20240521/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لا-نعترف-بسلطة-المحكمة-الجنائية-الدولية-1089054031.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: لا نعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية
وزير الدفاع الإسرائيلي: لا نعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، بأنه يجب رفض محاولة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لحرمان إسرائيل من حق الدفاع عن... 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T08:44+0000
2024-05-21T08:44+0000
2024-05-21T08:46+0000
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وأضاف غالانت عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، أن "مساعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لن تنجح".وتابع غالانت: "مقاربة المدعي العام للجنائية الدولية بين حركة حماس الإرهابية وإسرائيل أمر مثير للاشمئزاز"، بحسب تعبيره.وأشار إلى أن "دولة إسرائيل ليست طرفا في المحكمة ولا تعترف بسلطتها".وواصل، قائلا: "تقاتل دولة إسرائيل، منذ 7 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، عدوا ارتكب فظائع ضد النساء والأطفال والرجال الإسرائيليين، ويستخدم الآن شعبه كدرع بشري"، حسب وصفه.وأكد غالانت أن "الجيش الإسرائيلي يقاتل وفقا لقواعد القانون الدولي، ويبذل جهودا إنسانية فريدة من نوعها لم يتم بذل مثلها في أي صراع مسلح".جاءت تصريحات غالانت، تعليقا على طلب المدعي العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال بحقه إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وثلاثة من قادة "حماس" بتهمة "ارتكاب جرائم حرب".وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240520/فرنسا-تؤكد-دعمها-للمحكمة-الجنائية-الدولية-بعد-طلبها-إصدار-أوامر-اعتقال-ضد-نتنياهو-1089047928.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, الأخبار
وزير الدفاع الإسرائيلي: لا نعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية
08:44 GMT 21.05.2024 (تم التحديث: 08:46 GMT 21.05.2024)
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، بأنه يجب رفض محاولة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لحرمان إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها وإطلاق سراح المحتجزين.
وأضاف غالانت
عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، أن "مساعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لن تنجح".
وتابع غالانت: "مقاربة المدعي العام للجنائية الدولية بين حركة حماس الإرهابية وإسرائيل أمر مثير للاشمئزاز"، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن "دولة إسرائيل ليست طرفا في المحكمة ولا تعترف بسلطتها".
وواصل، قائلا: "تقاتل دولة إسرائيل، منذ 7 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، عدوا ارتكب فظائع ضد النساء والأطفال والرجال الإسرائيليين، ويستخدم الآن شعبه كدرع بشري"، حسب وصفه.
وأكد غالانت أن "الجيش الإسرائيلي يقاتل وفقا لقواعد القانون الدولي، ويبذل جهودا إنسانية فريدة من نوعها لم يتم بذل مثلها في أي صراع مسلح".
جاءت تصريحات غالانت، تعليقا على طلب المدعي العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال بحقه إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وثلاثة من قادة "حماس" بتهمة "ارتكاب جرائم حرب".
وأسفرت العمليات العسكرية
الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.