الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مجنحة لـ"أنصار الله" حاولت استهداف مواقعه في الجوف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إلى أين تتجه إيران بعد مصرع الرئيس ووزير الخارجية في حاث طائرة؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
12:03 GMT
19 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:22 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: مذكرة الاعتقال إذا صدرت سيعتبرها نتنياهو وجعا لرأس الذي يليه وليس له
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات تقدم إسرائيل على محور فلادلفيا على العلاقات بين تل أبيب و القاهرة؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مسارات تنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مسارات تنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات تقدم إسرائيل على محور فلادلفيا على العلاقات بين تل أبيب و القاهرة؟
09:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: لولا "طوفان الأقصى" لما اعترفت دول بفلسطين
16:03 GMT
60 د
تكست لقاء سبوتنيك
لبنان ومسار المقاومة مع عناد نتنياهو واستمرار الحرب على غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240522/الجيش-اليمني-يعلن-إسقاط-طائرة-مجنحة-لـأنصار-الله-حاولت-استهداف-مواقعه-في-الجوف-1089124410.html
الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مجنحة لـ"أنصار الله" حاولت استهداف مواقعه في الجوف
الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مجنحة لـ"أنصار الله" حاولت استهداف مواقعه في الجوف
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، إحباط هجوم جوي شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بطائرة مُسيرة على مواقعه في محافظة الجوف (شمال اليمن) الحدودية مع السعودية. 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T23:24+0000
2024-05-22T23:25+0000
الجيش اليمني
العالم العربي
أنصار الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/1c/1049692003_0:84:3001:1772_1920x0_80_0_0_04cf31728ad2f1525eeb338a8ffc325a.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عبر منصة "إكس"، أن "دفاعات الجيش أسقطت طائرة مُسيرة مجنحة تابعة لمليشيا الحوثي أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية في قطاع حويشيان شمال شرقي مدينة الحزم (مركز محافظة الجوف)".ولم يصدر أي تعليق من "أنصار الله" بشأن الهجوم المنسوب لها.ويأتي الهجوم الجوي المنسوب لـ "أنصار الله" بعد أيام من مقتل 5 جنود وإصابة 6 آخرين من الجيش اليمني، في حين قُتل 7 من مسلحي الجماعة وجُرح 9 إثر مواجهات بين الجانبين في الأطراف الجنوبية الغربية لمديرية حيفَّان جنوب محافظة تعز جنوب غربي اليمن.ويوم الاثنين الماضي، أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي، عن "القلق إزاء استمرار الأنشطة العسكرية في الضالع والحديدة ولحج ومأرب وصعدة وشبوة وتعز"، داعيًا أطراف الصراع إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في أفعالهم وخطابهم خلال هذه المرحلة الهشة"، مؤكدًا أن "الوصول إلى حل سلمي وعادل ما زال ممكنًا".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني اليمن للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240520/مقتل-وإصابة-27-شخصا-إثر-مواجهات-بين-الجيش-اليمني-وأنصار-الله-جنوبي-تعز-1089043502.html
https://sarabic.ae/20240421/أنصار-الله-تعلن-الإفراج-عن-11-أسيرا-من-الجيش-اليمني-بمبادرة-أحادية-1088169194.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/1c/1049692003_146:0:2813:2000_1920x0_80_0_0_167a7842a84a165a4eb94cedacb48d3b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجيش اليمني, العالم العربي, أنصار الله
الجيش اليمني, العالم العربي, أنصار الله

الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مجنحة لـ"أنصار الله" حاولت استهداف مواقعه في الجوف

23:24 GMT 22.05.2024 (تم التحديث: 23:25 GMT 22.05.2024)
© AFP 2023 / ABDULLAH AL-QADRYالجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب
الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
© AFP 2023 / ABDULLAH AL-QADRY
تابعنا عبر
أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، إحباط هجوم جوي شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بطائرة مُسيرة على مواقعه في محافظة الجوف (شمال اليمن) الحدودية مع السعودية.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عبر منصة "إكس"، أن "دفاعات الجيش أسقطت طائرة مُسيرة مجنحة تابعة لمليشيا الحوثي أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية في قطاع حويشيان شمال شرقي مدينة الحزم (مركز محافظة الجوف)".
أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
مقتل وإصابة 27 شخصا إثر مواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله" جنوبي تعز
20 مايو, 19:53 GMT
ولم يصدر أي تعليق من "أنصار الله" بشأن الهجوم المنسوب لها.
ويأتي الهجوم الجوي المنسوب لـ "أنصار الله" بعد أيام من مقتل 5 جنود وإصابة 6 آخرين من الجيش اليمني، في حين قُتل 7 من مسلحي الجماعة وجُرح 9 إثر مواجهات بين الجانبين في الأطراف الجنوبية الغربية لمديرية حيفَّان جنوب محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
ويوم الاثنين الماضي، أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي، عن "القلق إزاء استمرار الأنشطة العسكرية في الضالع والحديدة ولحج ومأرب وصعدة وشبوة وتعز"، داعيًا أطراف الصراع إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في أفعالهم وخطابهم خلال هذه المرحلة الهشة"، مؤكدًا أن "الوصول إلى حل سلمي وعادل ما زال ممكنًا".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
"أنصار الله" تعلن الإفراج عن 11 أسيرا من الجيش اليمني بمبادرة أحادية
21 أبريل, 20:56 GMT
ويعاني اليمن للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
علم فلسطين - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسبانيا والنرويج وأيرلندا تقرر الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية21:17 GMTعلم فلسطين - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسبانيا والنرويج وأيرلندا تقرر الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية12:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала