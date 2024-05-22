https://sarabic.ae/20240522/الخارجية-الروسية-العلاقات-بين-موسكو-وباريس-تمر-بأزمة-عميقة-1089083293.html

الخارجية الروسية: العلاقات بين موسكو وباريس تمر بأزمة عميقة

الخارجية الروسية: العلاقات بين موسكو وباريس تمر بأزمة عميقة

سبوتنيك عربي

أكد مدير الدائرة الأوروبية الأولى بوزارة الخارجية الروسية أرتيم ستودنيكوف، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين روسيا وفرنسا تمر بأزمة عميقة للغاية، ومن الصعب... 22.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-22T03:30+0000

2024-05-22T03:30+0000

2024-05-22T03:30+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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موسكو - سبوتنيك. وقال ستودنيكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "أود أن ألفت الانتباه إلى حقيقة أن العلاقات الروسية الفرنسية تمر بالفعل بأزمة عميقة، يصعب مقارنتها حتى بفترة الحرب الباردة وذلك في جميع المستويات الرئيسية للتعاون بين الدول".وأضاف أن هذا الأمر "ليس فقط على مستوى المجالين السياسي والاقتصادي بل في مجال الثقافة والتعليم والرياضة، وهي مجالات محظورة بمبادرة من الجانب الفرنسي".وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون، إن "باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من كسب الصراع"، ووفقًا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء.وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته "تم النظر فيها بعناية"، وشدد أيضًا على أن باريس "ليست لديها حدود أو خطوط حمراء بشأن مسألة المساعدة لكييف".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.

https://sarabic.ae/20240506/ماكرون-فرنسا-ليست-في-حالة-حرب-ضد-روسيا-1088582995.html

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