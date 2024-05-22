https://sarabic.ae/20240522/الخارجية-الروسية-مشاركة-فرنسا-في-الصراع-في-أوكرانيا-ستزيد-من-خطر-الصدام-بين-قوتين-نوويتين-1089084112.html

الخارجية الروسية: مشاركة فرنسا في الصراع في أوكرانيا ستزيد من خطر الصدام بين قوتين نوويتين

الخارجية الروسية: مشاركة فرنسا في الصراع في أوكرانيا ستزيد من خطر الصدام بين قوتين نوويتين

سبوتنيك عربي

صرح مدير الإدارة الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية، أرتيوم ستودينيكوف، اليوم الثلاثاء، أن مشاركة فرنسا في الصراع في أوكرانيا ستجعلها طرفًا في الصراع، مما... 22.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-22T05:03+0000

2024-05-22T05:03+0000

2024-05-22T05:03+0000

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وقال ستودينيكوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "مشاركة العسكريين الفرنسيين في الصراع الأوكراني ستجعل فرنسا رسميًا، بحكم القانون، طرفًا فيه، وهذا سيزيد حتمًا بشكل كبير من خطر الصدام بين قوتين نوويتين في ساحة المعركة، وهو أمر محفوف بعواقب لا يمكن التنبؤ بها".وأضاف: "هل الفرنسيون مستعدون للموت من أجل مصالح النظام الأوكراني النازي الجديد والأنجلو-ساكسوني الذي يشرف عليه؟ ماذا ستشرح السلطات الفرنسية لعائلات الضحايا؟ يبدو لي أن باريس الرسمية لديها الكثير لتفكر فيه هنا".وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاتحاد الأوروبي وافق على إنشاء "التحالف التاسع لتوجيه ضربات عميقة" لتزويد أوكرانيا بصواريخ متوسطة وطويلة المدى.وخلال اجتماعه مع زعماء المعارضة في أوائل مارس/آذار، أكد ماكرون أن فرنسا "ليس لديها حدود ولا خطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لأوكرانيا. وفي وقت لاحق، قال ماكرون إنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت روسيا الخطوط الأمامية وكان هناك طلب من أوكرانيا. ووفقا له، فإن "العديد من الدول" وافقت على النهج الفرنسي بشأن الإرسال المحتمل للقوات.

https://sarabic.ae/20240510/إعلام-ماكرون-وكاميرون-يقودان-الحلف-لحرب-مدمرة-1088701315.html

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