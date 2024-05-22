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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240522/الخارجية-الروسية-مشاركة-فرنسا-في-الصراع-في-أوكرانيا-ستزيد-من-خطر-الصدام-بين-قوتين-نوويتين-1089084112.html
الخارجية الروسية: مشاركة فرنسا في الصراع في أوكرانيا ستزيد من خطر الصدام بين قوتين نوويتين
الخارجية الروسية: مشاركة فرنسا في الصراع في أوكرانيا ستزيد من خطر الصدام بين قوتين نوويتين
سبوتنيك عربي
صرح مدير الإدارة الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية، أرتيوم ستودينيكوف، اليوم الثلاثاء، أن مشاركة فرنسا في الصراع في أوكرانيا ستجعلها طرفًا في الصراع، مما... 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T05:03+0000
2024-05-22T05:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال ستودينيكوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "مشاركة العسكريين الفرنسيين في الصراع الأوكراني ستجعل فرنسا رسميًا، بحكم القانون، طرفًا فيه، وهذا سيزيد حتمًا بشكل كبير من خطر الصدام بين قوتين نوويتين في ساحة المعركة، وهو أمر محفوف بعواقب لا يمكن التنبؤ بها".وأضاف: "هل الفرنسيون مستعدون للموت من أجل مصالح النظام الأوكراني النازي الجديد والأنجلو-ساكسوني الذي يشرف عليه؟ ماذا ستشرح السلطات الفرنسية لعائلات الضحايا؟ يبدو لي أن باريس الرسمية لديها الكثير لتفكر فيه هنا".وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاتحاد الأوروبي وافق على إنشاء "التحالف التاسع لتوجيه ضربات عميقة" لتزويد أوكرانيا بصواريخ متوسطة وطويلة المدى.وخلال اجتماعه مع زعماء المعارضة في أوائل مارس/آذار، أكد ماكرون أن فرنسا "ليس لديها حدود ولا خطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لأوكرانيا. وفي وقت لاحق، قال ماكرون إنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت روسيا الخطوط الأمامية وكان هناك طلب من أوكرانيا. ووفقا له، فإن "العديد من الدول" وافقت على النهج الفرنسي بشأن الإرسال المحتمل للقوات.
https://sarabic.ae/20240510/إعلام-ماكرون-وكاميرون-يقودان-الحلف-لحرب-مدمرة-1088701315.html
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أخبار فرنسا , العالم, روسيا
أخبار فرنسا , العالم, روسيا

الخارجية الروسية: مشاركة فرنسا في الصراع في أوكرانيا ستزيد من خطر الصدام بين قوتين نوويتين

05:03 GMT 22.05.2024
© Depositphotos.com / Sergey Nivensانفجار نووي في المحيط
انفجار نووي في المحيط - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
© Depositphotos.com / Sergey Nivens
تابعنا عبر
صرح مدير الإدارة الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية، أرتيوم ستودينيكوف، اليوم الثلاثاء، أن مشاركة فرنسا في الصراع في أوكرانيا ستجعلها طرفًا في الصراع، مما سيزيد بشكل كبير من خطر الصدام في ساحة المعركة بين قوتين نوويتين.
وقال ستودينيكوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "مشاركة العسكريين الفرنسيين في الصراع الأوكراني ستجعل فرنسا رسميًا، بحكم القانون، طرفًا فيه، وهذا سيزيد حتمًا بشكل كبير من خطر الصدام بين قوتين نوويتين في ساحة المعركة، وهو أمر محفوف بعواقب لا يمكن التنبؤ بها".

وأشار إلى أن "الجيش الفرنسي سيكون هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة".

وأضاف: "هل الفرنسيون مستعدون للموت من أجل مصالح النظام الأوكراني النازي الجديد والأنجلو-ساكسوني الذي يشرف عليه؟ ماذا ستشرح السلطات الفرنسية لعائلات الضحايا؟ يبدو لي أن باريس الرسمية لديها الكثير لتفكر فيه هنا".

وتابع: "أود أن آمل أن تسود في النخب الحاكمة الفرنسية، إن لم يكن العقل (يصعب الاعتماد على ذلك)، على الأقل غريزة الحفاظ على الذات، بطريقة أو بأخرى، فنحن مستعدون لأي تطور من الأحداث".

جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
إعلام: ماكرون وكاميرون يقودان "الناتو" لحرب مدمرة
10 مايو, 07:22 GMT
وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاتحاد الأوروبي وافق على إنشاء "التحالف التاسع لتوجيه ضربات عميقة" لتزويد أوكرانيا بصواريخ متوسطة وطويلة المدى.

وقال أيضًا إن فرنسا ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الانتصار في هذه الحرب". ووفقا له، فقد ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بعد، "ولكن لا يمكن استبعاد أي شيء".

وخلال اجتماعه مع زعماء المعارضة في أوائل مارس/آذار، أكد ماكرون أن فرنسا "ليس لديها حدود ولا خطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لأوكرانيا. وفي وقت لاحق، قال ماكرون إنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت روسيا الخطوط الأمامية وكان هناك طلب من أوكرانيا. ووفقا له، فإن "العديد من الدول" وافقت على النهج الفرنسي بشأن الإرسال المحتمل للقوات.
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