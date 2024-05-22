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https://sarabic.ae/20240522/الطاقة-الروسية-موسكو-ستعوض-فائض-إنتاج-النفط-في-أبريل-ضمن-إطار-التزامات-أوبك-1089123805.html
الطاقة الروسية: موسكو ستعوض فائض إنتاج النفط في أبريل ضمن إطار التزامات "أوبك+"
الطاقة الروسية: موسكو ستعوض فائض إنتاج النفط في أبريل ضمن إطار التزامات "أوبك+"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الطاقة الروسية، مساء الأربعاء، أن روسيا أنتجت أعلى بقليل من المستويات المستهدفة في شهر نيسان/ أبريل كجزء من تخفيضات طوعية لـ"أوبك +" وتخطط لتقديم... 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T21:47+0000
2024-05-22T21:47+0000
وزارة الطاقة الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها عبر تطبيق "تلغرام": "في الربع الأول من عام 2024، تجاوز الاتحاد الروسي باستمرار شروط الاتفاقية وأنتج أقل من الحصص المحددة. في نيسان/ أبريل، كجزء من التخفيضات الطوعية، كان إنتاج النفط في روسيا أعلى قليلاً من المستويات المستهدفة بسبب الميزات الفنية لخفض الإنتاج بمقدار كبير".وأضاف البيان أن "روسيا ملتزمة تمامًا باتفاقيات أوبك+، وتخطط لتعويض النقص في خطط الإنتاج وستقدم قريبا إلى أمانة أوبك خطتها لتغطية الانحرافات الصغيرة عن مستويات الإنتاج الطوعية".يواصل المشاركون طوال عام 2024، تخفيضات الإنتاج الطوعية التي تزيد عن الحصص بإجمالي 1.66 مليون برميل يوميا، منها 500 ألف من روسيا والمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، في الربع الأول من العام الحالي، خفّضت موسكو صادرات النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا (300 ألف برميل نفط ، 200 ألف من المنتجات البترولية الأخرى)، وخفّضت الرياض الإنتاج بمقدار 1 مليون برميل يوميا. وبحلول نهاية مارس/ آذار المقبل، خفّضت دول أخرى إنتاج النفط بمقدار 700 ألف برميل يوميا.وتوقعت تقارير اقتصادية، في وقت سابق، عدم استقرار أسعار النفط في عام 2024، نظرا لتأثير العديد من العوامل على العرض والطلب.وحسب موقع "العربية"، جاء ذلك في التقرير الذي نشرته مجموعة "ستونكس" وهي الشركة الأم لشركة "فوركس.دوت كوم" للتداولات.ورجّح التقرير تقلبا في الأسعار في المدى القصير، خاصة مع المفاوضات الحالية بين دول "أوبك+" حول حصص الإنتاج لعام 2024.وأشار أيضا إلى التأثير السلبي للأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع التركيز على الاضطرابات البحرية في البحر الأحمر، وتأثيرها على حركة ناقلات النفط وتكاليف الشحن.وتوقع التقرير أن تسبب هذه الاضطرابات في زيادة التكاليف وتأثيرها على التجارة العالمية وأسعار النفط.
https://sarabic.ae/20240416/خبراء-مساعي-انضمام-ناميبيا-يسهم-في-دعم-استرتيجية-أوبك-وأوبك-بلس-لاستقرار-الأسواق-1088020436.html
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وزارة الطاقة الروسية, أوبك, العالم, أخبار العالم الآن
وزارة الطاقة الروسية, أوبك, العالم, أخبار العالم الآن

الطاقة الروسية: موسكو ستعوض فائض إنتاج النفط في أبريل ضمن إطار التزامات "أوبك+"

21:47 GMT 22.05.2024
© JOE KLAMARمبنى منظمة أوبك اوبك
مبنى منظمة أوبك اوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
© JOE KLAMAR
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الطاقة الروسية، مساء الأربعاء، أن روسيا أنتجت أعلى بقليل من المستويات المستهدفة في شهر نيسان/ أبريل كجزء من تخفيضات طوعية لـ"أوبك +" وتخطط لتقديم خطة قريبًا للتعويض عن الإنتاج الزائد إلى أمانة "أوبك".
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها عبر تطبيق "تلغرام": "في الربع الأول من عام 2024، تجاوز الاتحاد الروسي باستمرار شروط الاتفاقية وأنتج أقل من الحصص المحددة. في نيسان/ أبريل، كجزء من التخفيضات الطوعية، كان إنتاج النفط في روسيا أعلى قليلاً من المستويات المستهدفة بسبب الميزات الفنية لخفض الإنتاج بمقدار كبير".
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
خبراء: مساعي انضمام ناميبيا يسهم في دعم استرتيجية "أوبك" و"أوبك بلس" لاستقرار الأسواق
16 أبريل, 14:45 GMT
وأضاف البيان أن "روسيا ملتزمة تمامًا باتفاقيات أوبك+، وتخطط لتعويض النقص في خطط الإنتاج وستقدم قريبا إلى أمانة أوبك خطتها لتغطية الانحرافات الصغيرة عن مستويات الإنتاج الطوعية".
يواصل المشاركون طوال عام 2024، تخفيضات الإنتاج الطوعية التي تزيد عن الحصص بإجمالي 1.66 مليون برميل يوميا، منها 500 ألف من روسيا والمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، في الربع الأول من العام الحالي، خفّضت موسكو صادرات النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا (300 ألف برميل نفط ، 200 ألف من المنتجات البترولية الأخرى)، وخفّضت الرياض الإنتاج بمقدار 1 مليون برميل يوميا. وبحلول نهاية مارس/ آذار المقبل، خفّضت دول أخرى إنتاج النفط بمقدار 700 ألف برميل يوميا.
وتوقعت تقارير اقتصادية، في وقت سابق، عدم استقرار أسعار النفط في عام 2024، نظرا لتأثير العديد من العوامل على العرض والطلب.
وحسب موقع "العربية"، جاء ذلك في التقرير الذي نشرته مجموعة "ستونكس" وهي الشركة الأم لشركة "فوركس.دوت كوم" للتداولات.
ورجّح التقرير تقلبا في الأسعار في المدى القصير، خاصة مع المفاوضات الحالية بين دول "أوبك+" حول حصص الإنتاج لعام 2024.
وأشار أيضا إلى التأثير السلبي للأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع التركيز على الاضطرابات البحرية في البحر الأحمر، وتأثيرها على حركة ناقلات النفط وتكاليف الشحن.
وتوقع التقرير أن تسبب هذه الاضطرابات في زيادة التكاليف وتأثيرها على التجارة العالمية وأسعار النفط.
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