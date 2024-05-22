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الكرملين: الوضع في بحر البلطيق يتطلب من روسيا ضمان أمنها
الكرملين: الوضع في بحر البلطيق يتطلب من روسيا ضمان أمنها
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن مستوى المواجهة في منطقة البلطيق يتطلب من روسيا اتخاذ خطوات لضمان أمنها. 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T10:39+0000
2024-05-22T10:39+0000
روسيا
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العالم
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وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كانت هناك أي خلفية سياسية في تصريحات وزارة الدفاع أو هذا الإجراء المضاد: "لا يوجد شيء سياسي هنا، على الرغم من أن الوضع السياسي تغير بشكل كبير منذ ذلك الحين، يمكنك أن ترى كيف تتصاعد التوترات، ومستوى المواجهة، خاصة في منطقة البلطيق، وهذا بالطبع يتطلب خطوات مناسبة من إداراتنا المعنية لضمان أمننا".في السابق، أفاد مصدر دبلوماسي عسكري أن روسيا ليس لديها وليس لديها أي نوايا لمراجعة خط حدود الدولة والمنطقة الاقتصادية والجرف القاري في بحر البلطيق.وأضاف المصدر: "لم تكن هناك أي نية لمراجعة عرض المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية والجرف القاري قبالة ساحل البر الرئيسي وخط حدود الدولة الروسية في بحر البلطيق".
https://sarabic.ae/20240312/قاذفة-تو22-إم-3-ومقاتلة-ميغ-31-الروسيتان-تحلقان-فوق-بحري-البلطيق-وقزوين-1086912938.html
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روسيا, بحر البلطيق, العالم
روسيا, بحر البلطيق, العالم

الكرملين: الوضع في بحر البلطيق يتطلب من روسيا ضمان أمنها

10:39 GMT 22.05.2024
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورسفن أسطول بحر البلطيق في البحر في إطار تمارين "غرب 2017"
سفن أسطول بحر البلطيق في البحر في إطار تمارين غرب 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
© Sputnik . Igor Zarembo
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تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن مستوى المواجهة في منطقة البلطيق يتطلب من روسيا اتخاذ خطوات لضمان أمنها.
وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كانت هناك أي خلفية سياسية في تصريحات وزارة الدفاع أو هذا الإجراء المضاد: "لا يوجد شيء سياسي هنا، على الرغم من أن الوضع السياسي تغير بشكل كبير منذ ذلك الحين، يمكنك أن ترى كيف تتصاعد التوترات، ومستوى المواجهة، خاصة في منطقة البلطيق، وهذا بالطبع يتطلب خطوات مناسبة من إداراتنا المعنية لضمان أمننا".
في السابق، أفاد مصدر دبلوماسي عسكري أن روسيا ليس لديها وليس لديها أي نوايا لمراجعة خط حدود الدولة والمنطقة الاقتصادية والجرف القاري في بحر البلطيق.
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قاذفة "تو22 إم 3" ومقاتلة "ميغ-31" الروسيتان تحلقان فوق بحري البلطيق وقزوين... فيديو
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وأضاف المصدر: "لم تكن هناك أي نية لمراجعة عرض المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية والجرف القاري قبالة ساحل البر الرئيسي وخط حدود الدولة الروسية في بحر البلطيق".
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