تسلسل زمني لأبرز حوادث طائرات راح ضحيتها قادة دول

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عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
09:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
12:03 GMT
19 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:22 GMT
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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خبير: مذكرة الاعتقال إذا صدرت سيعتبرها نتنياهو وجعا لرأس الذي يليه وليس له
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ما تداعيات تقدم إسرائيل على محور فلادلفيا على العلاقات بين تل أبيب و القاهرة؟
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مسارات تنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
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مساحة حرة
مسارات تنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
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عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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ملفات ساخنة
ما تداعيات تقدم إسرائيل على محور فلادلفيا على العلاقات بين تل أبيب و القاهرة؟
09:03 GMT
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صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
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أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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https://sarabic.ae/20240522/تسلسل-زمني-لأبرز-حوادث-طائرات-راح-ضحيتها-قادة-دول-1089104422.html
تسلسل زمني لأبرز حوادث طائرات راح ضحيتها قادة دول
تسلسل زمني لأبرز حوادث طائرات راح ضحيتها قادة دول
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الاثنين، مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما، بعدما تحطمت مروحية كانت... 22.05.2024, سبوتنيك عربي
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ونعرض فيما يلي تسلسلا زمنيا لأبرز قادة وزعماء الدول الذين راحوا ضحية حوادث طائرات وأماكن وقوع تلك الحوادث.
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انفوجرافيك, إيران, أخبار إيران, инфографика
انفوجرافيك, إيران, أخبار إيران, инфографика

تسلسل زمني لأبرز حوادث طائرات راح ضحيتها قادة دول

12:19 GMT 22.05.2024
تابعنا عبر
أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الاثنين، مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما، بعدما تحطمت مروحية كانت تقلهم، يوم الأحد.
ونعرض فيما يلي تسلسلا زمنيا لأبرز قادة وزعماء الدول الذين راحوا ضحية حوادث طائرات وأماكن وقوع تلك الحوادث.
تسلسل زمني لأبرز حوادث طائرات راح ضحيتها قادة دول - سبوتنيك عربي
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