https://sarabic.ae/20240522/تسلسل-زمني-لأبرز-حوادث-طائرات-راح-ضحيتها-قادة-دول-1089104422.html
تسلسل زمني لأبرز حوادث طائرات راح ضحيتها قادة دول
تسلسل زمني لأبرز حوادث طائرات راح ضحيتها قادة دول
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الاثنين، مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما، بعدما تحطمت مروحية كانت... 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T12:19+0000
2024-05-22T12:19+0000
2024-05-22T12:19+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/16/1089103873_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_2fa41dd4142c991eddcb7f455e9c6cb4.png
ونعرض فيما يلي تسلسلا زمنيا لأبرز قادة وزعماء الدول الذين راحوا ضحية حوادث طائرات وأماكن وقوع تلك الحوادث.
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/16/1089103873_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_294a75356553c3ae6671ec545b38dce6.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, إيران, أخبار إيران, инфографика
انفوجرافيك, إيران, أخبار إيران, инфографика
تسلسل زمني لأبرز حوادث طائرات راح ضحيتها قادة دول
أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الاثنين، مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما، بعدما تحطمت مروحية كانت تقلهم، يوم الأحد.
ونعرض فيما يلي تسلسلا زمنيا لأبرز قادة وزعماء الدول الذين راحوا ضحية حوادث طائرات وأماكن وقوع تلك الحوادث.