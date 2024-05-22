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https://sarabic.ae/20240522/دبلوماسي-يتوقع-اعتراف-دولتين-أوروبيتين-بفلسطين-1089117745.html
دبلوماسي يتوقع اعتراف دولتين أوروبيتين بفلسطين
دبلوماسي يتوقع اعتراف دولتين أوروبيتين بفلسطين
سبوتنيك عربي
صرّح سفير فلسطين لدى النمسا، صلاح عبد الشافي، بأن فلسطين تتوقع أن الدول التالية في الاتحاد الأوروبي التي ستعترف بها ستكون سلوفينيا وبلجيكا، ومن المتوقع صدور... 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T17:14+0000
2024-05-22T17:14+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم
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وقال الدبلوماسي ردا على سؤال ما هي الدول الأوروبية الأخرى التي يمكنها الاعتراف بفلسطين كدولة: "أعتقد أنه من شبه المؤكد أن سلوفينيا".وأوضح الدبلوماسي أن الحكومة السلوفينية قررت الاعتراف رسميا بفلسطين كدولة منذ أكثر من أسبوع، ولكن الإجراء في سلوفينيا هو أن البرلمان يجب أن يتخذ هذا القرار ولكن هذا إجراء شكلي لأن جميع الأحزاب الحكومية كانت تؤيد الاعتراف.وقال الدبلوماسي إن "الأحزاب الحكومية لديها أغلبية الأصوات في البرلمان، وفي هذا الصدد، نتوقع أن يتبع ذلك الاعتراف (بفلسطين) من سلوفينيا بحلول منتصف يونيو/ حزيران".فقد أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اعتراف مدريد بدولة فلسطينية مستقلة، ابتداءً من يوم 28 مايو/ أيار المقبل.وقال سانشيز، في كلمة أمام البرلمان الإسباني: "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل تدمير قطاع غزة ويعرّض للخطر حل الدولتين في الشرق الأوسط"، مضيفًا: "نحن شعب مسالم وهذا ما يظهره آلاف المحتجين في الاحتجاجات ضد مجازر غزة".يأتي ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإيرلندي، سيمون هاريس، اليوم الأربعاء، اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية المستقلة، وقال هاريس: "إيرلندا تثق بأن مزيدا من الدول ستنضم إلينا في هذه الخطوة في الأسابيع المقبلة".وفي وقت سابق، كان رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره، قد أعلن الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية ابتداءً من 28 مايو الجاري.من جهتها قامت إسرائيل باستدعاء سفرائها في النرويج وإيرلندا، احتجاجًا على هذه الخطوة، وحذرت إسبانبا من العواقب.وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "اعتراف إيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية يرسل رسالة للعالم بأن الإرهاب يؤتي ثماره"، مؤكدا أن إسرائيل لن تتراجع ضد أولئك الذين يقوضون سيادتها ويعرضون أمنها للخطر.من جانبها رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعلان كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبرتها خطوة مهمة على طريق تثبيت حقها في أرضها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، ودعت دول العالم إلى الاعتراف بحقوقها الوطنية المشروعة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين.يذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، والسويد.
https://sarabic.ae/20240522/تصويت-هل-تعتبر-اعتراف-النرويج-وأيرلندا-وإسبانيا-بدولة-فلسطين-نجاحا-لـطوفان-الأقصى؟--1089092743.html
https://sarabic.ae/20240522/نتنياهو-اعتراف-عدد-من-الدول-الأوروبية-بالدولة-الفلسطينية-هو-مكافأة-للإرهاب-1089116440.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم
أخبار فلسطين اليوم, العالم

دبلوماسي يتوقع اعتراف دولتين أوروبيتين بفلسطين

17:14 GMT 22.05.2024
© Sputnik . Joiعلم فلسطين
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
© Sputnik . Joi
تابعنا عبر
صرّح سفير فلسطين لدى النمسا، صلاح عبد الشافي، بأن فلسطين تتوقع أن الدول التالية في الاتحاد الأوروبي التي ستعترف بها ستكون سلوفينيا وبلجيكا، ومن المتوقع صدور قرار في سلوفينيا في النصف الأول من الشهر المقبل.
وقال الدبلوماسي ردا على سؤال ما هي الدول الأوروبية الأخرى التي يمكنها الاعتراف بفلسطين كدولة: "أعتقد أنه من شبه المؤكد أن سلوفينيا".
وأوضح الدبلوماسي أن الحكومة السلوفينية قررت الاعتراف رسميا بفلسطين كدولة منذ أكثر من أسبوع، ولكن الإجراء في سلوفينيا هو أن البرلمان يجب أن يتخذ هذا القرار ولكن هذا إجراء شكلي لأن جميع الأحزاب الحكومية كانت تؤيد الاعتراف.
أحد عناصر كتائب القسام التابعة لحركة حماس يضع قذيفة خلف دبابة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
تصويت... هل تعتبر اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين نجاحا لـ"طوفان الأقصى"؟
08:54 GMT
وقال الدبلوماسي إن "الأحزاب الحكومية لديها أغلبية الأصوات في البرلمان، وفي هذا الصدد، نتوقع أن يتبع ذلك الاعتراف (بفلسطين) من سلوفينيا بحلول منتصف يونيو/ حزيران".

وكانت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا قد أعلنت، اليوم الأربعاء، اعترافها بدولة فلسطين، فيما استنكرت إسرائيل هذه الخطوة، وسط ترحيب واسع من قادة "حماس".

فقد أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اعتراف مدريد بدولة فلسطينية مستقلة، ابتداءً من يوم 28 مايو/ أيار المقبل.
وقال سانشيز، في كلمة أمام البرلمان الإسباني: "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل تدمير قطاع غزة ويعرّض للخطر حل الدولتين في الشرق الأوسط"، مضيفًا: "نحن شعب مسالم وهذا ما يظهره آلاف المحتجين في الاحتجاجات ضد مجازر غزة".
يأتي ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإيرلندي، سيمون هاريس، اليوم الأربعاء، اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية المستقلة، وقال هاريس: "إيرلندا تثق بأن مزيدا من الدول ستنضم إلينا في هذه الخطوة في الأسابيع المقبلة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
نتنياهو: اعتراف عدد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية هو "مكافأة للإرهاب"
16:21 GMT
وفي وقت سابق، كان رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره، قد أعلن الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية ابتداءً من 28 مايو الجاري.
من جهتها قامت إسرائيل باستدعاء سفرائها في النرويج وإيرلندا، احتجاجًا على هذه الخطوة، وحذرت إسبانبا من العواقب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "اعتراف إيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية يرسل رسالة للعالم بأن الإرهاب يؤتي ثماره"، مؤكدا أن إسرائيل لن تتراجع ضد أولئك الذين يقوضون سيادتها ويعرضون أمنها للخطر.

وأضاف أن "اعتراف إيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية دعم لجهاديي حماس وإيران ويقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وأنها ظلم لضحايا 7 أكتوبر، وإضرار بالجهود الرامية إلى استعادة 128 مختطفاً في قطاع غزة".

من جانبها رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعلان كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبرتها خطوة مهمة على طريق تثبيت حقها في أرضها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، ودعت دول العالم إلى الاعتراف بحقوقها الوطنية المشروعة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين.
يذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، والسويد.
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