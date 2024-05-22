https://sarabic.ae/20240522/دبلوماسي-يتوقع-اعتراف-دولتين-أوروبيتين-بفلسطين-1089117745.html

دبلوماسي يتوقع اعتراف دولتين أوروبيتين بفلسطين

دبلوماسي يتوقع اعتراف دولتين أوروبيتين بفلسطين

سبوتنيك عربي

صرّح سفير فلسطين لدى النمسا، صلاح عبد الشافي، بأن فلسطين تتوقع أن الدول التالية في الاتحاد الأوروبي التي ستعترف بها ستكون سلوفينيا وبلجيكا، ومن المتوقع صدور... 22.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-22T17:14+0000

2024-05-22T17:14+0000

2024-05-22T17:14+0000

أخبار فلسطين اليوم

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وقال الدبلوماسي ردا على سؤال ما هي الدول الأوروبية الأخرى التي يمكنها الاعتراف بفلسطين كدولة: "أعتقد أنه من شبه المؤكد أن سلوفينيا".وأوضح الدبلوماسي أن الحكومة السلوفينية قررت الاعتراف رسميا بفلسطين كدولة منذ أكثر من أسبوع، ولكن الإجراء في سلوفينيا هو أن البرلمان يجب أن يتخذ هذا القرار ولكن هذا إجراء شكلي لأن جميع الأحزاب الحكومية كانت تؤيد الاعتراف.وقال الدبلوماسي إن "الأحزاب الحكومية لديها أغلبية الأصوات في البرلمان، وفي هذا الصدد، نتوقع أن يتبع ذلك الاعتراف (بفلسطين) من سلوفينيا بحلول منتصف يونيو/ حزيران".فقد أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اعتراف مدريد بدولة فلسطينية مستقلة، ابتداءً من يوم 28 مايو/ أيار المقبل.وقال سانشيز، في كلمة أمام البرلمان الإسباني: "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل تدمير قطاع غزة ويعرّض للخطر حل الدولتين في الشرق الأوسط"، مضيفًا: "نحن شعب مسالم وهذا ما يظهره آلاف المحتجين في الاحتجاجات ضد مجازر غزة".يأتي ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإيرلندي، سيمون هاريس، اليوم الأربعاء، اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية المستقلة، وقال هاريس: "إيرلندا تثق بأن مزيدا من الدول ستنضم إلينا في هذه الخطوة في الأسابيع المقبلة".وفي وقت سابق، كان رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره، قد أعلن الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية ابتداءً من 28 مايو الجاري.من جهتها قامت إسرائيل باستدعاء سفرائها في النرويج وإيرلندا، احتجاجًا على هذه الخطوة، وحذرت إسبانبا من العواقب.وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "اعتراف إيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية يرسل رسالة للعالم بأن الإرهاب يؤتي ثماره"، مؤكدا أن إسرائيل لن تتراجع ضد أولئك الذين يقوضون سيادتها ويعرضون أمنها للخطر.من جانبها رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعلان كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبرتها خطوة مهمة على طريق تثبيت حقها في أرضها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، ودعت دول العالم إلى الاعتراف بحقوقها الوطنية المشروعة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين.يذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، والسويد.

https://sarabic.ae/20240522/تصويت-هل-تعتبر-اعتراف-النرويج-وأيرلندا-وإسبانيا-بدولة-فلسطين-نجاحا-لـطوفان-الأقصى؟--1089092743.html

https://sarabic.ae/20240522/نتنياهو-اعتراف-عدد-من-الدول-الأوروبية-بالدولة-الفلسطينية-هو-مكافأة-للإرهاب-1089116440.html

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