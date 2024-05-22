https://sarabic.ae/20240522/رئيس-وزراء-إسبانيا-سنعترف-بدولة-فلسطينية-يوم-28-مايو-الجاري-1089089039.html

رئيس وزراء إسبانيا: سنعترف بدولة فلسطينية يوم 28 مايو الجاري

رئيس وزراء إسبانيا: سنعترف بدولة فلسطينية يوم 28 مايو الجاري

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اعتراف مدريد بدولة فلسطينية مستقلة يوم 28 مايو/ آيار المقبل. 22.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-22T07:21+0000

2024-05-22T07:21+0000

2024-05-22T07:34+0000

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وقال سانشيز، في كلمة أمام البرلمان الإسباني، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل تدمير قطاع غزة ويعرض للخطر حل الدولتين في الشرق الأوسط، مضيفا: "نحن شعب مسالم وهذا ما يظهره آلاف المحتجين في الاحتجاجات ضد مجازر غزة".وتابع: "التهديدات الخارجية لم تتراجع لكن سنواجهها عبر الآليات الديموقراطية".يأتي ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره، الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 مايو/آيار المقبل.وقال ستوره، إن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعني دعم القوى المعتدلة التي تراجع دورها في النزاع المستدام"، مضيفا أن قرار بلاده "يوجه رسالة قوية للدول الأخرى لتحذو حذوها وحذو دول أوروبية وتعترف بالدولة الفلسطينية".وأكد أن "الاعتراف بدولة فلسطين قد يؤدي لاستئناف مسار تحقيق حل الدولتين ومنحه زخما جديدا"، مشيرا إلى أن الحرب في قطاع غزة تؤكد أهمية أن يستند تحقيق السلام والاستقرار إلى حل القضية الفلسطينيةمن جهتها، رحبت الرئاسة الفلسطينية بإعلان رئيس وزراء النرويج الاعتراف بدولة فلسطين، مثمنة عاليا مساهمة هذا القرار من النرويج في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على ارضه وفي اخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين.وأكدت الرئاسة، في بيان لها، أن "مملكة النرويج، دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية ليأتي هذا القرار المبدئي تتويجا لهذه المواقف واتّساقا مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال".يذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وإدارة جنوب قبرص الرومية، والسويد.

https://sarabic.ae/20240522/إسرائيل-تستدعي-سفيريها-في-النرويج-وأيرلندا-بعد-إعلان-البلدين-الاعتراف-بدولة-فلسطين-وتحذر-إسبانيا-1089088791.html

https://sarabic.ae/20240522/رئيس-الوزراء-الأيرلندي-أيرلندا-تعترف-بالدولة-الفلسطينية-1089088951.html

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