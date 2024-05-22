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https://sarabic.ae/20240522/غارات-أمريكية-وبريطانية-تستهدف-عددا-من-المواقع-لـأنصار-الله-في-مطار-الحديدة-1089111079.html
غارات أمريكية وبريطانية تستهدف عددا من المواقع لـ"أنصار الله" في مطار الحديدة
غارات أمريكية وبريطانية تستهدف عددا من المواقع لـ"أنصار الله" في مطار الحديدة
سبوتنيك عربي
استهدفت غارات جوية أمريكية وبريطانية، اليوم الأربعاء، مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمينة في مطار الحديدة الدولي، غربي اليمن. 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T13:43+0000
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وقال مصدر محلي لـ"سبوتنيك"، إن "سلسلة غارات جوية أمريكية وبريطانية استهدفت مواقع لجماعة أنصار الله في مطار الحديدة الدولي بمحافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد".وفي السياق، أكدت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله"، أن الطيران الأمريكي والبريطاني شن 6 غارات على مطار الحديدة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن الأضرار المادية أو البشرية.ويأتي الهجوم بعد أيام من إعلان "أنصار الله"، في وقت سابق، توسيع نطاق عملياتها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها لتشمل البحر الأبيض المتوسط.وأمس الثلاثاء، أعلنت "أنصار الله" إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة من نوع "إم كيو-9" في أجواء محافظة البيضاء بصاروخ أرض - جو.ومنذ اندلاع حرب إسرائيل على غزة، استهدفت "أنصار الله" أكثر من 100 سفينة تجارية أو عسكرية في البحر الأحمر أو خليج عدن، في إطار تعبيرهم عن "الاحتجاج على حرب غزة ودعم واشنطن لإسرائيل".وكإجراء مضاد، نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا، بدعم من دول أخرى، ضربات جوية مشتركة لتدمير قدرات الحوثيين في اليمن.بالإضافة إلى ذلك، يشن الجيش الأمريكي بانتظام ضربات ضد مواقع عسكرية تابعة لـ"أنصار الله".كما أطلقت الولايات المتحدة عملية بحرية دفاعية، أطلق عليها اسم "حارس الازدهار"، مع أكثر من 20 دولة شريكة، للدفاع عن السفن التجارية في البحر الأحمر.
https://sarabic.ae/20240521/أنصار-الله-تعلن-إسقاط-مسيرة-أمريكية-بصاروخ-أرض--جو-فوق-محافظة-البيضاء-اليمنية-1089052423.html
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طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الجيش الأمريكي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الجيش الأمريكي, الأخبار

غارات أمريكية وبريطانية تستهدف عددا من المواقع لـ"أنصار الله" في مطار الحديدة

13:43 GMT 22.05.2024
© Photo / Dane Wiedmann/Public domainطيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية "إف-35 بي" (F-35 B)
طيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية إف-35 بي (F-35 B) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
© Photo / Dane Wiedmann/Public domain
تابعنا عبر
استهدفت غارات جوية أمريكية وبريطانية، اليوم الأربعاء، مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمينة في مطار الحديدة الدولي، غربي اليمن.
وقال مصدر محلي لـ"سبوتنيك"، إن "سلسلة غارات جوية أمريكية وبريطانية استهدفت مواقع لجماعة أنصار الله في مطار الحديدة الدولي بمحافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد".
وفي السياق، أكدت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله"، أن الطيران الأمريكي والبريطاني شن 6 غارات على مطار الحديدة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن الأضرار المادية أو البشرية.
ويأتي الهجوم بعد أيام من إعلان "أنصار الله"، في وقت سابق، توسيع نطاق عملياتها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها لتشمل البحر الأبيض المتوسط.
وأمس الثلاثاء، أعلنت "أنصار الله" إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة من نوع "إم كيو-9" في أجواء محافظة البيضاء بصاروخ أرض - جو.
MQ-9 Reaper - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
"أنصار الله" تعلن إسقاط مسيرة أمريكية بصاروخ "أرض- جو" فوق محافظة البيضاء اليمنية
أمس, 07:25 GMT
ومنذ اندلاع حرب إسرائيل على غزة، استهدفت "أنصار الله" أكثر من 100 سفينة تجارية أو عسكرية في البحر الأحمر أو خليج عدن، في إطار تعبيرهم عن "الاحتجاج على حرب غزة ودعم واشنطن لإسرائيل".
وكإجراء مضاد، نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا، بدعم من دول أخرى، ضربات جوية مشتركة لتدمير قدرات الحوثيين في اليمن.
بالإضافة إلى ذلك، يشن الجيش الأمريكي بانتظام ضربات ضد مواقع عسكرية تابعة لـ"أنصار الله".
كما أطلقت الولايات المتحدة عملية بحرية دفاعية، أطلق عليها اسم "حارس الازدهار"، مع أكثر من 20 دولة شريكة، للدفاع عن السفن التجارية في البحر الأحمر.
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