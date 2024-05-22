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https://sarabic.ae/20240522/غارات-ليلية-للطيران-الحربي-السوري-تدمر-مقار-استراتيجية-للمسلحين-بريفي-إدلب-واللاذقية-1089124022.html
غارات ليلية للطيران الحربي السوري تدمر مقار استراتيجية للمسلحين بريفي إدلب واللاذقية‎
غارات ليلية للطيران الحربي السوري تدمر مقار استراتيجية للمسلحين بريفي إدلب واللاذقية‎
سبوتنيك عربي
قُتل ما لا يقل عن 40 مسلحًا معظمهم أجانب، في غارات ليلية مكثفة شنها الطيران الحربي السوري الروسي المشترك على مواقع التنظيمات الحليفة لجبهة النصرة في ريفي إدلب... 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T21:59+0000
2024-05-22T22:02+0000
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إدلب
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وقال مراسل "سبوتنيك" في إدلب إن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك، شن سلسلة من الغارات على مواقع تابعة لمسلحي جبهة النصرة وحلفائها في ريف المحافظة.وأضاف المراسل أن الغارات استهدفت مقار عسكرية على محاور ريف إدلب الجنوبي، تحوي طائرات مسيرة ومنصات لإطلاق صواريخ.وأسفرت الغارات عن تدمير المقار بالكامل، مع معلومات تؤكد مقتل ما لا يقل عن 33 مسلحًا، بينهم فنيون بتشغيل الطائرات المسيرة.وعلى التوازي، استهدف الطيران الحربي السوري الروسي بسلسلة من الغارات، تحصينات جبلية تابعة لتنظيمي الحزب التركستاني وجماعة الألبان على خطوط التماس في جبال كباني الشاهقة، جنوب الحدود التركية بريف محافظة اللاذقية الشمالي الشرقي.وأسفرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 9 مسلحين صينيين وبلقان، بالإضافة إلى تدمير نقاط عسكرية للتنظيمين وتشتيت المسلحين الذين يتحصنون داخلها.وتوافرت معلومات لـ "سبوتنيك" عن أن عمليات الرصد والاستطلاع كشفت عن استعدادات مريبة داخل المقار المستهدفة خلال الساعات الأخيرة، مما استدعى تدخلًا فوريًا من قبل سلاح الجو السوري الروسي المشترك.ويضم تنظيم "حراس الدين" مقاتلين متشددين أعلنوا انشقاقهم عن "النصرة" عام 2016، ويقوده "مجلس شورى" يغلب عليه مسلحون من الجنسية الأردنية قاتلوا في أفغانستان والبوسنة والقوقاز والعراق، ومن ثم في درعا قبل نقلهم إلى إدلب، بينهم أبو جليبيب الأردني "طوباس"، وأبو خديجة الأردني، وأبو عبد الرحمن المكي، وسيف العدل، وسامي العريدي.ويعد "أنصار التوحيد" الاسم الأحدث لتنظيم "جند الأقصى" الداعشي، الذي كان ينشط في ريف حماة الشرقي قبل دحره من المنطقة على يد الجيش السوري بدعم من سلاح الطيران الروسي، وتأسس التنظيم مطلع الحرب على سوريا على يد الإرهابي الشهير أبو عبد العزيز القطري/ فلسطيني الجنسية.أما "جماعة الألبان" فتتكون من مسلحين قدموا من ألبانيا وكوسوفو ومقدونيا وجنوب صربيا، ويعدون رأس حربة "الجهاد الأوروبي" في سوريا، وهي تتشارك قاعدتها الجغرافية مع تنظيمات إرهابية أخرى في محيط مرتفعات "كباني" الاستراتيجية في ريف اللاذقية الشمالي.
https://sarabic.ae/20240316/الدفاع-السورية-تعلن-استهداف-مقار-تنظيمات-إرهابية-بريفي-حلب-وإدلب-بدعم-من-الطيران-الروسي-1087048049.html
https://sarabic.ae/20231005/مسؤول-سوري-لـسبوتنيك-عدوان-بالطيران-الحربي-التركي-دمر-محطات-كهرباء-ونفط-شرقي-سوريا-1081697537.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إدلب
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إدلب

غارات ليلية للطيران الحربي السوري تدمر مقار استراتيجية للمسلحين بريفي إدلب واللاذقية‎

21:59 GMT 22.05.2024 (تم التحديث: 22:02 GMT 22.05.2024)
© Photo / Ministry of Defence of The Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورقاذفة القنابل "تو-22" تهبط في مطار قاعدة حميميم في سوريا
قاذفة القنابل تو-22 تهبط في مطار قاعدة حميميم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
© Photo / Ministry of Defence of The Russian Federation
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قُتل ما لا يقل عن 40 مسلحًا معظمهم أجانب، في غارات ليلية مكثفة شنها الطيران الحربي السوري الروسي المشترك على مواقع التنظيمات الحليفة لجبهة النصرة في ريفي إدلب واللاذقية، شمال غرب سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في إدلب إن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك، شن سلسلة من الغارات على مواقع تابعة لمسلحي جبهة النصرة وحلفائها في ريف المحافظة.
قاذفة القنابل تو-22 تهبط في مطار قاعدة حميميم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
الدفاع السورية تعلن استهداف مقار تنظيمات إرهابية بريفي حلب وإدلب بدعم من الطيران الروسي
16 مارس, 17:09 GMT
وأضاف المراسل أن الغارات استهدفت مقار عسكرية على محاور ريف إدلب الجنوبي، تحوي طائرات مسيرة ومنصات لإطلاق صواريخ.
وأسفرت الغارات عن تدمير المقار بالكامل، مع معلومات تؤكد مقتل ما لا يقل عن 33 مسلحًا، بينهم فنيون بتشغيل الطائرات المسيرة.
وعلى التوازي، استهدف الطيران الحربي السوري الروسي بسلسلة من الغارات، تحصينات جبلية تابعة لتنظيمي الحزب التركستاني وجماعة الألبان على خطوط التماس في جبال كباني الشاهقة، جنوب الحدود التركية بريف محافظة اللاذقية الشمالي الشرقي.
وأسفرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 9 مسلحين صينيين وبلقان، بالإضافة إلى تدمير نقاط عسكرية للتنظيمين وتشتيت المسلحين الذين يتحصنون داخلها.
صورة أرشيفية.. الطيران الحربي التركي يهاجم أهدافا في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
مسؤول سوري لـ"سبوتنيك": عدوان بالطيران الحربي التركي دمر محطات كهرباء ونفط شرقي سوريا
5 أكتوبر 2023, 18:28 GMT
وتوافرت معلومات لـ "سبوتنيك" عن أن عمليات الرصد والاستطلاع كشفت عن استعدادات مريبة داخل المقار المستهدفة خلال الساعات الأخيرة، مما استدعى تدخلًا فوريًا من قبل سلاح الجو السوري الروسي المشترك.
ويضم تنظيم "حراس الدين" مقاتلين متشددين أعلنوا انشقاقهم عن "النصرة" عام 2016، ويقوده "مجلس شورى" يغلب عليه مسلحون من الجنسية الأردنية قاتلوا في أفغانستان والبوسنة والقوقاز والعراق، ومن ثم في درعا قبل نقلهم إلى إدلب، بينهم أبو جليبيب الأردني "طوباس"، وأبو خديجة الأردني، وأبو عبد الرحمن المكي، وسيف العدل، وسامي العريدي.
ويعد "أنصار التوحيد" الاسم الأحدث لتنظيم "جند الأقصى" الداعشي، الذي كان ينشط في ريف حماة الشرقي قبل دحره من المنطقة على يد الجيش السوري بدعم من سلاح الطيران الروسي، وتأسس التنظيم مطلع الحرب على سوريا على يد الإرهابي الشهير أبو عبد العزيز القطري/ فلسطيني الجنسية.
أما "جماعة الألبان" فتتكون من مسلحين قدموا من ألبانيا وكوسوفو ومقدونيا وجنوب صربيا، ويعدون رأس حربة "الجهاد الأوروبي" في سوريا، وهي تتشارك قاعدتها الجغرافية مع تنظيمات إرهابية أخرى في محيط مرتفعات "كباني" الاستراتيجية في ريف اللاذقية الشمالي.
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علم فلسطين - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسبانيا والنرويج وأيرلندا تقرر الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية21:17 GMTعلم فلسطين - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسبانيا والنرويج وأيرلندا تقرر الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية12:53 GMT
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