https://sarabic.ae/20240522/وزير-الدفاع-الفرنسي-يعلن-نجاح-تجربة-إطلاق-صاروخ-نووي-أسرع-من-الصوت-1089118110.html
وزير الدفاع الفرنسي يعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ نووي أسرع من الصوت
وزير الدفاع الفرنسي يعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ نووي أسرع من الصوت
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الأربعاء، أن بلاده نجحت في إجراء أول اختبار إطلاق لنسخة محدثة من صاروخ "جو - أرض" متوسط المدى أسرع من الصوت،... 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T17:30+0000
2024-05-22T17:30+0000
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وأكد ليكورنو في بيان على منصة "إكس"، "نجاح مقاتلة رافال في تنفيذ أول اختبار إطلاق لصاروخ نووي أسرع من الصوت وهو نسخة محدثة لصاروخ جو - أرض متوسط المدى، في إطار عملية دوراندال".ودخل الصاروخ جو-أرض متوسط المدى المعروف اختصارا بـ"إيه إس إم بي إيه"، والذي يصل مداه إلى 500 كيلومتر، الخدمة لأول مرة في عام 2009 وحل محل النسخة الأقدم.وبحلول 2023، أنتجت فرنسا ما مجموعه 54 صاروخا من هذا النوع، بما يشمل تلك اللازمة للاختبارات.
https://sarabic.ae/20211207/ما-هي-أخطر-صواريخ-مقاتلات-رافال؟-صور-1053681936.html
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أخبار فرنسا , الجيش الفرنسي, العالم, أخبار العالم الآن, رصد عسكري, الأخبار
أخبار فرنسا , الجيش الفرنسي, العالم, أخبار العالم الآن, رصد عسكري, الأخبار
وزير الدفاع الفرنسي يعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ نووي أسرع من الصوت
أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الأربعاء، أن بلاده نجحت في إجراء أول اختبار إطلاق لنسخة محدثة من صاروخ "جو - أرض" متوسط المدى أسرع من الصوت، قادر على حمل رأس نووي.
وأكد ليكورنو في بيان على منصة "إكس"، "نجاح مقاتلة رافال
في تنفيذ أول اختبار إطلاق لصاروخ نووي أسرع من الصوت وهو نسخة محدثة لصاروخ جو - أرض متوسط المدى، في إطار عملية دوراندال".
وأضاف وزير الدفاع الفرنسي
أن "هذه العملية، المخطط لها منذ فترة طويلة، تحقق الطموح المنصوص عليه في قانون البرمجة العسكرية للردع النووي لدينا، والذي يظهر تميزه ومصداقيته العملياتية".
ودخل الصاروخ جو-أرض متوسط المدى المعروف اختصارا بـ"إيه إس إم بي إيه"، والذي يصل مداه إلى 500 كيلومتر، الخدمة لأول مرة في عام 2009 وحل محل النسخة الأقدم.
وبحلول 2023، أنتجت فرنسا
ما مجموعه 54 صاروخا من هذا النوع، بما يشمل تلك اللازمة للاختبارات.