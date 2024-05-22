صور للكشف عن سيارات "فولغا" الجديدة على ضفاف النهر الذي يحمل اسمها
21 مايو/أيار 2024، سيارات فولغا "سي 40"، و"ك 30" الجديدة في جناح "فولغا" في معرض المؤتمر التاسع "الصناعة الرقمية لروسيا الصناعية" في نيجني نوفغورود.
21 مايو/أيار 2024، سيارات فولغا "سي 40"، و"ك 30" الجديدة في جناح "فولغا" في معرض المؤتمر التاسع "الصناعة الرقمية لروسيا الصناعية" في نيجني نوفغورود.
رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، يجلس في سيارة فولغا "سي 40" أثناء تفقد جناح العلامة التجارية "فولغا" في معرض المؤتمر التاسع "الصناعة الرقمية لروسيا الصناعية" في نيجني نوفغورود، روسيا.
رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، يجلس في سيارة فولغا "سي 40" أثناء تفقد جناح العلامة التجارية "فولغا" في معرض المؤتمر التاسع "الصناعة الرقمية لروسيا الصناعية" في نيجني نوفغورود، روسيا.
21 مايو 2024. سيارة فولغا "ك 30" الجديدة في جناح العلامة التجارية "فولغا" في معرض المؤتمر التاسع "الصناعة الرقمية لروسيا الصناعية" في نيجني نوفغورود.
21 مايو 2024. سيارة فولغا "ك 30" الجديدة في جناح العلامة التجارية "فولغا" في معرض المؤتمر التاسع "الصناعة الرقمية لروسيا الصناعية" في نيجني نوفغورود.
فتيات يلتقطن صورًا بالقرب من سيارة GAZ-21 "فولغا" في غيليندزيك الروسية.
فتيات يلتقطن صورًا بالقرب من سيارة GAZ-21 "فولغا" في غيليندزيك الروسية.
ورشة التجميع لمصنع "غوركي" للسيارات.
"GAZ-22" في موكب النقل القديم في موسكو.
الجزء الداخلي للسيارة GAZ-21 "فولغا".
سيارة "فولغا" GAZ-24 تمر بشارع نيفسكي بروسبكت في موكب النقل القديم في سانت بطرسبرغ.
سيارة "فولغا" GAZ-24 تمر بشارع نيفسكي بروسبكت في موكب النقل القديم في سانت بطرسبرغ.
تمثال غزال على غطاء محرك السيارة GAZ-21 "فولغا"، تم تقديمه في ختام موسم الصيف القديم في موسكو.
تمثال غزال على غطاء محرك السيارة GAZ-21 "فولغا"، تم تقديمه في ختام موسم الصيف القديم في موسكو.
القسم الآلي لمحل اللحام لسيارة "فولغا" في مصنع غوركي للسيارات (GAZ OJSC).
القسم الآلي لمحل اللحام لسيارة "فولغا" في مصنع غوركي للسيارات (GAZ OJSC).
سيارة GAZ-3110 "فولغا"، معرض موسكو الدولي السادس للسيارات "معرض السيارات 2000"، مجمع المعارض "إكسبوسنتر" في كراسنايا بريسنيا.
سيارة GAZ-3110 "فولغا"، معرض موسكو الدولي السادس للسيارات "معرض السيارات 2000"، مجمع المعارض "إكسبوسنتر" في كراسنايا بريسنيا.
غسيل السيارة، حيث أطلق مصنع Gorky Automobile التابع لمجموعة GAZ في نيجني نوفغورود إنتاج سيارة الركاب "سيبر"، والتي تعتمد على منصة "كرايسلر سيبرينغ".
غسيل السيارة، حيث أطلق مصنع Gorky Automobile التابع لمجموعة GAZ في نيجني نوفغورود إنتاج سيارة الركاب "سيبر"، والتي تعتمد على منصة "كرايسلر سيبرينغ".