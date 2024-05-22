صور للكشف عن سيارات "فولغا" الجديدة على ضفاف النهر الذي يحمل اسمها

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مساحة حرة
إلى أين تتجه إيران بعد مصرع الرئيس ووزير الخارجية في حاث طائرة؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
12:03 GMT
19 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:22 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
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البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: مذكرة الاعتقال إذا صدرت سيعتبرها نتنياهو وجعا لرأس الذي يليه وليس له
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات تقدم إسرائيل على محور فلادلفيا على العلاقات بين تل أبيب و القاهرة؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مسارات تنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
17:33 GMT
29 د
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مسارات تنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات تقدم إسرائيل على محور فلادلفيا على العلاقات بين تل أبيب و القاهرة؟
09:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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13:00 GMT
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خبير: لولا "طوفان الأقصى" لما اعترفت دول بفلسطين
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https://sarabic.ae/20240522/1089108004.html
صور للكشف عن سيارات "فولغا" الجديدة على ضفاف النهر الذي يحمل اسمها
صور للكشف عن سيارات "فولغا" الجديدة على ضفاف النهر الذي يحمل اسمها
سبوتنيك عربي
أفادت شركة "فولغا" بأن الاستثمارات في مشروع "فولغا" لسيارات الركاب، بما في ذلك تطوير قاعدة المكونات وإطلاق الإنتاج التسلسلي في نيجني نوفغورود، ستتجاوز 60 مليار... 22.05.2024, سبوتنيك عربي
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تشاهدون في عرض ألبوم صور من "سبوتنيك" صور سيارات "فولغا الجديدة.
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фото, صور
фото, صور

صور للكشف عن سيارات "فولغا" الجديدة على ضفاف النهر الذي يحمل اسمها

13:53 GMT 22.05.2024
تابعنا عبر
أفادت شركة "فولغا" بأن الاستثمارات في مشروع "فولغا" لسيارات الركاب، بما في ذلك تطوير قاعدة المكونات وإطلاق الإنتاج التسلسلي في نيجني نوفغورود، ستتجاوز 60 مليار روبل، ويتم تنفيذها من قبل شركة إنتاج سيارات الركاب.
تشاهدون في عرض ألبوم صور من "سبوتنيك" صور سيارات "فولغا الجديدة.
© Sputnik . Alexander Astafyev / الانتقال إلى بنك الصور

21 مايو/أيار 2024، سيارات فولغا "سي 40"، و"ك 30" الجديدة في جناح "فولغا" في معرض المؤتمر التاسع "الصناعة الرقمية لروسيا الصناعية" في نيجني نوفغورود.

21 مايو/أيار 2024، سيارات فولغا &quot;سي 40&quot;، و&quot;ك 30&quot; الجديدة في جناح &quot;فولغا&quot; في معرض المؤتمر التاسع &quot;الصناعة الرقمية لروسيا الصناعية&quot; في نيجني نوفغورود. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexander Astafyev
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21 مايو/أيار 2024، سيارات فولغا "سي 40"، و"ك 30" الجديدة في جناح "فولغا" في معرض المؤتمر التاسع "الصناعة الرقمية لروسيا الصناعية" في نيجني نوفغورود.

© Sputnik . Alexander Astafyev

رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، يجلس في سيارة فولغا "سي 40" أثناء تفقد جناح العلامة التجارية "فولغا" في معرض المؤتمر التاسع "الصناعة الرقمية لروسيا الصناعية" في نيجني نوفغورود، روسيا.

رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، يجلس في سيارة فولغا &quot;سي 40&quot; أثناء تفقد جناح العلامة التجارية &quot;فولغا&quot; في معرض المؤتمر التاسع &quot;الصناعة الرقمية لروسيا الصناعية&quot; في نيجني نوفغورود، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexander Astafyev

رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، يجلس في سيارة فولغا "سي 40" أثناء تفقد جناح العلامة التجارية "فولغا" في معرض المؤتمر التاسع "الصناعة الرقمية لروسيا الصناعية" في نيجني نوفغورود، روسيا.

© Sputnik . Aleksandr Yurev / الانتقال إلى بنك الصور

21 مايو 2024. سيارة فولغا "ك 30" الجديدة في جناح العلامة التجارية "فولغا" في معرض المؤتمر التاسع "الصناعة الرقمية لروسيا الصناعية" في نيجني نوفغورود.

21 مايو 2024. سيارة فولغا &quot;ك 30&quot; الجديدة في جناح العلامة التجارية &quot;فولغا&quot; في معرض المؤتمر التاسع &quot;الصناعة الرقمية لروسيا الصناعية&quot; في نيجني نوفغورود. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Aleksandr Yurev
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21 مايو 2024. سيارة فولغا "ك 30" الجديدة في جناح العلامة التجارية "فولغا" في معرض المؤتمر التاسع "الصناعة الرقمية لروسيا الصناعية" في نيجني نوفغورود.

© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات يلتقطن صورًا بالقرب من سيارة GAZ-21 "فولغا" في غيليندزيك الروسية.

فتيات يلتقطن صورًا بالقرب من سيارة GAZ-21 &quot;فولغا&quot; في غيليندزيك الروسية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vitaly Timkiv
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فتيات يلتقطن صورًا بالقرب من سيارة GAZ-21 "فولغا" في غيليندزيك الروسية.

© Sputnik . Baltermants / الانتقال إلى بنك الصور

ورشة التجميع لمصنع "غوركي" للسيارات.

ورشة التجميع لمصنع &quot;غوركي&quot; للسيارات. - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Baltermants
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ورشة التجميع لمصنع "غوركي" للسيارات.

© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصور

"GAZ-22" في موكب النقل القديم في موسكو.

&quot;GAZ-22&quot; في موكب النقل القديم في موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Valery Melnikov
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"GAZ-22" في موكب النقل القديم في موسكو.

© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور

الجزء الداخلي للسيارة GAZ-21 "فولغا".

الجزء الداخلي للسيارة GAZ-21 &quot;فولغا&quot;. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vitaly Timkiv
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الجزء الداخلي للسيارة GAZ-21 "فولغا".

© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور

سيارة "فولغا" GAZ-24 تمر بشارع نيفسكي بروسبكت في موكب النقل القديم في سانت بطرسبرغ.

سيارة &quot;فولغا&quot; GAZ-24 تمر بشارع نيفسكي بروسبكت في موكب النقل القديم في سانت بطرسبرغ. - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Alexander Galperin
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سيارة "فولغا" GAZ-24 تمر بشارع نيفسكي بروسبكت في موكب النقل القديم في سانت بطرسبرغ.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

تمثال غزال على غطاء محرك السيارة GAZ-21 "فولغا"، تم تقديمه في ختام موسم الصيف القديم في موسكو.

تمثال غزال على غطاء محرك السيارة GAZ-21 &quot;فولغا&quot;، تم تقديمه في ختام موسم الصيف القديم في موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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تمثال غزال على غطاء محرك السيارة GAZ-21 "فولغا"، تم تقديمه في ختام موسم الصيف القديم في موسكو.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

القسم الآلي لمحل اللحام لسيارة "فولغا" في مصنع غوركي للسيارات (GAZ OJSC).

القسم الآلي لمحل اللحام لسيارة &quot;فولغا&quot; في مصنع غوركي للسيارات (GAZ OJSC). - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vladimir Vyatkin
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القسم الآلي لمحل اللحام لسيارة "فولغا" في مصنع غوركي للسيارات (GAZ OJSC).

© Sputnik . Boris Babanov / الانتقال إلى بنك الصور

سيارة GAZ-3110 "فولغا"، معرض موسكو الدولي السادس للسيارات "معرض السيارات 2000"، مجمع المعارض "إكسبوسنتر" في كراسنايا بريسنيا.

سيارة GAZ-3110 &quot;فولغا&quot;، معرض موسكو الدولي السادس للسيارات &quot;معرض السيارات 2000&quot;، مجمع المعارض &quot;إكسبوسنتر&quot; في كراسنايا بريسنيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Boris Babanov
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سيارة GAZ-3110 "فولغا"، معرض موسكو الدولي السادس للسيارات "معرض السيارات 2000"، مجمع المعارض "إكسبوسنتر" في كراسنايا بريسنيا.

© Sputnik . Mikhail Beznosov / الانتقال إلى بنك الصور

غسيل السيارة، حيث أطلق مصنع Gorky Automobile التابع لمجموعة GAZ في نيجني نوفغورود إنتاج سيارة الركاب "سيبر"، والتي تعتمد على منصة "كرايسلر سيبرينغ".

غسيل السيارة، حيث أطلق مصنع Gorky Automobile التابع لمجموعة GAZ في نيجني نوفغورود إنتاج سيارة الركاب &quot;سيبر&quot;، والتي تعتمد على منصة &quot;كرايسلر سيبرينغ&quot;. - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Mikhail Beznosov
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غسيل السيارة، حيث أطلق مصنع Gorky Automobile التابع لمجموعة GAZ في نيجني نوفغورود إنتاج سيارة الركاب "سيبر"، والتي تعتمد على منصة "كرايسلر سيبرينغ".

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