https://sarabic.ae/20240522/1089108004.html

صور للكشف عن سيارات "فولغا" الجديدة على ضفاف النهر الذي يحمل اسمها

صور للكشف عن سيارات "فولغا" الجديدة على ضفاف النهر الذي يحمل اسمها

سبوتنيك عربي

أفادت شركة "فولغا" بأن الاستثمارات في مشروع "فولغا" لسيارات الركاب، بما في ذلك تطوير قاعدة المكونات وإطلاق الإنتاج التسلسلي في نيجني نوفغورود، ستتجاوز 60 مليار... 22.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-22T13:53+0000

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وسائط متعددة

صور

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تشاهدون في عرض ألبوم صور من "سبوتنيك" صور سيارات "فولغا الجديدة.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

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