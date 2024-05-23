https://sarabic.ae/20240523/الكونغرس-يعرض-خريطة-لأراضي-روسية-لضربها-بصواريخ-أمريكية-والدوما-يرد-سندمر-أي-معتد-1089127680.html

الكونغرس يعرض خريطة لأراضي روسية لضربها بصواريخ أمريكية... والدوما يرد: "سندمر أي معتد"

الكونغرس يعرض خريطة لأراضي روسية لضربها بصواريخ أمريكية... والدوما يرد: "سندمر أي معتد"

سبوتنيك عربي

دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى رفع الحظر المفروض على كييف لضرب الأراضي الروسية... 23.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-23T07:39+0000

2024-05-23T07:39+0000

2024-05-23T08:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/17/1089127121_0:20:1440:830_1920x0_80_0_0_9748e97fc17a70ba20820a0e1714634c.jpg

وعرض ماكول عليه خريطة للأراضي الروسية مع المنطقة التي يمكن أن تغطيها صواريخ آتاكامس المقدمة من الولايات المتحدة. وتم نشر الفيديو على الموقع الإلكتروني لقناة " C-SPAN" التلفزيونية. وسأل عضو الكونغرس الجمهوري بلينكن عما إذا كان سيعيد النظر في السياسة التي تحظر على القوات المسلحة الأوكرانية ضرب الأراضي الروسية، لكن وزير الخارجية تهرب من الإجابة قائلاً إن مثل هذه القرارات يجب أن يتخذها الجانب الأوكراني.عضو في الكونغرس الأمريكي يتحدث عن شرط تدخل بلاده في الصراع الأوكرانيكما أعرب عن أمله في أن يزود الكونغرس كييف بالأسلحة اللازمة، فقاطعه ماكول قائلاً إن الكونغرس ليس هو من وضع الحظر على مثل هذه الضربات، ثم دعا إلى رفعها.حثت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي بقيادة رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، مايك تيرنر، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي نقلتها واشنطن لشن ضربات على الأراضي الروسية، وذلك وفقًا لرسالة من المشرعين.وبالتالي، يقترح تيرنر وأعضاء الكونغرس الآخرون أن تسمح الإدارة الأمريكية باستخدام الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة "لضرب أهداف استراتيجية داخل الأراضي الروسية في ظروف معينة".ووصف النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، "خريطة الضربات" ضد روسيا المقدمة في الكونغرس بالجنون: روسيا الحديثة المحبة للسلام لديها فرصة مضمونة لتدمير أي معتد على الفور.وأشار إلى أنه يجب على المواطنين الأمريكيين المسالمين والعاقلين أن يأخذوا الأمور بأيديهم وأن يرسلوا إلى "مزبلة التاريخ" السياسيين الذين استقروا في واشنطن ويسعون إلى إغراق العالم في فوضى الحرب، وبالتالي حرمان، قبل كل شيء، الأمريكيون من مستقبلهم.نائب مجلس الدوما الروسي يصف الهجوم الجديد للقوات الأوكرانية بأنه "شبه مستحيل"وقال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن مثل هذه الدعوات متهورة وتهدد بجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصراع.نائبة في الكونغرس الأمريكي تدين تصريحات زيلينسكي حول المساعدات المستقبلية لكييف

https://sarabic.ae/20240430/عضو-في-الكونغرس-الأمريكي-أوكرانيا-ليست-الولاية-رقم-51-1088403598.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم