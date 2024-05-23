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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240523/الكونغرس-يعرض-خريطة-لأراضي-روسية-لضربها-بصواريخ-أمريكية-والدوما-يرد-سندمر-أي-معتد-1089127680.html
الكونغرس يعرض خريطة لأراضي روسية لضربها بصواريخ أمريكية... والدوما يرد: "سندمر أي معتد"
الكونغرس يعرض خريطة لأراضي روسية لضربها بصواريخ أمريكية... والدوما يرد: "سندمر أي معتد"
سبوتنيك عربي
دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى رفع الحظر المفروض على كييف لضرب الأراضي الروسية... 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T07:39+0000
2024-05-23T08:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وعرض ماكول عليه خريطة للأراضي الروسية مع المنطقة التي يمكن أن تغطيها صواريخ آتاكامس المقدمة من الولايات المتحدة. وتم نشر الفيديو على الموقع الإلكتروني لقناة " C-SPAN" التلفزيونية. وسأل عضو الكونغرس الجمهوري بلينكن عما إذا كان سيعيد النظر في السياسة التي تحظر على القوات المسلحة الأوكرانية ضرب الأراضي الروسية، لكن وزير الخارجية تهرب من الإجابة قائلاً إن مثل هذه القرارات يجب أن يتخذها الجانب الأوكراني.عضو في الكونغرس الأمريكي يتحدث عن شرط تدخل بلاده في الصراع الأوكرانيكما أعرب عن أمله في أن يزود الكونغرس كييف بالأسلحة اللازمة، فقاطعه ماكول قائلاً إن الكونغرس ليس هو من وضع الحظر على مثل هذه الضربات، ثم دعا إلى رفعها.حثت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي بقيادة رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، مايك تيرنر، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي نقلتها واشنطن لشن ضربات على الأراضي الروسية، وذلك وفقًا لرسالة من المشرعين.وبالتالي، يقترح تيرنر وأعضاء الكونغرس الآخرون أن تسمح الإدارة الأمريكية باستخدام الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة "لضرب أهداف استراتيجية داخل الأراضي الروسية في ظروف معينة".ووصف النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، "خريطة الضربات" ضد روسيا المقدمة في الكونغرس بالجنون: روسيا الحديثة المحبة للسلام لديها فرصة مضمونة لتدمير أي معتد على الفور.وأشار إلى أنه يجب على المواطنين الأمريكيين المسالمين والعاقلين أن يأخذوا الأمور بأيديهم وأن يرسلوا إلى "مزبلة التاريخ" السياسيين الذين استقروا في واشنطن ويسعون إلى إغراق العالم في فوضى الحرب، وبالتالي حرمان، قبل كل شيء، الأمريكيون من مستقبلهم.نائب مجلس الدوما الروسي يصف الهجوم الجديد للقوات الأوكرانية بأنه "شبه مستحيل"وقال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن مثل هذه الدعوات متهورة وتهدد بجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصراع.نائبة في الكونغرس الأمريكي تدين تصريحات زيلينسكي حول المساعدات المستقبلية لكييف
https://sarabic.ae/20240430/عضو-في-الكونغرس-الأمريكي-أوكرانيا-ليست-الولاية-رقم-51-1088403598.html
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الكونغرس يعرض خريطة لأراضي روسية لضربها بصواريخ أمريكية... والدوما يرد: "سندمر أي معتد"

07:39 GMT 23.05.2024 (تم التحديث: 08:30 GMT 23.05.2024)
© Photo / "قناة "C-SPANэ"عضو الكونجرس مايكل ماكول يعرض خريطة للامتداد المحتمل للصواريخ الأمريكية داخل الأراضي الروسية
عضو الكونجرس مايكل ماكول يعرض خريطة للامتداد المحتمل للصواريخ الأمريكية داخل الأراضي الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
© Photo / "قناة "C-SPANэ"
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دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى رفع الحظر المفروض على كييف لضرب الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكية.
وعرض ماكول عليه خريطة للأراضي الروسية مع المنطقة التي يمكن أن تغطيها صواريخ آتاكامس المقدمة من الولايات المتحدة. وتم نشر الفيديو على الموقع الإلكتروني لقناة " C-SPAN" التلفزيونية.

قال ماكول خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية: "هذه منطقة محظورة (للضربات بالأسلحة الأمريكية) أنشأها الروس، حيث يضعون أنظمة مدفعية وصواريخ على مقربة من الحدود الأوكرانية، ثم يستخدمونها لمهاجمة الأوكرانيين".

وسأل عضو الكونغرس الجمهوري بلينكن عما إذا كان سيعيد النظر في السياسة التي تحظر على القوات المسلحة الأوكرانية ضرب الأراضي الروسية، لكن وزير الخارجية تهرب من الإجابة قائلاً إن مثل هذه القرارات يجب أن يتخذها الجانب الأوكراني.
عضو في الكونغرس الأمريكي يتحدث عن شرط تدخل بلاده في الصراع الأوكراني
كما أعرب عن أمله في أن يزود الكونغرس كييف بالأسلحة اللازمة، فقاطعه ماكول قائلاً إن الكونغرس ليس هو من وضع الحظر على مثل هذه الضربات، ثم دعا إلى رفعها.

وقال ماكول: "أنا أتحدث معهم (الأوكرانيون)، لا يمكنهم تحقيق النصر بالقيود التي فرضتموها أنتم عليهم، وليس الكونغرس. وآمل أن ترفعوا هذا الأمر إلى مستشار الأمن القومي وتغيروا هذا القرار السياسي الخطير جدًا والضار بأوكرانيا، بالشعب الأوكراني".

حثت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي بقيادة رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، مايك تيرنر، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي نقلتها واشنطن لشن ضربات على الأراضي الروسية، وذلك وفقًا لرسالة من المشرعين.
وبالتالي، يقترح تيرنر وأعضاء الكونغرس الآخرون أن تسمح الإدارة الأمريكية باستخدام الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة "لضرب أهداف استراتيجية داخل الأراضي الروسية في ظروف معينة".
العلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
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ووصف النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، "خريطة الضربات" ضد روسيا المقدمة في الكونغرس بالجنون: روسيا الحديثة المحبة للسلام لديها فرصة مضمونة لتدمير أي معتد على الفور.

وقال: "روسيا الحديثة لديها فرصة مضمونة لتدمير أي معتد على الفور بغض النظر عن القارة التي يوجد فيها".

وأشار إلى أنه يجب على المواطنين الأمريكيين المسالمين والعاقلين أن يأخذوا الأمور بأيديهم وأن يرسلوا إلى "مزبلة التاريخ" السياسيين الذين استقروا في واشنطن ويسعون إلى إغراق العالم في فوضى الحرب، وبالتالي حرمان، قبل كل شيء، الأمريكيون من مستقبلهم.

نائب مجلس الدوما الروسي يصف الهجوم الجديد للقوات الأوكرانية بأنه "شبه مستحيل"

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، تعليقه على دعوة أعضاء الكونغرس الأمريكي للسماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي نقلتها واشنطن لشن ضربات على الأراضي الروسية، إن هناك العديد من "الرؤوس المتهورة" في الكونغرس الذين يرغبون في إثارة التوتر.

وقال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن مثل هذه الدعوات متهورة وتهدد بجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصراع.

نائبة في الكونغرس الأمريكي تدين تصريحات زيلينسكي حول المساعدات المستقبلية لكييف
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